Detienen a cuatro hombres por abusar sexualmente de un niño en Chiapas y difundir el video: podrían recibir hasta 50 años de cárcel

Detuvieron a cuatro personas por abusar sexualmente de un niño en Chiapas y difundir el video: enfrentan hasta 50 años de cárcel. Crédito: Fiscalía de Chiapas.

Guardar

Cuatro personas fueron detenidas en Chiapas tras la viralización de un video que mostraba la agresión sexual de un menor en el municipio de Sabanilla, informó el fiscal general del estado, Jorge Llaven Abarca. Entre los arrestados figuran los dos agresores que aparecen en las imágenes, el hombre que grabó y distribuyó el material, y un cuarto individuo que actuó como vigilante para encubrir la huida.

El material se dio a conocer el sábado a través de redes sociales y mostró a dos hombres sometiendo físicamente a un niño en un predio de la zona norte del estado. La difusión generó repudio ciudadano en redes sociales. En cuanto la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) tuvo conocimiento de las imágenes, abrió una carpeta de investigación y designó un grupo especial para atender el caso.

PUBLICIDAD

Rescate del menor y atención psicológica

La investigación permitió localizar a la familia del niño el mismo sábado. Las autoridades lo trasladaron al municipio de Yajalón, donde permanece bajo resguardo institucional. Llaven Abarca confirmó que el menor recibe atención de psicólogos especializados y que los dictámenes realizados hasta el momento revelan afectaciones severas.

Detuvieron a cuatro personas por abusar sexualmente de un niño en Chiapas y difundir el video: enfrentan hasta 50 años de cárcel. Crédito: RRSS

“De acuerdo a los dictámenes psicológicos, tiene afectaciones severas el menor de identidad reservada. Estamos dándole toda la atención debida con psicólogos especialistas para que podamos ayudar, por supuesto, al menor de edad”, comentó el fiscal mediante una transmisión en vivo por redes sociales.

PUBLICIDAD

Los cuatro detenidos y sus roles en el hecho

La FGE identificó y arrestó a cuatro personas con distintos grados de participación. El primero es Aurelio N., propietario del terreno donde se grabó el video, quien aparece en las imágenes sometiendo físicamente al menor. El segundo es Octavio N., señalado como el autor del abuso sexual.

El tercer detenido es Gabino N., identificado como la persona que filmó la agresión y posteriormente distribuyó el material a través de una red de WhatsApp, acción que derivó en la viralización del video.

PUBLICIDAD

El cuarto arrestado es Fernando N., quien no aparece en el video pero cumplió un papel determinante para obstaculizar la investigación: alertaba a los otros tres sobre la presencia de autoridades en la zona para facilitarles la fuga. Llaven Abarca señaló que esta circunstancia dificultó y retrasó la identificación y captura de los responsables.

Cargos por pederastia y posibles condenas

Los tres agresores directos, Aurelio N., Octavio N. y Gabino N. enfrentan cargos por el delito de pederastia, que en Chiapas puede alcanzar hasta 50 años de prisión. Al momento de la conferencia, dos de ellos ya estaban siendo trasladados para comparecer ante la justicia.

PUBLICIDAD

Los tres agresores directos, Aurelio N., Octavio N. y Gabino N. enfrentan cargos por el delito de pederastia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Justicia Indígena, dado que los hechos ocurrieron en Sabanilla, municipio ubicado en la región norte y selva del estado.

Pronunciamiento del gobierno de Chiapas

El fiscal Llaven Abarca emitió un pronunciamiento en nombre del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien en distintos espacios ha exigido a las autoridades actuar con contundencia frente a delitos cometidos contra menores de edad.

PUBLICIDAD

“Quien, eh, quiere cometer algún delito, el único camino que le espera es enfrentar la justicia. Vamos a ir hasta el último rincón de Chiapas para quien haya atentado o haya cometido algún delito. Así que quede claro y de manera muy firme y contundente”, finalizó el fiscal.

Abuso sexual de un menor grabado y difundido en Sabanilla

El video mostró a dos hombres sometiendo físicamente a un niño en un predio del municipio de Sabanilla, en la región norte y selva de Chiapas. Uno lo sometía físicamente mientras el otro abusaba sexualmente de él. Un tercer individuo grababa la escena, que posteriormente circuló a través de una red de WhatsApp y se viralizó en redes sociales el sábado, generando repudio ciudadano generalizado.

PUBLICIDAD