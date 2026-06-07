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Lluvia obliga a posponer juegos de beisbol en CDMX y amenaza con aparecer en la inauguración del Mundial 2026

Los aficionados que acudan al primer partido de México en la Copa del Mundo, deben irse prevenidos ante cualquier eventualidad meteorológica que se presente

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Vista del Estadio Azteca bajo lluvia torrencial y relámpagos, con las banderas de México y Sudáfrica en pantallas gigantes y público con ponchos.
Los aficionados que acudan al primer partido de México en la Copa del Mundo, deben irse prevenidos ante cualquier eventualidad meteorológica que se presente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lluvia no ha dado tregua en la Ciudad de México en los últimos días, con varias inundaciones y tormentas que han afectado las vialidades, lo cual es un aspecto relevante de cara a la inauguración del Mundial 2026, programada para este jueves en el Coloso de Santa Úrsula.

Las condiciones meteorológicas ya han impactado eventos deportivos recientes, como los juegos de los Diablos Rojos del México, que tuvieron que posponerse el viernes y sábado por las malas condiciones del clima.

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Esto incrementa la preocupación y la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir con el partido inaugural del Mundial. Aquí te explicamos el panorama actual.

Protocolo de la FIFA ante lluvias

Vista frontal del Estadio Ciudad de México bajo una lluvia intensa por la noche. Un letrero rojo brillante con letras blancas dice "ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO".
Así funciona el protocolo de la FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo de la FIFA para condiciones meteorológicas extremas otorga al árbitro la autoridad para decidir si un partido debe suspenderse o interrumpirse en caso de riesgo para la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y público, ya sea debido a tormentas eléctricas, inundaciones o malas condiciones del terreno.

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Para el Mundial 2026, la FIFA exige que cada sede cuente con planes de evacuación y protocolos de emergencia diseñados en conjunto con las autoridades de protección civil y los servicios meteorológicos locales.

En el caso de México, el encuentro no debería peligrar el menos que haya una tormenta eléctrica en las inmediaciones del recinto que puedan poner en riesgo la integridad de todos los presentes.

Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, el protocolo es todavía más estricto. Como suele verse en los encuentros de NFL, si se detecta un rayo dentro de un radio de aproximadamente 13 kilómetros alrededor del estadio, el árbitro debe interrumpir el partido de inmediato.

Los jugadores deberán dirigirse a los vestuarios y los aficionados son trasladados a zonas seguras dentro de la instalación.

En este caso, la reanudación del partido solo puede darse después de 30 minutos sin que se registre un nuevo rayo en la zona. Si durante ese tiempo vuelve a detectarse una descarga eléctrica, el contador se reinicia y la espera comienza de nuevo.

No existe un límite máximo de tiempo para la suspensión, por lo que el encuentro puede extenderse varias horas si persisten las condiciones adversas.

Pronóstico del clima para el 11 de junio en CDMX

Estadio Azteca lleno de gente bajo intensa lluvia con rayos. Jugadores de México y Sudáfrica sostienen sus banderas en el campo, con una pantalla del Mundial 2026.
Se esperan lluvias y tormenta a la hora del juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica , el pronóstico indica un escenario marcado por lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa precipitaciones que podrían intensificarse después del mediodía, con mayor probabilidad de tormenta a partir de las 15:00 horas y extendiéndose hasta la noche.

Durante la mañana y hasta el mediodía, se espera un ambiente cálido y parcialmente despejado, con temperaturas estimadas entre 23°C y 26°C, pero a la hora del juego el panorama meteorológico se espera que cambie, aumentando el riesgo de chubascos y tormentas.

Esto podría afectar tanto la inauguración como al Fan Fest, por lo que los aficionados deberán irse bien equipados con chamarras e impermeables, ya que no se permite ingresar con paraguas, para disfrutar del ambiente mundialista.

La Comisión Nacional del Agua advierte que junio es el inicio formal de la temporada de lluvias en la Ciudad de México, lo que eleva el riesgo de precipitaciones intensas y actividad eléctrica durante eventos multitudinarios, así que este clima puede ser una constante durante toda la Copa del Mundo.

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