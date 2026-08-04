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Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: cómo, cuando y dónde REGISTRARSE en agosto

El objetivo de los dos programas es brindar un recurso monetario que pueda ayudar a garantizar una vejez más digna y plena a todas las personas mayores

Se espera que el próximo registro a las Pensiones del Bienestar se realice en agosto (Gobierno de México)
Se espera que el próximo registro a las Pensiones del Bienestar se realice en agosto (Gobierno de México)
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Aunque aún no es oficial, se espera que durante el mes de agosto se abra un registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

Ambas políticas federales están disponibles en los 32 estados de la República Mexicana, la primera va dirigida a adultos mayores de 65 años en adelante, mientras que la segunda se enfoca solamente en mujeres de 60 a 64 años de edad.

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El objetivo de los dos programas es brindar un recurso monetario que pueda ayudar a garantizar una vejez más digna y plena a todas las personas mayores.

El periodo de pagos de la Pensión del Bienestar terminará el próximo 31 de julio (gobierno de México)
El periodo de pagos de la Pensión del Bienestar terminará el próximo 31 de julio (gobierno de México)

Prepara tu registro a la Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Las personas que deseen incorporarse a estos apoyos deben presentar una serie de documentos indispensables: una identificación oficial vigente —que puede ser la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o una carta de identidad—, junto con la CURP en una impresión actual, el acta de nacimiento legible y un comprobante de domicilio que no exceda los seis meses de antigüedad. Para este último, se aceptan recibos recientes de luz, agua o predial, según la última convocatoria. Además, se solicita un teléfono de contacto, ya sea celular o fijo, para facilitar la comunicación durante el proceso.

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Quienes estén interesados en participar deben saber que el primer paso consiste en reunir la documentación mencionada y luego consultar la ubicación del módulo de registro correspondiente. Esta información está disponible en la página oficial gob.mx/bienestar, donde se puede verificar fácilmente la sede más cercana para llevar a cabo el trámite de inscripción.

  1. Identificación oficial vigente Puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.
  2. CURP Presentar impresión reciente.
  3. Acta de nacimiento Debe ser legible.
  4. Comprobante de domicilio No mayor a 6 meses. Se aceptan recibo de luz, agua o predial.
  5. Teléfono de contacto Puede ser celular o de casa.

El proceso de registro exige que todos los documentos estén actualizados y sean legibles para evitar contratiempos al momento de la inscripción.

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Impacto social y posible calendario de registros

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar benefició a 3,000,000 de mexicanas. Para este año, la Secretaría de Bienestar prevé que la cifra supere los 3,400,000 registros. Por su parte, la Pensión para Personas Adultas Mayores continúa como una herramienta clave para la reducción de desigualdades históricas y la mejora en la calidad de vida de quienes han impulsado el desarrollo del país.

Actualmente, más de 13,400,000 personas reciben estos apoyos federales. Las proyecciones oficiales indican que para 2026, los programas podrían sumar más de 14,000,000 de beneficiarios, lo que los consolida como una de las estrategias sociales más amplias en México.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron este lunes 6 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron este lunes 6 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario tentativo de registros 2026

  • Letras A, B, C: lunes 17 de agosto de 2026
  • Letras D, E, F, G, H: martes 18 de agosto de 2026
  • Letras I, J, K, L, M: miércoles 19 de agosto de 2026
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 20 de agosto de 2026
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 21 de agosto de 2026
  • Todas las letras: sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026
Mujer adulta mayor con cubrebocas escribe en un formulario sobre una mesa, asistida por una mujer joven. Otra mujer con chaleco también manipula papeles.
La persona auxiliar debe presentar la misma documentación que la titular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para dudas o aclaraciones sobre las Pensiones del Bienestar, los canales oficiales disponibles son la Línea de Bienestar (800 639 42 64), el Banco del Bienestar (800 900 2000) o los módulos de atención presencial. También se pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia.

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