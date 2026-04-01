Sudáfrica cae ante Panamá en su gira rumbo al Mundial 2026 y despierta dudas de cara al duelo inaugural contra México

Soccer Football - International Friendly - South Africa v Panama - DHL Stadium, Cape Town, South Africa - March 31, 2026 Panama's Jiovany Ramos and Roderick Miller celebrate after the match REUTERS/Esa Alexander

A poco más de dos meses del partido inaugural del Mundial 2026, la selección de Sudáfrica atraviesa un momento complicado tras caer 2-1 ante Panamá en el amistoso de preparación disputado en Ciudad del Cabo.

El resultado ha encendido las alarmas en el entorno sudafricano, que esperaba despedirse con buenas sensaciones antes de medirse a México en el estreno de la Copa del Mundo.

Panamá se impone 2-1 en Ciudad del Cabo y muestra solidez táctica en su preparación para la Copa Mundial FIFA 2026. (X/ @BafanaBafana)

El equipo dirigido por Hugo Broos mostró deficiencias defensivas y falta de contundencia ofensiva frente a un rival centroamericano que supo manejar los momentos clave del encuentro. Esta derrota se suma a una racha negativa y deja incertidumbre sobre la verdadera capacidad de los “Bafana Bafana” para enfrentar el reto mundialista.

Panamá se impone con eficiencia y orden táctico

Panamá logró una victoria importante fuera de casa, mostrando oficio y aprovechando las debilidades del conjunto sudafricano para imponerse en el marcador.

El equipo canalero, dirigido por Thomas Christiansen, evidenció clara mejoría respecto al primer amistoso entre ambas selecciones y ganó confianza en su preparación hacia la justa.

José Córdoba abrió el marcador al minuto 58, tras un rebote aprovechado en el área rival.

Mbekezeli Mbokazi empató para Sudáfrica con un potente disparo desde fuera del área al 64.

Jiovany Ramos sentenció el partido al 77 con un cabezazo tras tiro de esquina, reflejando la contundencia panameña en jugadas a balón parado.

El arquero Orlando Mosquera fue clave para sostener el resultado ante los intentos de Sudáfrica en los minutos finales.

Jiovany Ramos y José Córdoba marcaron los goles clave para sellar el triunfo de Panamá contra los Bafana Bafana en el amistoso de preparación. (Facebook/ Fepafut Panama)

La victoria permite a Panamá llegar con optimismo a la Copa Mundial, mientras que Sudáfrica deberá replantear su funcionamiento defensivo y su capacidad de reacción ante la adversidad.

Sudáfrica evidencia fragilidad y falta de ideas

El combinado africano mostró carencias en la última línea y dificultades para transformar la posesión en ocasiones claras de gol. A pesar de las modificaciones tácticas y los cambios de jugadores, el equipo de Hugo Broos no logró revertir la tendencia en su rendimiento.

Sudáfrica tuvo mayor control de balón, pero sufrió para crear peligro real y fue vulnerable ante los ataques de Panamá .

El arquero Ronwen Williams cometió errores que derivaron en goles rivales, y la zaga concedió espacios en jugadas decisivas.

Lyle Foster, principal referente ofensivo, fue bien controlado por la defensa panameña y no pudo marcar diferencia.

La ofensiva sudafricana, encabezada por Mbekezeli Mbokazi y Lyle Foster, fue contenida de buena manera por los canaleros, que supieron limitar sus revoluciones. REUTERS/Esa Alexander

De esta manera, la derrota se suma a una racha negativa y deja incertidumbre sobre la verdadera capacidad de los “Bafana Bafana” para enfrentar el reto mundialista de cara al duelo inaugural ante la Selección Mexicana.

El grupo de México, entre dudas y oportunidades

La derrota de Sudáfrica, sumada a las recientes derrotas sufridas por Corea del Sur ante Costa de Marfil y Austria, principal rival del Tri en el Grupo A, ofrece un panorama abierto para México en el arranque del Mundial 2026.

Panamá se consolida como un equipo en crecimiento y será protagonista en el Grupo L junto a Inglaterra , Croacia y Ghana .

Sudáfrica deberá aprovechar las semanas previas para corregir errores y recuperar confianza antes de enfrentar a México , Corea del Sur y República Checa .

El partido inaugural, programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca, será la prueba de fuego definitiva para los “Bafana Bafana”.

El grupo de México en el Mundial se presenta abierto tras la derrota sudafricana y los resultados recientes de Corea del Sur y Austria. Reuters/Andrew Boyers

La preparación de los equipos rumbo al Mundial sigue su curso, pero la derrota ante Panamá coloca a Sudáfrica bajo la lupa y obliga a una respuesta inmediata en la antesala del gran torneo. Así, los dirigidos por Javier Aguirre podrán analizar las falencias de sus oponentes y ajustar su estrategia para el debut.