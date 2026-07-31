Quiénes son los más amados por “guapos” en La Casa de los Famosos México 2026

El atractivo físico de algunos habitantes de La Casa de los Famosos México les ha permitido conectar con la audiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuatro días después de que arrancara la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, las redes sociales ya tienen favoritos. El cantante sonorense Yahir Othón Parra y el comentarista deportivo Guillermo “Memo” Schutz acumulan mensajes de admiración por su presencia física y por la naturalidad con la que conviven dentro del reality de TelevisaUnivision.

Comentarios como “Queremos ver más a Memo y a Yahir, los guapos de esa casa” circulan en plataformas digitales desde los primeros días de transmisión.

PUBLICIDAD

Yahir, 24 años después de La Academia: entrenamiento intenso

El cantante se ha convertido en uno de los favoritos de los fans (Televisa)

Yahir Othón Parra llegó a la fama en 2002 como participante de la primera generación de La Academia, el reality musical de TV Azteca que marcó a toda una generación de televidentes. Quedó en cuarto lugar de la competencia, pero ese resultado no frenó su carrera: al año siguiente lanzó su álbum debut homónimo, que se colocó en el número uno de las listas de popularidad en México durante varios meses y superó las 250,000 copias vendidas, con discos de oro y de platino.

Su discografía suma nueve producciones. Temas como “Alucinado”, “La Locura” y “Maldito amor” lo mantuvieron en la radio nacional durante años. También actuó en telenovelas de TV Azteca —Enamórate, Bellezas Indomables— y participó en teatro musical con obras como Jesucristo Súper Estrella y Hoy no me puedo levantar. En 2003 ganó el Desafío de Estrellas, competencia de la que se llevó seis millones de pesos.

PUBLICIDAD

Dentro de la casa, los seguidores del programa no han pasado por alto sus momentos de entrenamiento sin camiseta. Las redes celebran su físico y lo señalan como uno de los habitantes más atractivos de la temporada.

Memo Schutz, el periodista que dejó los estadios por el encierro

memo schutz - (Instagram)

Memo Schutz, de 49 años, es el habitante número 14 de esta cuarta edición. Nacido el 10 de enero en la Ciudad de México, su llegada a los medios fue inesperada: estudiaba Derecho cuando vio un flyer que convocaba a un casting de comentaristas en Televisa Deportes. Aunque la convocatoria estaba dirigida a estudiantes de Comunicación, se presentó y fue seleccionado por el periodista deportivo Javier Alarcón.

PUBLICIDAD

Desde el año 2000 construyó una carrera en TUDN que lo llevó a cubrir Copas del Mundo de la FIFA, Juegos Olímpicos, Super Bowls y la NBA. Fue parte del equipo de los llamados “Tres amigos” en 14 ediciones del Super Bowl, junto a Toño de Valdés y Enrique Burak. También condujo programas como La Jugada, Contacto Deportivo y Cuéntamelo Ya!. Antes de entrar al reality, publicó en X un mensaje en el que agradeció a quienes le escribieron para desearle suerte y lanzó una indirecta a quienes no se comunicaron: “Me hicieron olvidar a los pocos que sí esperaba enviaran al menos un mensaje de texto, pero al final ni sus luces”.

El público en redes reconoce que Memo Schutz no tiene el físico más trabajado del elenco, pero le atribuye un encanto particular. Su forma de hablar, su sentido del humor y la soltura con la que se mueve dentro de la casa han generado una comunidad de seguidores que crece con cada transmisión.

PUBLICIDAD

Una dupla que recuerda a Arath y Bezares

Memo y Yahir rompen corazones en LCDFLM (Televisa)

La conexión entre Yahir y Memo Schutz no tardó en volverse tema de conversación. Ambos comparten espacios, se buscan para platicar y protagonizan momentos relajados que rápidamente llegan a las redes. Los usuarios los comparan con Arath de la Torre y Mario Bezares, la dupla de amigos de una temporada anterior que conquistó al público por su convivencia genuina.

“Los dos tienen buen cotorreo y hablan de muchos temas”, escribió un usuario. Otro agregó: “Me encanta que Memo y Yahir busquen estar juntos”. La amistad entre ambos suma adeptos con cada gala, y los comentarios apuntan a que podrían convertirse en una de las alianzas más sólidas de la temporada. La cuarta edición de La Casa de los Famosos México se transmite por Las Estrellas y en ViX, con transmisión en vivo las 24 horas.

PUBLICIDAD