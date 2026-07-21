Alumna de prepa en Morelos recibe reconocimiento especial en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en China

Originaria del estado de Morelos e integrante del equipo que representó al país en la 67 Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO), obtuvo el premio Maryam Mirzakhani en esa competencia que se concluyó este domingo en Shanghái, China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estudiante mexicana Andrea Sarahí Cascante Duarte puso el nombre de México en alto al obtener el Premio Maryam Mirzakhani durante la 67 Olimpiada Internacional de Matemáticas (International Mathematical Olympiad, IMO), realizada en Shanghái, China, convirtiéndose en una de las participantes más sobresalientes del continente americano.

La joven, originaria del estado de Morelos y alumna de nivel medio superior, también obtuvo una mención honorífica en la competencia, considerada la más importante del mundo para estudiantes preuniversitarios de matemáticas. Su desempeño fue clave para que la delegación mexicana lograra una destacada participación frente a representantes de 117 países.

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El reconocimiento ha sido celebrado por la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), académicos y diversas instituciones educativas, al representar un nuevo logro para el talento científico juvenil mexicano en uno de los escenarios internacionales más exigentes.

¿Quién es Andrea Sarahí Cascante?

Andrea Sarahí Cascante Duarte es una estudiante de preparatoria originaria de Morelos que integró el equipo mexicano participante en la 67 Olimpiada Internacional de Matemáticas, celebrada del 10 al 20 de julio en Shanghái.

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Además de conseguir una mención honorífica, Andrea fue distinguida con el Premio Maryam Mirzakhani, un reconocimiento especial que la organización de la IMO entrega a las mujeres que obtienen el mayor puntaje o registran uno de los desempeños más sobresalientes en cada continente.

El galardón lleva el nombre de la matemática iraní Maryam Mirzakhani, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en recibir la Medalla Fields, considerada el máximo reconocimiento internacional en matemáticas. Antes de ello, también destacó como competidora de la propia Olimpiada Internacional de Matemáticas al conquistar múltiples medallas de oro representando a Irán.

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La distinción busca incentivar la participación femenina en una disciplina donde históricamente la representación de mujeres ha sido menor, además de reconocer el talento excepcional de jóvenes matemáticas alrededor del mundo.

México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2026

La delegación mexicana estuvo conformada por seis estudiantes:

Andrea Sarahí Cascante Duarte (Morelos), mención honorífica y Premio Maryam Mirzakhani .

Takumi Higashida Martínez (Ciudad de México), medalla de bronce .

Javier Caram Quirós (Ciudad de México), medalla de bronce .

Juan Luis Manríquez Sequera (Baja California Sur), medalla de bronce .

Sebastián Montemayor Trujillo (Nuevo León), medalla de bronce .

Iker Torres Terrazas (Chihuahua), medalla de bronce.

Gracias al puntaje acumulado por sus integrantes, México terminó como el tercer mejor país de Iberoamérica, únicamente por detrás de Brasil y Perú, además de ubicarse en el lugar 40 del medallero general.

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El equipo nacional fue acompañado por los profesores Luis Eduardo García Hernández, Eric Ransom Treviño y Víctor Antonio Domínguez Silva, quienes participaron en la revisión de los exámenes y en las deliberaciones del jurado internacional para la asignación definitiva de los puntajes.

¿Qué es la Olimpiada Internacional de Matemáticas?

La Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) es el concurso de matemáticas para estudiantes preuniversitarios más prestigioso del mundo y uno de los certámenes científicos juveniles de mayor tradición.

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La edición 2026 reunió a 606 estudiantes provenientes de 117 países, quienes enfrentaron problemas avanzados de álgebra, geometría, teoría de números y combinatoria, disciplinas que requieren un razonamiento matemático de muy alto nivel.

De acuerdo con los organizadores, la competencia no solo busca reconocer a los mejores talentos matemáticos del planeta, sino también fomentar la cooperación internacional entre jóvenes de distintas culturas y nacionalidades mediante el intercambio académico.

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Morelos suma un nuevo referente para las jóvenes científicas mexicanas

El reconocimiento obtenido por Andrea Sarahí Cascante Duarte también representa un logro importante para Morelos, estado que históricamente ha figurado entre las entidades con mejor desempeño dentro de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas gracias a la formación de jóvenes talentos en ciencias exactas.

Especialistas consideran que este tipo de resultados contribuyen a inspirar a nuevas generaciones de estudiantes, especialmente mujeres, a incursionar en carreras relacionadas con las matemáticas, la ingeniería, la computación y otras áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

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El caso de Andrea se suma a una lista creciente de jóvenes mexicanos que demuestran que, con entrenamiento especializado y apoyo académico, es posible competir al más alto nivel internacional y obtener reconocimientos en una de las competencias intelectuales más exigentes del mundo.