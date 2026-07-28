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Festival de los Hongos Silvestres: cocina tradicional, talleres y productos locales en Los Pinos

El festival reúne gastronomía, talleres y productos elaborados con hongos silvestres, impulsando el patrimonio biocultural de México

Grupo de hongos amarillos anaranjados con forma de dedos, musgo verde, superficie oscura, hojarasca marrón en primer plano
Descubre sabores y saberes ancestrales en el “Festival de los Hongos Silvestres” en Los Pinos. (Secretaría de Cultura)
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El “Festival de los Hongos Silvestres reúne a cocineras tradicionales, especialistas y productoras de cinco entidades mexicanas en el Complejo Cultural Los Pinos, los días 1 y 2 de agosto de 2026 de 10 a 17 horas, con una programación que fusiona cocina, talleres y saberes para fortalecer la preservación del patrimonio biocultural del país.

La Secretaría de Cultura, a través de Cencalli, promueve el consumo responsable de hongos, fomenta el comercio directo con comunidades y facilita espacios donde la memoria culinaria se enlaza con la educación ambiental.

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El evento crea una plataforma para que el público conozca, deguste y valore la diversidad fúngica mexicana.

Secretaría de Cultura y Cencalli: impulso a la micocultura en México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, bajo el liderazgo de Claudia Curiel de Icaza, sostiene que el festival enlaza la memoria colectiva, el cuidado del entorno y la economía local.

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La funcionaria resaltó que “este festival vincula memoria, cuidado de los ecosistemas y comercio directo para que la riqueza biocultural de México se traduzca también en bienestar para quienes la mantienen viva”.

Desde su perspectiva institucional, el objetivo es que el patrimonio micocultural llegue a más personas y que los productos generen beneficios tangibles para las comunidades.

Según la dependencia, la celebración se inserta en el llamado “Mes del Hongo”, ya que agosto se distingue por la abundancia de lluvias y humedad, condiciones que favorecen la recolección de distintas especies en las zonas más húmedas del país.

Esta temporada permite una oferta única de platillos y productos que reflejan el momento más fértil para la micocultura mexicana.

Un póster de fondo oscuro y verde con texto blanco y naranja. Muestra diversos hongos de colores blanco, azul y rojo sobre musgo y hojas
La Feria de los Hongos Silvestres se llevará a cabo el 1 y 2 de agosto de 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos. (Secretaría de Cultura)

Gastronomía tradicional y diversidad regional

Las Cocinas de Humo se convierten en el corazón culinario del festival.

En ellas, cocineras tradicionales de cinco estados presentan recetas que tienen como base hongos silvestres recolectados y setas de cultivo, provenientes del Estado de México, Hidalgo y varias alcaldías de la Ciudad de México, como Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Este espacio reúne platillos representativos de cada región, permitiendo un intercambio gastronómico directo entre las comunidades y los visitantes.

El evento ofrece una variedad de productos que van desde el amaranto con hongos y setas en escabeche, hasta bebidas fermentadas, chocolate, galletas, churritos y helados elaborados a partir de hongos.

También hay kits de cultivo, piezas artesanales y tamales, como parte del aprovechamiento integral de este recurso, destacando la creatividad y riqueza de la cultura alimentaria local.

Talleres, charlas y formación de saberes

Uno de los ejes formativos del festival es el taller teórico-práctico “Cultivo de hongos mexicanos”, impartido por Carlos Briones, biólogo de la Universidad Autónoma de Hidalgo.

La actividad pone énfasis en la importancia ecológica, nutricional y cultural de los hongos silvestres, y aborda prácticas sustentables para su recolección y uso.

Así, el festival no solo celebra la diversidad fúngica, sino que también refuerza la transmisión de conocimientos científicos y tradicionales.

El programa académico se completa con talleres didácticos diseñados para niñas y niños, como “El camino de los esporadores”, “Recorrido micótico” y “Jardín fungi”.

Estas actividades buscan introducir a los más pequeños en el ciclo de vida de los hongos, su función en los ecosistemas y su relevancia en la alimentación mexicana.

La estrategia pedagógica promueve el cuidado ambiental y la valoración del patrimonio biocultural desde edades tempranas.

Champiñones color ámbar sobre una parrilla metálica con llamas anaranjadas y carbón encendido
Este espacio reúne platillos representativos de cada región, permitiendo un intercambio gastronómico directo entre las comunidades y los visitantes. (Secretaría de Cultura)

El patrimonio micocultural y las nanacateras: guardianas de la tradición

La micocultura, definida por la Secretaría de Cultura como el conjunto de prácticas y saberes asociados a la recolección y el consumo de hongos silvestres, forma parte esencial del patrimonio biocultural mexicano.

Estos conocimientos, transmitidos por generaciones, mantienen vigencia y relevancia en la actualidad, según la institución organizadora.

En este ecosistema social y gastronómico, las nanacateras —cocineras recolectoras— constituyen una figura central.

Estas mujeres integran el conocimiento del entorno natural con técnicas culinarias tradicionales, transformando los hongos silvestres en alimentos de valor cultural y gastronómico.

Su participación en el festival visibiliza el papel de las mujeres en la transmisión y preservación del saber micocultural.

México, paraíso fungi: cifras y potencial gastronómico

La riqueza fúngica de México es uno de los ejes del festival.

Según datos de la Secretaría de Cultura, en el país existen alrededor de 200 mil especies de hongos, aunque solo se tiene información documentada de entre el 3.5% y el 5% de ellas.

De ese universo, aproximadamente 320 especies tienen interés gastronómico, lo que evidencia la importancia de los hongos en la identidad alimentaria nacional.

El festival, al reunir a cocineras, productoras y especialistas, contribuye a que el conocimiento sobre los hongos y su aprovechamiento sostenible se difunda más allá de los círculos académicos o tradicionales, acercando a un público amplio un recurso natural de gran potencial para la alimentación y la cultura mexicana.

Hongo blanco y ocre con tallo rugoso y capuchón puntiagudo en primer plano, rodeado de agujas de pino y tierra, con fondo borroso
Según datos de la Secretaría de Cultura, en el país existen alrededor de 200 mil especies de hongos, aunque solo se tiene información documentada de entre el 3.5% y el 5% de ellas. (Secretaría de Cultura)

Productos y experiencias en Los Pinos: una muestra integral

Durante el encuentro, los asistentes pueden explorar espacios como el Tejabán de Cencalli y la Plaza Jacarandas, donde se ofertan productos locales que incluyen desde sazonadores y bebidas fermentadas hasta artículos temáticos, fotografías de hongos silvestres y piezas artesanales.

Estas propuestas muestran cómo el aprovechamiento del recurso fúngico va más allá de la gastronomía, integrándose a la economía creativa y al arte popular.

El festival propone una experiencia integral que entrelaza degustaciones, formación académica y actividades lúdicas.

Todo ello bajo la premisa de fomentar el consumo responsable y el comercio justo, en un contexto que prioriza la transmisión de saberes y el reconocimiento del patrimonio biocultural.

Una mujer con gafas sostiene un envase de pomada negra, de pie frente a un puesto de mercado con insectos comestibles y productos artesanales
Durante el encuentro, los asistentes pueden explorar espacios como el Tejabán de Cencalli y la Plaza Jacarandas, donde se ofertan productos locales. (Secretaría de Cultura)

Conexión social y difusión: redes y comunidad

La Secretaría de Cultura invita a seguir la programación y novedades del festival a través de sus redes sociales oficiales en X, Facebook e Instagram, facilitando el acceso a información actualizada y reforzando la vinculación con la comunidad interesada en la micocultura mexicana.

El “Festival de los Hongos Silvestres” en Los Pinos se posiciona así como una plataforma que conecta la tradición culinaria, el conocimiento científico y la creatividad comunitaria, promoviendo una visión integral del patrimonio biocultural y reafirmando el lugar de México como un referente en la cultura del hongo.

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