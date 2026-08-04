¿Gabriel Milito deja a Chivas? River Plate busca DT tras la crisis del ‘Chacho’ Coudet

El sudamericano asegura que se siente cómodo en su estancia en Guadalajara. (REUTERS/Eloisa Sanchez )

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El fútbol sudamericano vuelve a fijar sus ojos en el balompié mexicano. Gabriel Milito, actual director técnico de Chivas, se ha convertido en uno de los nombres con mayor fuerza para asumir la dirección técnica de River Plate, en medio de la profunda crisis de resultados que atraviesa el conjunto bonaerense bajo el mando de Eduardo Coudet.

De acuerdo con reportes surgidos en la prensa argentina, la directiva del cuadro ‘Millonario’ ha comenzado a evaluar alternativas ante el tenso panorama deportivo que se vive en el Estadio MÁS Monumental.

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Uno de los informes con mayor eco fue vertido por el periodista Hernán Castillo en Radio Con Vos 89.9, donde se confirmó que la carpeta de Milito figura entre las prioridades de la cúpula riverplatense para encabezar una reestructuración inmediata en el banquillo.

Por el momento, la cúpula dirigencial del club argentino no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, guardando cautela mientras se define la situación institucional.

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Hasta el momento, la noticia solo se mantiene como un rumor. (REUTERS/Cristian De Marchena)

La tormenta que acorrala a Eduardo Coudet

La continuidad de Eduardo “Chacho” Coudet al frente de River Plate pende de un hilo extremadamente delgado. El rendimiento del equipo se ha desplomado de forma alarmante tras la pausa por el Mundial de 2026, encendiendo las alarmas en la afición y en los altos mandos del club.

La racha negativa contempla cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, con un balance altamente deficitario que incluye tres derrotas en la Liga Profesional de Fútbol y una dolorosa eliminación en la Copa Argentina a manos de Aldosivi.

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Ante este panorama adverso, la presión mediática y el malestar de la hinchada han acelerado el análisis de posibles sucesores. Aunque en la lista de candidatos también se han mencionado nombres de peso con historia en el club como Ramón Díaz y Pablo Aimar, distintos análisis coinciden en que Gabriel Milito reúne el perfil ideal gracias a su metodología de trabajo, su planteamiento táctico y su conocimiento del fútbol sudamericano.

El exfutbolista no ha tenido el rendimiento esperado para un grande del futbol argentino. (REUTERS/Agustín Marcarian)

El presente de Milito en el Rebaño Sagrado

El interés de un gigante como River Plate llega en un momento de consolidación para Gabriel Milito en la Liga MX. El estratega argentino asumió el banquillo del Guadalajara para el torneo Apertura 2026, logrando imprimir rápidamente su sello futbolístico en el plantel tapatío.

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En su torneo de debut, Milito guiño a las Chivas hasta la fase de Liguilla. No obstante, el sueño del campeonato se vio frenado en la instancia de los cuartos de final al caer frente a Cruz Azul, una eliminatoria condicionada de forma drástica por la ausencia de múltiples elementos titulares que fueron convocados a la Selección Mexicana para cumplir con compromisos internacionales.

En el arranque del presente certamen local, el Guadalajara registra cuatro puntos producto de un triunfo, un empate y un descalabro. A pesar de los altibajos normales de inicio de temporada, el estilo propuesto por el entrenador sudamericano —basado en la salida limpia desde el fondo, la presión alta y la posesión de la pelota— ha generado comentarios muy favorables tanto en la directiva rojiblanca como en los analistas del balompié mexicano.

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Milito ha externado sus ganas de obtener un título con el rebaño. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Un futuro de definiciones inmediatas

Aunque hasta este punto la vinculación entre Gabriel Milito y River Plate se mantiene en la trinchera de los rumores y las especulaciones de mercado, la presión sobre Eduardo Coudet obliga a una resolución en el corto plazo. Los próximos días serán decisivos para determinar si el ‘Chacho’ recibe un margen de crédito adicional o si la directiva ‘Millonaria’ decide apretar el acelerador para entablar negociaciones formales.

Por su parte, Gabriel Milito se mantiene concentrado de lleno en los compromisos de las Chivas de Guadalajara, buscando mantener al equipo en los primeros planos de la competencia mexicana mientras la prensa de su país natal sigue de cerca cada uno de sus movimientos.

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