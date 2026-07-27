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Abren nuevos módulos de registro para Apoyo Mujeres Bienestar de 18 a 59 años: cómo registrarse para asegurar 2 600 pesos

Su objetivo es fortalecer el ingreso familiar para cubrir necesidades básicas y mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias

Mujer adulta mayor con cubrebocas escribe en un formulario sobre una mesa, asistida por una mujer joven. Otra mujer con chaleco también manipula papeles.
El registro se realiza en módulos habilitados y permanece abierto del 27 al 31 de julio, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Apoyo Mujeres Bienestar de 18 a 59 años es un programa social dirigido a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no cuentan con acceso a seguridad social.

Su objetivo es fortalecer el ingreso familiar para cubrir necesidades básicas y mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias.

El apoyo consiste en un depósito bimestral de 2,600 pesos que se entrega directamente a una tarjeta denominada Tarjeta Violeta Bienestar.

Para acceder, las solicitantes deben cumplir requisitos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento de dependientes, comprobante de ingresos menores a 15,000 pesos mensuales y constancia de estudios de los hijos menores de 21 años.

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El registro se realiza en módulos habilitados y permanece abierto del 27 al 31 de julio, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Además del apoyo económico, el programa integra beneficios como atención médica, orientación psicológica, nutricional y legal, seguro de vida, asistencia veterinaria y descuentos en comercios.

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Es importante recordar que este programa opera a nivel estatal en Baja California y no está disponible en todo el país. Se trata de una ayuda del estado que busca brindar un respaldo económico a mujeres que aún no cumplen la edad para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar, la cual está dirigida a mujeres de 60 a 64 años en otras entidades.

Además del apoyo económico, el programa integra beneficios como atención médica, orientación psicológica, nutricional y legal, seguro de vida, asistencia veterinaria y descuentos en comercios.
Además del apoyo económico, el programa integra beneficios como atención médica, orientación psicológica, nutricional y legal, seguro de vida, asistencia veterinaria y descuentos en comercios.

¿Dónde están los módulos de registro del apoyo Bienestar mujeres 18 a 59 años en julio 2026?

Este programa va a tener recepción de solicitudes a partir de este lunes 27 de julio para tramitar la Tarjeta Violeta Bienestar. El registro es para todas las mujeres de 18 a 59 años que vivan en el estado de Baja California y las aspirantes deben hacer su inscripción en alguno de los siguientes módulos:

  • Mexicali: Explanada del Centro Cívico.
  • Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39.
  • Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río.
  • Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso.
  • Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec.
  • San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro.
  • San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín.
  • CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado.

Cuáles son los documentos que debo presentar para recibir el Apoyo

  1. Identificación oficial vigente.
  2. CURP
  3. Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales
  4. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).
  5. Acta de nacimiento de los dependientes económicos.
  6. Comprobante de estudios de los dependiente económicos menores de 21 años (constancia, boleta, recibo de inscripción).
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Qué documentos se aceptan como comprobante de ingreso menor a 15 mil pesos mensuales

El requisito para comprobar un ingreso menor a 15,000 pesos mensuales en el apoyo Mujeres Bienestar de 18 a 59 años (Tarjeta Violeta) puede cumplirse presentando cualquier documento que acredite la percepción de dicho ingreso. En los lineamientos publicados y en la información de módulos, los documentos aceptados suelen ser:

  • Recibo de nómina
  • Constancia laboral o carta de ingresos emitida por un empleador
  • Estado de cuenta bancario donde se reflejen los depósitos mensuales
  • En caso de realizar actividades informales, una carta bajo protesta de decir verdad sobre el ingreso mensual, firmada por la solicitante

Se debe presentar tanto original como copia del documento seleccionado. Si no se tiene un comprobante formal, la recomendación es llevar una carta firmada donde se especifique el monto mensual percibido.

Para estar segura sobre casos específicos, es recomendable consultar directamente en el módulo de registro correspondiente, ya que pueden aceptar diferentes documentos de acuerdo a cada situación.

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