México
Agregar Infobae enGoogle

Pasta de dientes para limpiar joyería de plata: cuándo usarla, riesgos y métodos seguros según expertos

Expertos explican cuándo es seguro usar este truco y qué alternativas recomiendan para evitar rayaduras

Manos sosteniendo un anillo de plata y un cepillo de dientes con pasta blanca, un collar de plata, un tubo de pasta, una toalla y un cuenco con agua.
Aplicar pasta de dientes blanca sobre la plata elimina el deslustre, pero también puede rayar y opacar tus joyas. Antes de intentarlo, conoce las recomendaciones y advertencias de las principales asociaciones de joyería. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las organizaciones profesionales y científicas advierten que utilizar pasta de dientes blanca para recuperar el brillo de joyas de plata debe considerarse un recurso excepcional y controlado.

Esta práctica, aunque puede eliminar el deslustre superficial gracias a los abrasivos y detergentes de la fórmula, conlleva riesgos concretos de rayado y desgaste, según concluyen las guías técnicas de la American Gem Society y las investigaciones odontológicas sobre abrasividad de Enax y Priyam.

PUBLICIDAD

El procedimiento es válido únicamente para piezas poco delicadas, sin chapados, piedras ni acabado espejo, y nunca debe emplearse como método habitual.

American Gem Society y Jewelers of America: postura sobre la limpieza de plata

La American Gem Society recomienda limpiar la plata con paños específicos o soluciones suaves de agua tibia y jabón neutro.

Esta institución aconseja evitar cualquier producto abrasivo, incluidas las pastas dentales, para proteger la integridad de metales y gemas.

Jewelers of America coincide en que la limpieza cotidiana debe hacerse con un paño suave ligeramente húmedo y, para mantenimiento profundo, acudir a un profesional al menos una vez al año.

PUBLICIDAD

Ambas organizaciones insisten en que los métodos abrasivos, aunque efectivos para eliminar manchas superficiales, pueden causar daño irreversible si se usan en exceso.

Su enfoque subraya que la seguridad y conservación a largo plazo de la joyería deben primar sobre soluciones rápidas.

Manos enguantadas sostienen un paño oscuro. En una mesa de madera hay una pulsera de plata, un anillo de plata, un cuenco con líquido y un envase de pasta limpiadora.
La American Gem Society recomienda limpiar la plata con paños específicos o soluciones suaves de agua tibia y jabón neutro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Composición de la pasta de dientes y su efecto abrasivo según literatura científica

Un grupo de investigación liderado por Enax detalla que la pasta de dientes contiene partículas como sílice hidratada, carbonato cálcico y, en algunas formulaciones, bicarbonato de sodio.

Estos componentes, diseñados para limpiar esmalte dental, son notablemente más duros que la plata.

Su estudio, publicado en una revista científica avalada por los Institutos Nacionales de Salud, muestra que a mayor porcentaje de sílice, mayor es el potencial de pulido, pero también de desgaste sobre superficies blandas.

Priyam y colaboradores, en otra publicación académica, clasifican las pastas dentales según su abrasividad y advierten que los valores altos, típicos en productos blanqueadores o de eliminación de manchas, implican un riesgo considerable para metales blandos como la plata, superando ampliamente el umbral seguro para uso frecuente en joyería.

Cómo actúa la pasta de dientes blanca sobre la plata: mecanismo y limitaciones

La pasta de dientes blanca elimina el deslustre mediante fricción y acción detergente.

Las partículas abrasivas desprenden la capa superficial de sulfuro de plata, responsable del oscurecimiento, mientras que los tensioactivos ayudan a arrastrar la suciedad.

Sin embargo, este proceso no distingue entre el sulfuro y el propio metal, por lo que cada limpieza implica una pérdida de material, especialmente perceptible en plata pulida o chapada.

La literatura técnica odontológica advierte que la abrasividad de muchas pastas comerciales resulta excesiva para la plata, incrementando el riesgo de marcas y pérdida de detalles.

Manos sostienen un cepillo de dientes con pasta blanca limpiando un collar de plata. Hay agua saliendo de un grifo sobre un lavabo blanco.
Cada limpieza implica una pérdida de material, especialmente perceptible en plata pulida o chapada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación de riesgos: cuándo no usar pasta de dientes blanca

Los expertos coinciden en que nunca debe emplearse pasta de dientes en joyas de plata esterlina pulida, chapada ni en piezas con piedras blandas o acabados especiales.

La American Gem Society señala que el daño acumulativo por limpiezas repetidas puede reducir el espesor y brillo del metal, y los adhesivos o monturas de piedras pueden verse afectados por la humedad y los agentes químicos.

Para joyas de alto valor sentimental o económico, la recomendación es buscar atención profesional ante cualquier duda.

Los estudios científicos recalcan que la abrasividad acumulada puede alterar la forma y los detalles de las piezas tras pocos usos.

Métodos respaldados por instituciones reconocidas: limpieza segura y mantenimiento

La American Gem Society y Jewelers of America coinciden en que la mejor rutina de cuidado consiste en limpiezas regulares con agua tibia y jabón neutro, remojo breve y cepillado con cerdas suaves, seguido de secado con microfibra.

Cuando se requiere una limpieza profunda, proponen métodos que evitan la abrasión directa.

Estos protocolos, basados en la experiencia de expertos y el consenso de entidades profesionales, garantizan la preservación del brillo y la integridad de la plata a largo plazo.

Los paños impregnados para plata constituyen una alternativa eficaz y segura para el mantenimiento entre limpiezas profundas.

Infografía con pasos y precauciones para la limpieza de joyería de plata, mostrando paño, jabón, agua, cepillo, pasta de dientes y joyas. Incluye logo Infobae.
Guía básica para limpiar joyería de plata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso responsable de la pasta de dientes blanca

La evidencia de fuentes reconocidas indica que la pasta de dientes blanca solo debe considerarse para recuperar el brillo de joyas de plata mate, sin chapados ni piedras, y exclusivamente en casos donde no existan alternativas a mano.

La clave es aplicar muy poca cantidad, frotar con extrema suavidad y limitar la frecuencia.

Ante cualquier valor o delicadeza en la pieza, la vía más segura es recurrir a métodos respaldados por instituciones reconocidas y profesionales en limpieza de joyería, priorizando el cuidado preventivo y el mantenimiento profesional.

Temas Relacionados

PlataPasta DentalJoyasLimpiezaAnillosAretesCadenasmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México va en contra de Concacaf y anuncia que analizará la propuesta de la FIFA para privatizar el Mundial

Las 41 asociaciones de la confederación votaron en contra de la iniciativa, pero la FMF no descarta aprobarla para abrir los derechos comerciales del evento

México va en contra de Concacaf y anuncia que analizará la propuesta de la FIFA para privatizar el Mundial

Cynthia Klitbo rompe en llanto por la comida en La Casa de los Famosos México 2026, en redes ya la comparan con Dalílah Polanco

La actriz no soportó ver a los habitantes comer sin restricciones

Cynthia Klitbo rompe en llanto por la comida en La Casa de los Famosos México 2026, en redes ya la comparan con Dalílah Polanco

Tigres consideraría a Jaime Lozano como reemplazo de Guido Pizarro

El club regio tendría contemplado al entrenador que ganó la medalla olímpica de bronce con México

Tigres consideraría a Jaime Lozano como reemplazo de Guido Pizarro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Omar García Harfuch informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido en un operativo conjunto; es identificado como líder de “Los Rs”, célula ligada al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Checó Pérez frustrado por los abandonos en Bélgica y Hungría previo a las vacaciones de la Fórmula 1

El piloto mexicano afirma que las próximas semanas servirán de análisis para tener un mejor cierre en la presente campaña 2026

Checó Pérez frustrado por los abandonos en Bélgica y Hungría previo a las vacaciones de la Fórmula 1
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

El R1, el narco que fue absuelto en 2022 y terminó ordenando el asesinato de un alcalde tres años más tarde

FGR logra sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon: 15 años de cárcel y multa de 140 mil 400 pesos

Marina rescata a joven secuestrado y decomisa arsenal en tres distintos operativos realizados en Sinaloa

Harfuch revela detalles de la operación contra el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: listos los finalistas del Juego por el robo de salvación

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: listos los finalistas del Juego por el robo de salvación

Kunno asegura no saber nada de la supuesta demanda que le interpuso Laura Zapata

Quiénes son los más amados por “guapos” en La Casa de los Famosos México 2026

Cynthia Klitbo rompe en llanto por la comida en La Casa de los Famosos México 2026, en redes ya la comparan con Dalílah Polanco

Harry Styles recaudó esta millonaria cifra por la venta de boletos para sus shows en CDMX

DEPORTES

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

México va en contra de Concacaf y anuncia que analizará la propuesta de la FIFA para privatizar el Mundial

Tigres consideraría a Jaime Lozano como reemplazo de Guido Pizarro

Checó Pérez frustrado por los abandonos en Bélgica y Hungría previo a las vacaciones de la Fórmula 1

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Celia Pulido se llevó el oro en los 50 metros de natación