Fin de semana sangriento en Morelos: 14 personas fueron asesinadas y ninguna detenida en 6 municipios

Las víctimas fueron heridas entre el viernes y la madrugada del lunes en Jiutepec, Cuernavaca, Temixco, Tetecala, Puente de Ixtla y Xoxocotla. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las carpetas de investigación sin dar con responsables (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al menos 14 personas fueron asesinadas y 9 más resultaron lesionadas entre la tarde del viernes 1 y la madrugada del lunes 4 de agosto de 2026 en seis municipios del estado de Morelos. Los ataques —con armas de fuego, arma blanca y robos con violencia— se dispersaron entre Jiutepec, Cuernavaca, Temixco, Tetecala, Puente de Ixtla y Xoxocotla. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no reportó ningún detenido.

La jornada violenta no tuvo un único origen ni un solo responsable identificado. Los hechos se produjeron en distintos contextos: asaltos, ataques a bares y restaurantes, disputas personales y agresiones dentro de viviendas, de acuerdo con Proceso.

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Temixco: el viernes abrió la jornada con tres hechos en horas

La violencia del fin de semana arrancó la tarde del viernes en la colonia Alta Palmira de Temixco, donde un motociclista fue asesinado durante un presunto asalto. Dos hombres vestidos de negro que viajaban en una motocicleta roja interceptaron a la víctima, le dispararon en varias ocasiones y escaparon con la unidad.

Ese mismo viernes, una mujer fue hospitalizada en la colonia Azteca del mismo municipio tras recibir una herida en el cuello con arma blanca. Los primeros testimonios señalaron a un familiar como presunto responsable, quien huyó antes de que llegaran las autoridades.

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Horas después, hombres armados irrumpieron en un restaurante de la colonia Las Ánimas. Despojaron de sus pertenencias a los comensales y golpearon a dos trabajadores del lugar antes de darse a la fuga.

La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordonó una calle de México en la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También el viernes, en Xoxocotla, un hombre fue herido a balazos en la calle Reforma, en la zona centro del municipio. Personas que se encontraban en el lugar lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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El sábado en Tetecala y el domingo en Cuernavaca y Puente de Ixtla

La noche del sábado, un ataque a balazos dentro de un bar de la colonia Centro de Tetecala dejó dos hombres muertos. Uno falleció en el lugar y el otro perdió la vida mientras recibía atención médica.

La madrugada del domingo, el C5 de Cuernavaca recibió a las 00:46 horas una alerta por una persona herida con arma de fuego en la colonia Altavista. Los policías que acudieron al sitio reportado no encontraron víctimas, pero minutos después siete hombres llegaron por sus propios medios a un hospital.

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Los médicos confirmaron la muerte de dos jóvenes, de 22 y 25 años, por la gravedad de sus heridas. Los otros cinco permanecen bajo atención médica y no proporcionaron información sobre el lugar exacto del ataque ni sobre los agresores, lo que complica las investigaciones.

Horas antes de ese ataque, en la colonia Carolina de Cuernavaca, un padre y su hijo fueron heridos a balazos tras una presunta discusión con varios sujetos. Ambos fueron trasladados a un hospital. El municipio es gobernado por José Luis Urióstegui Salgado, quien cumple su segundo periodo al frente del ayuntamiento tras reelegirse con el respaldo de una coalición integrada por el PAN, el PRI, el PRD y Redes Sociales Progresistas.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana del domingo, elementos de la Guardia Nacional hallaron el cuerpo de un hombre dentro de un vehículo sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del poblado de Ahuehuetzingo, en Puente de Ixtla. La víctima presentaba heridas de bala. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias en el lugar.

Jiutepec acumula cinco homicidios en menos de 24 horas

Jiutepec concentró la cifra más alta del fin de semana: 5 homicidios en menos de 24 horas. La tarde del domingo, tres hombres fueron encontrados muertos al interior de una vivienda en la calle Ocho Este, colonia Civac; todos presentaban heridas de bala y las investigaciones iniciales indican que la agresión ocurrió durante la madrugada, aunque el hallazgo se produjo horas después.

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La violencia continuó pasada la medianoche del lunes en la colonia Otilio Montaño, donde dos hombres fueron asesinados y otro resultó herido alrededor de las 00:40 horas sobre la calle 10 de Abril. Los vecinos reportaron múltiples detonaciones; los agresores escaparon antes de que llegaran policías y paramédicos.

A las 06:00 horas, personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de los cuerpos, que permanecen en calidad de desconocidos. Vecinos colocaron veladoras en el sitio del doble homicidio al concluir las diligencias.

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El municipio es gobernado por Eder Rodríguez Casillas, postulado por la misma coalición de PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. Jiutepec es el segundo municipio con mayor población de Morelos y acumuló, además de los homicidios, diversos robos con violencia durante los últimos días.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía de Fernando Blumenkron mantiene abiertas las carpetas sin detenidos

La Fiscalía General del Estado, encabezada por Fernando Blumenkron Escobar, mantiene abiertas las carpetas de investigación por todos los homicidios y ataques del fin de semana. Al cierre de esta nota, ninguno de los hechos registrados en los seis municipios había derivado en una detención.

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La ausencia de arrestos se explica, en parte, por la falta de colaboración de los sobrevivientes en Cuernavaca, quienes no revelaron el sitio exacto del ataque en Altavista. Los cuerpos de las víctimas del doble homicidio en Jiutepec tampoco han sido identificados.