México

Así fue la entrevista en la que El Mayo Zambada dijo tenía “pánico” de ser encerrado

Julio Scherer, periodista que murió en 2015, entrevistó a El Mayo Zambada en 2010, luego de que el capo mostrara interés por conocerlo

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(CUARTOSCURO/Gobierno de EEUU)
En el 2010, hace 16 años, Julio Scherer entrevistó a "El Mayo" Zambada. (CUARTOSCURO/Gobierno de EEUU)

El pasado lunes, Ismael Zambada García, conocido como El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa y cofundador del mismo grupo delictivo, fue tema de conversación, luego de que el Gobierno de Estados Unidos, país en el que se encuentra detenido desde el 25 de julio de 2024, lo condenó a cadena perpetua y además le solicitó un pago de 15 mil millones de dólares.

Esto, por cargos relacionados con el narcotráfico.

El Mayo Zambada, antes de su detención en 2024, luego de haber sido traicionado por Joaquín Guzmán López, su ahijado, quien lo llevó con engaños a Estados Unidos para que ambos fueran detenidos por autoridades de ese país, nunca había sido capturado. Llevaba varias décadas siendo líder del Cártel de Sinaloa, y tenía un perfil relativamente bajo.

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Entrevista a El Mayo Zambada

El Mayo Zambada, a pesar de mantenerse lejos de los reflectores, hace unos años concedió una entrevista al periodista Julio Scherer García, quien murió el 7 de enero de 2015 a los 88 años de edad.

Él fue considerado uno de los periodistas más valiosos de las últimas décadas, y una de sus hazañas más destacadas fue la entrevista que realizó a Ismael El Mayo Zambada en 2010.

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Julio Scherer-México-23 de junio
Julio Scherer es uno de los periodistas mexicanos más importantes (Sergio Garibay/CUARTOSCURO.COM)

En dicha entrevista, Scherer describió cómo fue la travesía para llegar con el narcotraficante, quien, señala, fue quien mostró interés por platicar con él.

También narra cómo el líder del Cártel de Sinaloa le cuenta sobre su hijo mayor, Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, quien fue detenido en 2009 y extraditado a Estados Unidos en febrero del año en que se realizó la entrevista, en 2010. También le habló sobre su esposa, sus cinco mujeres, los quince nietos que tenía en ese momento y un bisnieto. Le aseguró que el monte era su casa, su familia, su protección, su tierra y el agua que bebía.

Scherer narró que El Mayo vestía una playera y pantalones de mezclilla azul, así como una gorra y el bigote “bien recortado”.

De acuerdo con la narración del periodista, El Mayo Zambada le dijo que él decía la verdad, aunque la revista que él fundó, Proceso, mentía en ocasiones, igual que otros medios. Le contó, también, que cuatro veces había sentido muy de cerca al Ejército, “arriba, sobre mi cabeza. Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos, me voy”.

También le dijo que tenía pánico de ser encerrado, y que no sabía si, en caso de que lo agarraran, tendría el valor de quitarse la vida, aunque suponía que sí.

Julio Scherer García
Scherer murió en enero de 2015. Foto: Twitter/@jenarovillamil

Declaró que todo el tiempo tenía miedo, y que lo atraparían “en cualquier momento o nunca”. El Mayo Zambada también dijo a Scherer que el Gobierno tenía derecho y era su deber buscarlo para capturarlo, sin embargo, dijo estar en desacuerdo con las acciones “bárbaras” del Ejército, pues los soldados rompían puertas y ventanas, penetraban en la intimidad de las casas, sembraban y esparcían el terror.

“Los capos están en la mira, aunque ya no son las figuras únicas de otros tiempos”, señaló Zambada, y puso un ejemplo fantasioso: si algún día se entregaba al gobierno y lo fusilaban, su caso debía ser un escarmiento para todos. “Me fusilan y estalla la euforia”, dijo, pero al cabo de los días, se sabrá que nada cambió. Señaló que el problema con el narco era que envolvía a millones de personas, ¿Cómo dominarlos?, se preguntó. En cuanto a los capos, señaló, encerrados, muertos o extraditados, “sus reemplazos ya andan por ahí”.

Aseguró que al presidente, que en ese momento era el panista Felipe Calderón Hinojosa, lo engañaban sus colaboradores, a quienes calificó de embusteros y señaló que le informaban de avances que no se daban en “esta guerra perdida”.

Perdida porque el narco se encontraba en la sociedad, arraigado como la corrupción. El Mayo le dijo a Scherer que se dedicaba a la agricultura y ganadería, pero que si podía hacer un negocio en Estados Unidos, lo hacía.

Scherer contó que intentó tocar el tema de su fortuna, mencionando que a El Chapo Guzmán lo había incluido la revista estadounidense especializada en temas financieros, Forbes, en la lista de las personas más ricas del mundo, y si él podría encontrarse en dicha lista. El Mayo Zambada llamó “tonterías” a ese tema.

El Mayo Zambada dijo, en la entrevista, que tenía pánico de ser encerrado. (X/Luis Chaparro)
El Mayo Zambada dijo, en la entrevista, que tenía pánico de ser encerrado. (X/Luis Chaparro)

Zambada habló un poco sobre su amistad con El Chapo Guzmán, y le preguntó a Scherer, según su propio relato, si le interesaría conocerlo y hablar con él, a lo que contestó de manera positiva. Tras esto, El Mayo dijo que le hablaría para comentarle su interés y dio por terminada la entrevista, para ponerse un sobrero blanco fino, que luego cambió por una gorra, e invitó a Scherer a tomarse una fotografía, misma que se hizo muy famosa, y que fue tomada por uno de sus guardaespaldas.

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