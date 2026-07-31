Este es el estado de México que fue nominado como la región más deseada del mundo

Esta vista es del Mirador Menonita de Cuauhtémoc (FB/TurismodeChihuahua)

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Cada estado de la República Mexicana tiene sus atractivos turísticos para todo tipo de visitantes, hay reservas naturales, Pueblos Mágicos, sitios arqueológicos e históricos; sin embargo, uno de ellos fue nominado como la región más deseada del mundo, se trata de Chihuahua.

La demarcación fronteriza que se ubica al norte del país fue contemplada por los Wanderlust Reader Travel Awards, lo que representa un reconocimiento sin precedentes para el turismo del estado.

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La inclusión fue confirmada por la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡ah Chihuahua!, quienes celebraron la inclusión en la lista de finalistas de la prestigiosa revista británica Wanderlust.

¿Quién decide cuál es la región más deseada del mundo y cómo votar?

El estado de Chihuahua celebra su nominación como la región más deseada del mundo en los premios abiertos al público (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2026 de estos galardones abre la votación al público general, invitando a quienes deseen participar a emitir su voto a través del sitio oficial de la publicación.

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Para hacerlo, los usuarios deben proporcionar datos básicos y pueden elegir a sus favoritos en varias categorías, entre ellas la número siete, en la que compite Chihuahua.

Como incentivo adicional, quienes completen el proceso participan en rifas de viajes a diferentes zonas del mundo.

De esta manera, las y los habitantes de Chihuahua pueden votar por su estado para que obtenga este reconocimiento, el enlace es el siguiente: https://www.worldtravelawards.com/vote.

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El estado de Chihuahua se divide en siete regiones turísticas e incluye cinco Pueblos Mágicos: Batopilas, Casas Grandes, Creel, Guachochi e Hidalgo del Parral (FB/TurismodeChihuahua)

Qué es Wanderlust y por qué es importante esta nominación

La revista Wanderlust, fundada en 1993, se ha consolidado como una de las publicaciones de referencia en viajes y turismo, con distribución en Estados Unidos, Canadá y más de 70 países.

Su sitio web recibe más de 12 millones de visitantes anuales y su comunidad digital supera los 180 mil seguidores.

El hecho de que Chihuahua figure entre los destinos nominados a nivel mundial se suma a otros reconocimientos recientes obtenidos por la entidad.

En los últimos años, el estado ha recibido premios como

Chihuahua suma reconocimientos como los Reader’s Digest Awards de Estados Unidos, Lo Mejor de México de México Desconocido y los Premios Mágicos por Excelencias, de España (FB/TurismodeChihuahua)

los Reader’s Digest Awards de Estados Unidos

Lo Mejor de México por la revista México Desconocido

los Premios Mágicos por Excelencias, de España.

La constante presencia en eventos como el Tianguis Turístico de México ha permitido que la delegación estatal sume nueve galardones adicionales, en manos de autoridades como el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, y el director general de ¡ah Chihuahua!, Julio Chávez Ventura.

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Qué atractivos turísticos hay en Chihuahua

Las estructuras de adobe del sitio arqueológico de Paquimé, en Chihuahua, México, forman parte de la región nominada por la revista Wanderlust Travel como destino global (FB/TurismodeChihuahua)

El estado está dividido en siete regiones turísticas que ofrecen una amplia variedad de ecosistemas, paisajes y actividades.

Existen cinco Pueblos Mágicos: Batopilas, Casas Grandes, Creel, Guachochi e Hidalgo del Parral , cada uno con su propio valor histórico y cultural.

Chihuahua cuenta también con cinco Pueblos Tradicionales: Guerrero, Jiménez, Riva Palacio, Rosales y Valle de Allende , representativos de la identidad local.

En la Sierra Tarahumara se localiza el Parque Barrancas, donde operan el teleférico y el circuito de tirolesas más grandes del mundo en su tipo, ubicados en la zona conocida como el Divisadero.

Las experiencias turísticas abarcan desde el turismo de aventura hasta propuestas culturales y naturales para todo tipo de visitantes.

Qué otras regiones están nominadas y contra cuáles compite Chihuahua

Quienes completan el proceso de voto en los Wanderlust Reader Travel Awards participan en rifas de viajes a distintas zonas del mundo (FB/TurismodeChihuahua)

La postulación de Chihuahua se da en un contexto de amplia competencia.

Este año, otros destinos latinoamericanos también figuran en las nominaciones: San Miguel de Allende se encuentra entre las finalistas a Ciudad Más Deseada del Mundo, mientras que Guatemala participa en las categorías de País Más Deseado y Destino Emergente.

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Cuáles son los mejores Pueblos Mágicos para visitar en Chihuahua, según la IA

Wanderlust, fundada en 1993, distribuye su revista de viajes en Estados Unidos, Canadá y más de 70 países, y su sitio suma más de 12 millones de visitantes anuales (FB/TurismodeChihuahua)

Las localidades que encabezan la selección destacan por su paisaje inigualable, el valor de su patrimonio histórico y la experiencia natural que ofrecen, de acuerdo con los análisis de la inteligencia artificial.

Guachochi : Destaca por su acceso a la barranca de Sinforosa y sus miradores naturales. Su arquitectura tradicional se integra con el entorno montañoso de la Sierra Tarahumara.

Creel : Funciona como entrada a la Sierra Tarahumara, cercano a maravillas como el Parque Nacional Basaseachi. Su estilo de madera y la hospitalidad local atraen a los amantes de la naturaleza.

Casas Grandes : Es conocido por el sitio arqueológico de Paquimé, Patrimonio Mundial de la UNESCO. El paisaje semidesértico le otorga una identidad única y culturalmente relevante.

Batopilas: Ubicado en el fondo de la Barranca de Batopilas, combina historia colonial y naturaleza. Sus casas antiguas y ruinas mineras ofrecen una experiencia inmersiva.