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Ricardo Monreal liga la discusión sobre inteligencia artificial con la revisión del examen de la UNAM

La universidad instala un grupo de 16 especialistas para revisar el procedimiento y los resultados del concurso a licenciatura 2026

Hombre de cabello gris, gafas y traje sonríe con los brazos cruzados frente a un panel oscuro con letras doradas y mobiliario de madera
Ricardo Monreal dio su opinión sobre el vínculo de la inteligencia artificial y la educación superior en medio de la revisión del examen de ingreso a licenciatura de la UNAM. (Senadores de Morena)
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El diputado y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, vinculó este 27 de julio el debate sobre inteligencia artificial y educación superior con la revisión que abrió la UNAM sobre su examen de ingreso a licenciatura 2026, un proceso que la universidad mantiene bajo análisis por dudas sobre los puntajes del primer concurso aplicado totalmente en línea.

En un video difundido en redes sociales, Monreal citó el libro Race Against the Machine para sostener que la revolución digital ya modifica la forma en que se trabaja, se produce riqueza y se distribuyen oportunidades en el mundo.

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Según su exposición, la automatización, la inteligencia artificial, la robótica y herramientas como el reconocimiento de voz sustituirán en número creciente tareas que hoy realizan las personas, incluida la educación.

El legislador planteó que el libro propone dejar de ver a las máquinas como adversarias y empezar a entenderlas como aliadas para proteger las capacidades humanas. A partir de esa idea, afirmó que en México la educación superior y la comunidad docente están obligadas a colocarse a la altura de una transformación que, dijo, ya está en marcha y no se va a detener.

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UNAM revisa el examen en línea y mantiene en pausa las inscripciones

La UNAM instaló una Comisión Técnica de 16 especialistas para revisar el procedimiento, los resultados y los factores que pudieron influir en el desempeño de las y los aspirantes del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. También suspendió de forma temporal la entrega de documentos y las inscripciones de nuevo ingreso al ciclo escolar 2026-2027 mientras concluye la investigación.

De acuerdo con el texto sobre la decisión universitaria, la revisión se ordenó después de que, tras la difusión de resultados, aspirantes y especialistas compartieran análisis estadísticos con comportamientos inusuales en los puntajes de carreras de alta demanda como Medicina, Derecho, Actuaría e Ingeniería.

Entre los motivos enlistados por la universidad aparecen un incremento inusual en calificaciones respecto de procesos anteriores, señalamientos sobre posibles trampas durante la aplicación en línea, presuntas ayudas con herramientas de inteligencia artificial y solicitudes de revisión presentadas por aspirantes inconformes con sus resultados o con la cancelación de sus evaluaciones.

El proceso para elegir al nuevo rector de la UNAM podría cambiar. (CUARTOSCURO)
Aspirantes y especialistas detectaron comportamientos inusuales en puntajes de carreras de alta demanda como Medicina, Derecho, Actuaría e Ingeniería. (CUARTOSCURO)

La propia UNAM no ha confirmado la existencia de un fraude generalizado ni ha informado que el examen vaya a repetirse. Cualquier determinación dependerá de las conclusiones de la Comisión Técnica.

Durante la instalación del grupo, el rector Leonardo Lomelí Vanegas dijo que la comisión tendrá plena autonomía para pedir la información que considere necesaria y convocar a funcionarios involucrados en el proceso de admisión.

Su objetivo, expuso Lomelí Vanegas, es aclarar qué ocurrió, fortalecer la confianza en los mecanismos de ingreso y garantizar condiciones de equidad para quienes participaron.

Lomelí también pidió que los trabajos avancen con rapidez para ofrecer resultados en los próximos días y dar certidumbre a los miles de jóvenes que siguen a la espera de una resolución. Añadió que ninguna posibilidad está descartada y que la UNAM no permitirá que quienes obtuvieron una ventaja indebida afecten a quienes presentaron el examen en igualdad de condiciones.

Monreal cita el caso de India y llama a adaptar la enseñanza

Monreal cita el caso de India donde la Generación Z realizó un movimiento social que provocó la renuncia del ministro de Educación. EFE/EPA/JAGADEESH NV
Monreal cita el caso de India donde la Generación Z realizó un movimiento social que provocó la renuncia del ministro de Educación. EFE/EPA/JAGADEESH NV

En su mensaje, Monreal sostuvo que India ofrece un ejemplo de organización y congruencia con el llamado Movimiento de las Cucarachas, ocurrido de mayo a julio de este año y protagonizado por la Generación Z. Relató que el episodio comenzó tras la filtración del examen nacional de ingreso a medicina y por una expresión de un juez que llamó cucarachas a estudiantes inconformes.

Según el diputado, los jóvenes retomaron esa denominación y la convirtieron en un símbolo de resistencia por medio de redes sociales, movilizaciones y organización colectiva. Afirmó que con ello consiguieron la dimisión del ministro de Educación y la revisión de los exámenes.

Monreal añadió que, como docente de la UNAM, ha comprobado que los jóvenes buscan espacios y nuevas formas de construir conocimiento, además de ampliar la cobertura. Sostuvo que la enseñanza sigue siendo importante para ellos, pero también consideró indispensable transformar la manera de enseñar.

En esa misma línea, señaló que la educación superior necesita consolidarse como un espacio permanente de innovación y que la comunidad docente debe asumir que la tecnología puede ampliar el acceso al conocimiento y reducir brechas. Dijo que esas herramientas no representan una amenaza.

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