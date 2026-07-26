INM advierte a migrantes sobre peligros al intentar cruzar el Río Bravo en temporada de lluvias

INM advierte sobre crecida del Río Bravo en temporada de lluvias. Crédito: EFE

A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Migración (INM) hizo un llamado a los migrantes para que no se acerquen ni intenten cruzar el Río Bravo, ya que el nivel del agua ha incrementado por las recientes lluvias, lo que lo convierte en un riesgo mortal.

En coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), el INM explicó que el nivel del agua ha modificado la fuerza de las corrientes, lo que convierte al Río Bravo en un punto de alto peligro para quienes buscan cruzar de manera irregular.

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El objetivo de este tipo de alertas de las autoridades federales, es prevenir accidentes y proteger la vida de las personas que transitan por la región.

INM hace exhorto con base en análisis meteorológicos

Aunque el mensaje también tiene la intención de cumplir con la agenda antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el INM pidió a las personas migrantes en la frontera norte abstenerse de intentar cruzar el Río Bravo hasta que las condiciones sean seguras.

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La recomendación se sustenta en un análisis de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del río, según el INM. La autoridad advierte que el aumento del caudal acelera las corrientes y vuelve más difícil cualquier intento de cruce, incluso para personas con experiencia en el agua.

Además, el Instituto insistió en que la prioridad es preservar la vida y evitar tragedias. En consecuencia, pidió no poner en riesgo la integridad propia ni la de familiares o acompañantes.

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También insistió en que la movilidad debe realizarse únicamente por medios seguros y evitando cualquier acción que implique desafiar las condiciones naturales del río.

El INM pide a los migrantes no intentar cruzar el Río Bravo en temporada de lluvias. Crédito: INM

Pronostican lluvias intensas cerca del Río Bravo

El INM emitió una alerta por el aumento de riesgo en el Río Bravo ante el pronóstico de lluvias intensas para este fin de semana, que podrían elevar todavía más el nivel del cauce.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, las precipitaciones pueden provocar crecidas repentinas, incrementar el volumen de agua y acelerar la fuerza de la corriente, con un mayor peligro para quienes permanezcan cerca de la ribera.

El instituto exhorta a la población a mantenerse informada solo a través de los avisos de Protección Civil y otras autoridades competentes.

Además, Protección Civil advierte que el agua que baja desde zonas altas puede llegar con rapidez al Río Bravo y generar corrientes más fuertes y peligrosas, capaces de sorprender a cualquier persona que se quede en las orillas.

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Recomendaciones del INM y canales de comunicación

El INM pide a las personas migrantes consultar solo fuentes oficiales para evitar rumores o datos falsos que puedan poner en riesgo su integridad, como parte de sus acciones preventivas.

La autoridad señala que conocer reportes meteorológicos y las alertas emitidas por las autoridades puede ser determinante para prevenir accidentes.

FOTO DE ARCHIVO: El río Bravo, que actúa como frontera natural entre Estados Unidos y México, fluye en Reynosa, México. 18 de febrero de 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas/File Photo

Ante una emergencia o si se observa a personas en peligro, las autoridades recuerdan que el 911 está disponible para solicitar auxilio inmediato.

De acuerdo con el INM, los cuerpos de emergencia mantienen coordinación permanente con la Secretaría de Gobernación y Protección Civil para atender cualquier incidente que ocurra en la zona fronteriza.

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Por las recientes lluvias cerca del caudal del Río Bravo, el INM exhortó a los migrantes no intentar cruzarlo, porque puede ser mortal.