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Golpe a la piratería en CDMX: decomisan 2 mil 474 perfumes en local de la Gustavo A. Madero

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal verificaron el negocio antes de solicitar una orden judicial

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Agentes de la AIC con las mercancías en la sede de la Policía Federal Ministerial. Crédito: FGR
Agentes de la AIC con las mercancías en la sede de la Policía Federal Ministerial. Crédito: FGR

Un local comercial en la colonia Primera Sección Gertrudis Sánchez de la alcaldía Gustavo A. Madero fue cateado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes aseguraron un total de 2 mil 474 perfumes con marcas reconocidas reproducidas sin autorización.

La mercancía fue trasladada a la Coordinación Tacubaya de la Policía Federal Ministerial, donde quedó bajo resguardo institucional mientras la fiscalía continúa la investigación.

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Datos oficiales revelaron que el caso arrancó desde una querella. El apoderado legal de las empresas titulares de las marcas afectadas denunció ante la FGR que en ese inmueble se vendían productos falsos con fines de especulación comercial. La denuncia activó el procedimiento de investigación que derivó en el cateo.

La Agencia de Investigación Criminal verificó la venta de piratería antes de pedir la orden

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México ordenó a la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) practicar actos de investigación en el local señalado.

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Parte de la mercancía asegurada en el negocio capitalino. Crédito: FGR
Parte de la mercancía asegurada en el negocio capitalino. Crédito: FGR

Luego de los trabajos, agentes confirmaron que en el inmueble se comercializaba mercancía apócrifa, tal como indicaba la denuncia de la víctima. Con esas pruebas, el Ministerio Público solicitó ante el juez la autorización del cateo.

Durante la diligencia, los agentes hallaron diversas cajas y bolsas que contenían los más de dos mil perfumes con marcas falsificadas. Toda la mercancía fue asegurada y puesta a disposición de las instancias correspondientes para las diligencias de ley.

La FGR actúa por la vía penal: falsificación de marca es un delito federal

La vía que siguió la FGR es distinta a la de otras autoridades que también combaten la piratería en la ciudad. La fiscalía investiga la falsificación de marca como un delito federal, lo que implica orden judicial, diligencia de cateo y proceso penal contra los responsables.

El golpe a la piratería fue informado este 25 de julio. Crédito: FGR
El golpe a la piratería fue informado este 25 de julio. Crédito: FGR

Ese camino —denuncia, investigación ministerial, autorización judicial y aseguramiento— es el que establece la ley para casos en que se acredita la probable comisión de un delito. La investigación sigue abierta para determinar las responsabilidades conforme a derecho.

El IMPI ha desplegado operativos administrativos contra la piratería en la CDMX

Por una ruta distinta, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) acumula desde principios de 2026 una serie de operativos administrativos contra la mercancía apócrifa en la capital.

A diferencia de la FGR, el IMPI actúa en el ámbito de la propiedad industrial: retira vendedores, asegura mercancía y sanciona infracciones a la ley, pero sin proceso penal de por medio.

En marzo, un operativo en Tepito dejó mercancía valuada en 15 millones de pesos. En abril, el instituto decomisó más de 19 mil piezas de productos falsificados en el Centro de la ciudad —artículos deportivos, playeras y productos de patrocinadores oficiales del Mundial—, con un valor estimado de 6 millones de pesos.

También fueron realizados operativos contra la piratería en inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Crédito: IMPI
También fueron realizados operativos contra la piratería en inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Crédito: IMPI

El entonces director general del IMPI, Santiago Nieto, supervisó en persona varios de esos operativos. Nieto se separó del cargo el 31 de mayo de 2026 para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro en las elecciones de 2027.

Buena parte de los cateos administrativos del IMPI formaron parte de la Operación Limpieza, estrategia orientada a proteger las marcas vinculadas a la Copa del Mundo FIFA 2026, de la cual la CDMX fue sede hasta el pasado 19 de julio, cuando terminó el evento. El operativo en Tepito fue el número 21 de esa campaña y contó con la participación de la SSC y la Secretaría de Marina.

Cosméticos y perfumes asegurados en la CDMX. Crédito: SSC
Cosméticos y perfumes asegurados en la CDMX. Crédito: SSC

Ese mismo mes de abril, la SSC y la Secretaría de Finanzas de la CDMX aseguraron más de 79 toneladas de perfumes, cosméticos y barnices de procedencia extranjera no acreditable en una bodega y dos camionetas en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La mercancía fue trasladada a instalaciones de Finanzas en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

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