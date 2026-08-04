Exdirector de la Policía de Mexicali evita vinculación a proceso por desaparición forzada

Pedro Ariel Mendívil García fue detenido el martes 28 de julio en su domicilio de la colonia Los Arcos, en Mexicali, por elementos de la FGE con apoyo de la Sedena, la Semar y fuerzas federales. (Crédito: Captura de pantalla)

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Un juez de control rechazó vincular a proceso al exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, al concluir que la Fiscalía General del Estado de Baja California no presentó pruebas suficientes para acreditar su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa. La resolución también favoreció al exagente Luis Alfonso Jacobo, quien enfrentaba las mismas acusaciones.

Al resolver la audiencia, el juez Fernando Serrano señaló que el Ministerio Público no logró establecer cuál habría sido la conducta específica atribuida a ambos imputados para facilitar la desaparición de las víctimas. También consideró que la Fiscalía no acreditó la existencia de comunicación entre Mendivil y Jacobo con los tres policías que sí fueron vinculados a proceso dentro de la misma investigación.

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El juzgador aclaró que la decisión de no vincular a proceso no representa una declaración de inocencia ni pone fin a la acción penal. La Fiscalía podrá continuar con las investigaciones y, en caso de reunir nuevos elementos, ejercer nuevamente las acciones que correspondan conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Durante la audiencia también se expuso una irregularidad en la integración del caso. El juez indicó que la fiscal Ariana Betzabeth García Ceseña no entregó de manera íntegra la carpeta de investigación a la defensa, situación que derivó en el relevo de la representación del Ministerio Público.

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Los abogados de Pedro Ariel Mendivil y Luis Alfonso Jacobo sostuvieron que la investigación contenía inconsistencias, testimonios sin firma y carecía de pruebas que relacionaran directamente a sus clientes con la desaparición de los dos jóvenes. En su intervención, el exdirector de la Policía Municipal afirmó que era “totalmente inocente” y aseguró que la investigación obedecía a un conflicto personal con la fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, derivado de hechos ocurridos en 2011.

Aunque Mendivil y Jacobo evitaron ser procesados, el juez determinó vincular a proceso a tres policías identificados como Juan Carlos, Eduardo y Kevin, al considerar que existían elementos suficientes para que continúe el procedimiento penal en su contra. Durante la audiencia, los agentes también cuestionaron la solidez de la investigación y afirmaron que no existían pruebas fotográficas, videográficas o testimoniales que los involucraran en los hechos.

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El juez determinó vincular a proceso a tres policías identificados como Juan Carlos, Eduardo y Kevin. (Crédito: X | Fiscalía de Baja California)

Fiscalía impugnará la decisión

Horas después de la resolución, la Fiscalía General del Estado informó que no comparte el criterio del juez y anunció que analiza presentar los recursos legales correspondientes para impugnar la no vinculación de Pedro Ariel Mendivil y Luis Alfonso Jacobo.

La dependencia destacó que, dentro de la misma causa penal, sí obtuvo la vinculación a proceso de dos agentes en activo y un exagente de la Policía Municipal de Mexicali por su presunta participación en la desaparición de las víctimas.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 3 de enero de 2023, cuando dos jóvenes salieron del bar Shots, ubicado sobre la calzada Francisco L. Montejano, en Mexicali. La Fiscalía sostiene que ambos fueron interceptados por policías municipales y posteriormente entregados a integrantes de un grupo delictivo. Desde entonces permanecen en calidad de desaparecidos.

Pedro Ariel Mendivil fue detenido el 28 de julio durante un operativo realizado en su domicilio de la colonia Los Arcos, en Mexicali, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Agencia Estatal de Investigación.

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La Fiscalía reiteró que mantendrá abiertas las investigaciones sobre el caso y buscará revertir la resolución mediante los recursos previstos por la ley.