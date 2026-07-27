UNAM tiene el tiempo contado: aspirantes entregan pliego petitorio y exigen nuevo examen presencial

La UNAM enfrenta una cuenta regresiva para resolver la polémica por su examen de ingreso en línea antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta días decisivos para resolver la controversia generada por su primer examen de admisión en línea para licenciatura.

Este lunes, aspirantes, acompañados por madres, padres y familiares, marcharon hacia la Torre de Rectoría para entregar un pliego petitorio en el que exigen que el proceso de selección vuelva a realizarse de manera presencial, además de solicitar garantías para quienes vieron cancelada su prueba y una respuesta inmediata por parte de las autoridades universitarias.

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La movilización se realizó mientras la institución mantiene suspendidas las inscripciones de nuevo ingreso y a menos de dos semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 10 de agosto, lo que incrementa la presión para que la Universidad defina una solución.

Pliego petitorio exige el regreso del examen presencial en la UNAM

El documento entregado en Rectoría fue dirigido al rector Leonardo Lomelí Vanegas y plantea como principal demanda el restablecimiento del examen de selección exclusivamente en modalidad presencial, tanto para la presente convocatoria como para los futuros procesos de admisión.

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El pliego petitorio entregado en Rectoría solicita eliminar la modalidad en línea y regresar al examen presencial en futuras convocatorias. FOTOS: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

En el texto, los aspirantes solicitan que la UNAM, “en ejercicio de su autonomía y responsabilidad social”, determine que el concurso de selección para ingresar a licenciatura se efectúe de manera única y exclusivamente de forma presencial, con el propósito de garantizar condiciones de equidad para todos los sustentantes, evitar afectaciones derivadas de problemas tecnológicos y brindar mayor certeza sobre la transparencia del proceso.

Asimismo, piden que se revisen los casos de quienes tuvieron su examen cancelado, que se les expliquen las razones y evidencias que sustentaron esa decisión y que las personas que hayan incurrido en prácticas indebidas durante la aplicación de la prueba no obtengan un lugar en la institución.

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Las principales demandas de los aspirantes

Regresar el examen de ingreso a la modalidad presencial .

Revisar los casos de exámenes cancelados y ofrecer una explicación clara a los afectados.Garantizar transparencia y certeza en el proceso de selección.

Impedir que quienes hayan cometido fraude sean beneficiados con un lugar.

Emitir una respuesta oficial de Rectoría a la brevedad.

Durante la movilización también surgieron diferencias entre algunos asistentes sobre la representación de quienes entregaron el pliego petitorio; sin embargo, la principal exigencia se mantuvo: recuperar la confianza en el proceso de admisión.

Denuncias por examen en línea mantienen la inconformidad

Las protestas surgieron después de que numerosos aspirantes reportaran presuntas irregularidades durante la aplicación del examen en línea.

Los aspirantes solicitan transparencia en el proceso de admisión y respuestas sobre las irregularidades denunciadas durante el examen en línea.

Entre los señalamientos se encuentran cancelaciones de pruebas, fallas técnicas y alertas generadas por el sistema de supervisión que, de acuerdo con algunos estudiantes, derivaron en la invalidación de sus exámenes pese a no haber cometido alguna irregularidad.

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También se difundieron denuncias sobre presuntos casos de suplantación de identidad, uso de herramientas de inteligencia artificial y apoyo de terceros durante la evaluación, hechos que alimentaron el debate sobre la confiabilidad del nuevo modelo de aplicación.

Algunos aspirantes aclararon que no buscan afectar a quienes obtuvieron un lugar de manera legítima, sino que la Universidad revise los casos con posibles inconsistencias y garantice igualdad de condiciones para todos los participantes.

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UNAM instala Comisión Técnica y asegura que ninguna opción está descartada

Mientras se desarrollaba la manifestación, la UNAM informó la instalación de la Comisión Técnica que revisará el procedimiento del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 y analizará los resultados obtenidos.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas señaló que el objetivo es esclarecer lo ocurrido con criterios técnicos y académicos, explicar con transparencia el proceso y fortalecer los mecanismos que permitan garantizar un acceso equitativo para las y los aspirantes.

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Además, aseguró que ninguna opción está descartada mientras concluye la revisión.

La Universidad también mantiene suspendidos de manera provisional los trámites de inscripción para estudiantes de nuevo ingreso hasta que la Comisión presente sus conclusiones y recomendaciones.

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El tiempo se agota: la UNAM debe resolver antes del inicio de clases

La presión sobre la máxima casa de estudios aumenta conforme avanza el calendario.

Aunque representantes de Rectoría recibieron el pliego petitorio e informaron que la respuesta será difundida mediante los canales oficiales de la Universidad, los aspirantes insistieron en que el tiempo para resolver el conflicto es cada vez menor.

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La UNAM enfrenta una cuenta regresiva para definir el futuro del proceso de admisión 2026 antes del arranque del ciclo escolar.

Con el inicio de clases programado para el próximo 10 de agosto, la UNAM dispone de apenas unos días para concluir la revisión del proceso de admisión, definir qué ocurrirá con las inscripciones suspendidas y responder a las inquietudes de miles de jóvenes que esperan certeza sobre su ingreso.

La resolución que adopte la Universidad en los próximos días será determinante para el arranque del ciclo escolar 2026-2027 y para recuperar la confianza en uno de los procesos de admisión más importantes del país.