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Memo Schutz responde si entrar a La Casa de los Famosos México puede afectar su reputación: “El deporte también es entretenimiento”

Durante su presentación oficial, el conductor compartió por qué tomó la decisión de aceptar el reto y qué espera conseguir con esta nueva faceta

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La participación de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026 generó sorpresa entre el público por tratarse de uno de los periodistas deportivos más reconocidos de TUDN.

Tras ser confirmado como el habitante número 14 del reality, el comentarista fue cuestionado sobre si su ingreso podría afectar la credibilidad y reputación que ha construido durante su carrera en los medios.

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Memo Schutz explica por qué aceptó entrar al reality

(Marco Ruiz / Infobae México)

Al ser cuestionado sobre si su participación en el programa podría perjudicar su imagen como periodista deportivo, Memo Schutz explicó que considera al reality como una oportunidad para acercarse a nuevas generaciones.

“Finalmente lo que estamos buscando y todos los que trabajamos en los medios de comunicación es conectar con distintas audiencias, y eso yo lo he percibido con mis hijos. Conectamos de una manera en la que se consume el deporte con generaciones de 40 años para arriba, pero realmente, ¿cómo lo ven mis hijos?, ¿cómo lo ve mi hija de 12, mi hijo de 6? De otra manera totalmente diferente”.

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El conductor señaló que el consumo del deporte ha evolucionado y que hoy compite con otras formas de entretenimiento.

“Nosotros estamos buscando conectar con todo ese tipo de audiencia (...) Estoy convencido de que lo vamos a lograr, que vamos a llegarles también a ellos. El deporte ya no se consume como antes, el deporte también es entretenimiento, ya competimos con todo el tipo de entretenimiento que hay allá afuera. En mi caso personal, La Casa de los Famosos creo que puede ser una plataforma para reconectar con esas nuevas generaciones”.

¿Quién es Memo Schutz?

Memo Schutz - 20 marzo
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Memo Schutz es comentarista y conductor deportivo de TUDN, donde ha cubierto eventos internacionales como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y el Super Bowl. Su llegada al reality representa un cambio importante respecto a la faceta con la que habitualmente aparece frente al público.

Con su incorporación, la lista de participantes continúa tomando forma rumbo al estreno del programa. Hasta ahora han sido confirmados Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Al-Tamimi, Aranza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani, Brianda Deyanara, Yanet García y Memo Schutz.

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comenzará el 26 de julio de 2026 y volverá a contar con Galilea Montijo como conductora principal, acompañada por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp en las distintas emisiones del reality.

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