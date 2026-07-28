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Ronald Johnson sostiene una reunión con la secretaria de Agricultura para erradicar el gusano barrenador

El diplomático de Estados Unidos informan que conversa con Columba López para acelerar acciones de sanidad animal

El diplomático de Estados Unidos informan que conversa con Columba López para acelerar acciones de sanidad animal
Ronald Johnson señaló que el encuentro da continuidad a una reunión previa con la presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa. Crédito: X/@USAmbMex
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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este 27 de abril que sostuvo una reunión con Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para avanzar en los trabajos binacionales para erradicar el gusano barrenador del ganado.

En un tuit, Johnson señaló que el encuentro da continuidad a una reunión previa con la presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa donde inauguró una planta para combatir el gusano barrenador junto a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, y que, a partir de ese diálogo, ambos países refuerzan la cooperación “de alto nivel para mantener el impulso en la estrategia sanitaria.

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El diplomático agregó que esa coordinación incluye el plan de reapertura gradual de puertos fronterizos de Estados Unidos para el comercio de ganado con México luego del gusano barrenador y afirmó que el objetivo es generar resultados en beneficio de ganaderos, productores y consumidores de ambos países.

Sheinbaum prevé que en agosto se reabra la frontera en Sonora para exportar ganado a Estados Unidos

Autoridades estatales detectaron el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @josuealeexis
La reapertura de la frontera para exportación de ganado avanzará después a Chihuahua y más tarde se extenderá de forma total, según el plan federal. Crédito: X/ @josuealeexis

La presidenta Claudia Sheinbaum previó que agosto marque la reapertura de la frontera en Sonora para la exportación de ganado hacia Estados Unidos, después de un año de trabajo técnico y diplomático para controlar el gusano barrenador con una nueva etapa de liberación de moscas estériles.

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Afirmó la mandataria el pasado 25 de julio que la apertura se daría hacia la tercera semana de agosto en Sonora, después en Chihuahua y más tarde de forma total. La medida, sostuvo, beneficiará a la ganadería mexicana, sobre todo a los productores del norte del país.

Este anuncio ocurrió después de que el 24 de julio se informara la reapertura gradual de la frontera y un día después de que Estados Unidos confirmara esa decisión tras un año de medidas por la presencia de la plaga. Sheinbaum afirmó que la notificación formal llegó en una carta firmada por la secretaria de Agricultura del país.

Ayer recibí una carta de la secretaria Romans, de Agricultura de Estados Unidos, y nos informa de esto. Entonces, es muy buena noticia, dijo la presidenta durante su gira por Morelos, donde fue consultada sobre los avances de la crisis sanitaria en el ganado mexicano.

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