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Pemex descarta incendio en la Refinería Olmeca y atribuye humo blanco a vapor de agua

La petrolera informó que no hubo fuego ni explosión; el evento correspondió a vapor generado en un tanque de producto caliente

Pemex descartó un incendio en la Refinería Olmeca y aseguró que la columna de humo blanco observada en el complejo correspondió únicamente a una emisión de vapor de agua. REUTERS/Luis Manuel López
Pemex descartó un incendio en la Refinería Olmeca y aseguró que la columna de humo blanco observada en el complejo correspondió únicamente a una emisión de vapor de agua. REUTERS/Luis Manuel López
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Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que este lunes se haya registrado un incendio en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, luego de que trabajadores reportaran una columna de humo blanco al interior del complejo y surgieran versiones sobre un posible conato de incendio.

A través de un comunicado oficial, la empresa productiva del Estado informó que el evento correspondió a una emisión de vapor de agua en un tanque de almacenamiento de producto caliente. Precisó que el fenómeno fue resultado de la evaporación de agua y que no se presentó fuego, explosión ni emisión de humo negro.

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Asimismo, Pemex indicó que el incidente no guarda relación con la Planta Combinada Maya, como inicialmente se especuló en algunos reportes, y confirmó que no hubo personas lesionadas.

Columna de humo blanco activó protocolos de seguridad

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 14:45 horas trabajadores observaron una columna de humo blanco dentro de las instalaciones de la refinería, lo que provocó la movilización del equipo contraincendios para activar los protocolos internos de seguridad mientras se verificaba el origen del incidente.

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Comunicado oficial.
Comunicado oficial.

Las primeras versiones apuntaban a un posible conato de incendio en la Planta Combinada Maya; sin embargo, horas después Pemex aclaró que el fenómeno correspondía únicamente a vapor de agua generado en un tanque de almacenamiento.

Tras la inspección realizada por personal especializado, la empresa reiteró que la situación quedó bajo control y que el incidente no representó riesgos para los trabajadores ni para la operación del complejo.

Así fue el incidente

  • La columna de vapor fue reportada alrededor de las 14:45 horas.
  • Pemex informó que no hubo fuego, explosión ni humo negro.
  • El incidente ocurrió en un tanque de almacenamiento de producto caliente.
  • La empresa descartó cualquier vínculo con la Planta Combinada Maya.
  • No se reportaron personas lesionadas.

El hecho ocurre días después de otro incidente registrado en la misma refinería.

(Imagen ilustrativa de Infobae)
(Imagen ilustrativa de Infobae)

Refinería Olmeca acumula varios incidentes durante 2026

Aunque Pemex descartó un incendio en esta ocasión, el reporte ocurre en un contexto de diversos incidentes registrados en instalaciones del Sistema Nacional de Refinación durante los últimos meses.

El pasado 20 de julio, la empresa confirmó un incendio en la Refinería Olmeca, mientras que previamente se han reportado otros eventos operativos, incluidos incendios, fallas eléctricas, paros preventivos y emisiones de vapor en diferentes áreas del complejo.

Además, el 16 de marzo de este año se registró el accidente más grave en la refinería, con un saldo de cinco personas fallecidas.

Un video captado por cámaras de la ASIPONA reveló cómo se originó el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, (X/@azucenau)

Tras ese hecho, las autoridades federales informaron que se realizarían las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

La importancia estratégica de la Refinería Olmeca

La Refinería Olmeca, también conocida como Dos Bocas, comenzó su construcción en agosto de 2019 en el municipio de Paraíso, Tabasco, como uno de los principales proyectos energéticos de Andrés Manuel López Obrador.

El complejo fue diseñado para procesar hasta 340,000 barriles diarios de petróleo crudo pesado, con el supuesto objetivo de fortalecer la capacidad nacional de refinación y contribuir al abastecimiento de gasolinas y diésel de ultra bajo azufre para el mercado interno.

Su incorporación al Sistema Nacional de Refinación ha sido gradual conforme avanzan las pruebas y el arranque de las distintas plantas que conforman el complejo industrial.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de la refinería Olmeca de la petrolera estatal Pemex en Dos Bocas, Paraíso, México 21 de junio de 2024. REUTERS/Luis Manuel Lopez/ Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Vista de la refinería Olmeca de la petrolera estatal Pemex en Dos Bocas, Paraíso, México 21 de junio de 2024. REUTERS/Luis Manuel Lopez/ Foto de archivo

Dos Bocas continúa bajo observación pública

Más allá del incidente de este lunes, la Refinería Olmeca ha permanecido en la mira por distintos temas relacionados con su construcción, operación y desempeño.

En los últimos años se han documentado cuestionamientos sobre los costos del proyecto, los tiempos de construcción, el ritmo de producción y diversos incidentes operativos. También se han publicado investigaciones periodísticas y análisis de especialistas sobre aspectos técnicos, ambientales y de seguridad industrial.

Mientras continúan esos debates, Pemex sostuvo que el evento registrado este 27 de julio correspondió únicamente a una emisión de vapor de agua y reiteró que no existió incendio, explosión ni afectaciones al personal, por lo que la operación del complejo continúa bajo los protocolos establecidos por la empresa.

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