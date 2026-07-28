La Casa de los Famosos México 2026: Ese Pérez protagoniza los primeros ‘shippeos’ de la temporada (Captura de pantalla)

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La temporada 2026 de La Casa de los Famosos México comenzó oficialmente el pasado domingo 26 de julio, y los habitantes ya convivieron dentro del encierro durante sus primeras horas, marcadas por un ambiente de armonía y tranquilidad.

El arranque ocurrió antes de que iniciaran las competencias y de que se pusieran en marcha las estrategias entre los participantes. En ese primer tramo de convivencia, el formato entró en su fase inicial: el encierro ya operó con los habitantes instalados y en interacción constante dentro de la casa.

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En las primeras horas, los fans ya comenzaron con los ‘shippeos’ dentro de la casa, los cuales han sido protagonizados principalmente por el influencer Ese Pérez, quien ha estado muy cercano y coqueteando con más de una habitante.

Ese Pérez se metió a la cama de Gema Garoa en la primera noche de La Casa de los Famosos México 2026

Ese Pérez se mete a la cama de Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)

Uno de los momentos más comentados por los fans ocurrió durante la primera noche del reality show, cuando el influencer Luis Ángel Pérez, nombre real de Ese Pérez, se metió a la cama de la actriz Gema Garoa durante algunos segundos, lo cual provocó opiniones divididas.

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Algunos consideran que la actriz se notó incómoda con la broma de Pérez, y otros defendieron la acción al señalar que Gema sonrió cuando el influencer se acostó unos segundos junto a ella.

Además de este momento, Ese Pérez y Gema Garoa se vieron compartiendo juntos en varios espacios en el patio principalmente, incluso hicieron una escena actuando como esposos; todo esto provocó comentarios en redes sociales sobre un ‘shippeo’ de estos habitantes.

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Ese Pérez con Gema Garoa en La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla)

El coqueteo de Ese Pérez con Yanet García en La Casa de los Famosos 2026

Además de compartir momentos con Gema Garoa, el influencer Ese Pérez también coqueteo directamente con la modelo Yanet García en las primeras horas del lunes, ya que le preparó su desayuno y constantemente le llamaba “amor” o le hacía bromas sobre una hipotética relación.

Algunos habitantes le seguían el juego a Ese Pérez sobre el supuesto coqueteo, y la ex chica del clima sólo se limitó a reír y decir que “lo amaba”. Esta actitud del influencer volvió a provocar división de opiniones en redes sociales, algunos pensaban que era un coqueteo inofensivo, mientras que otros lo señalaban como acoso.

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(Infobae México/Jenifer Nava)

El “Lunes de Líder” marcó el arranque de la semana dentro del formato

El calendario del reality estableció que los lunes se realiza la Prueba de Líder, dinámica que detonó la competencia interna y que desemboca en el anuncio del ganador durante la Gala Diaria.

El cronograma semanal define nominaciones, salvación y eliminación

El martes continua el cronograma con la prueba semanal e incluye Noche de Cine, Vida en Fotos y Cabina de las Tentaciones.

El miércoles se programó la Noche de Nominación. El jueves se realiza la Prueba de Salvación, finaliza la prueba semanal y se lleva a cabo Moneda o Caja del Destino y Cena de Nominados.

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El viernes se contempla Robo de Salvación y Fiesta Temática. El sábado se destinó a la compra de despensa.

El domingo cierra con Posicionamiento, Sinceramiento y la Gala de Eliminación.