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Kunno asegura no saber nada de la supuesta demanda que le interpuso Laura Zapata

El creador de contenido aseguró que hasta el momento no ha sido notificado de alguna demanda en su contra

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El creador de contenido asegura que no ha sido notificado sobre la supuesta demanda (Instagram)
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El creador de contenido, Kunno aseguró no estar preocupado ante la posible demanda que prepara Laura Zapata por daño moral y difamación asegurando que no ha sido notificado por ningún medio.

El desencuentro con Laura Zapara surgió tras los comentarios que hizo en La Casa de los Famosos de Telemundo sobre el secuestro que sufrió la actriz en 2002.

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“A mí no me ha notificado nadie, más a aparte que esto sea a basa de un reality show al que ella firmó, que sabía que no podíamos andar demandando después del programa”, dijo el influencer.

Asegurando que la actriz únicamente estaba haciendo el ridículo y que si desea demandarlo revise primero su contrato.

“No tengo la menor idea de qué es lo que diga la señora, no me interesa y pues nada, o sea que sea feliz con su demanda y demandando a todo mundo”, señaló Kunno.

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La acción legal, que incluiría una petición de disculpa pública y reparación del daño, aún no ha sido presentada formalmente ante ningún tribunal.

El conflicto inicio luego de que Kunno nombrara como "autosecuestros" a la actriz. (Crédito: cuartooscuro / RS)
El conflicto inicio luego de que Kunno nombrara como "autosecuestros" a la actriz. (Crédito: cuartooscuro / RS)

Kunno asegura que el proceso legal fue “un chiste”

Al ser cuestionado sobre la controversia en un encuentro con la prensa, Kunno restó peso al asunto: “A mí ya no me pagan por estar hablando de esa señora. El reality me lo facturaron el 11 de julio que acabó el programa. Por eso le eché al abogado, fue una pullita. Ni siquiera he firmado nada, fue un chiste para que la señora peleara sola”.

El influencer reiteró que no ha recibido ninguna notificación formal y que considera que Zapata ha exagerado el conflicto.

“La señora ha inventado todo. Al menos a mí no me ha llegado absolutamente nada”, afirmó.

La disputa tomó un giro adicional cuando la actriz exhibió una grabación de voz que, según ella, demuestra que el abogado Gerardo Rincón Flores —quien terminó representando a Kunno— le ofreció primero su ayuda a ella.

En el audio, atribuido a Rincón Flores y enviado el 8 de junio al publicista de Zapata, se escucha: “Dile a Laurita que con mucho gusto le apoyo”.

Semanas después, el mismo abogado anunció que llevaría la defensa del influencer. Zapata calificó esa conducta como una falta de ética y advirtió que en la Ciudad de México se sanciona a quien represente intereses opuestos en el mismo asunto.

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El influencer señaló como un "chiste" el proceso legal en su contra. (Instagram)

Sin mensajes para Laura Zapata

Kunno cerró el tema de Zapata con una postura de indiferencia calculada: “No he dicho nada y la señora pelea sola. Ha dado diecisiete entrevistas y siete paneles”.

Al preguntarle si le enviaría algún mensaje a la actriz, Kunno respondió: “Nada, creo que es mejor así”.

Kunno aseguró que a pesar de los años de carrera de Zapata sigue peleando con un creador de contenido.

“Lo impresionante es que, con tantos años de carrera, aún siga diciendo que soy un chamaco que no es nadie, pues ahí se está peleando”, dijo.

Concluyendo por mencionar que espera tener una gran carrera como Laura Zapata a pesar de que ella diga que no es nadie.

“Yo tengo seis años, ella seis décadas. Espero primero Dios me permita llegar a su edad y tener una gran carrera. Pero en este momento yo no soy nadie, soy un tiktoker. Ella dice que no soy nadie, pero sigue peleando conmigo y está peleando sola”, concluyó.

Laura Zapata participó en una mesa de análisis a favor de la candidata de la Coalición ‘Fuerza y Corazón por México’.
La actriz y su equipo legal aseguraron que demandarían al creador de contenido. Facebook

¿Cómo se originó el conflicto?

El conflicto se originó durante una gala del reality, cuando Kunno se refirió al rapto de Zapata como “autosecuestros”.

No estuvo nada correcto lo que dijo este chico, mucho menos en un programa a nivel internacional”, señaló el abogado Alfredo Rentería a medios.

El equipo jurídico de Laura Zapata aseguró que inició los trámites por daño moral y difamación de inmediato, sin embargo, hasta el momento no hay una actualización formal del caso.

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