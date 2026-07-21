México

Refugio Franciscano denuncia vandalizmo e intento de invasión, señalan a Fudación Haghenberg: “Recibimos el mensaje”

El albergue animal acusó que los agresores son personas ligadas a la fundación

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El Refugio Franciscano informó que el centro fue vandalizado la madrugada del lunes pasado. | Refugio Franciscano
El Refugio Franciscano informó que el centro fue vandalizado la madrugada del lunes pasado. | Refugio Franciscano

A poco más de siete meses de que se dio conocer la disputa por el Refugio Franciscano, ubicado en la Ciudad de Mexico, entre quienes operan el centro de rescate animal y la Fundación Haghenbeck, esta semana el albergue denunció que fue vandalizado.

En un comunicado, el Refugio Franciscano detalló que durante la madrugada del domingo 19 de julio, “aproximadamente a las 3:00 horas”, más de 20 personas presuntamente armadas ingresaron a la fuerza a sus instalaciones.

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“Con profunda indignación informamos a la sociedad que, durante la madrugada de ayer, aproximadamente a las 3:00 a.m., el Refugio Franciscano y toda la familia franciscana fuimos nuevamente víctimas de un grave acto de violencia e ilegalidad.

“Más de 20 personas irrumpieron armadas con pistolas y por la fuerza en nuestras instalaciones”, se lee en el documento.

De acuerdo con la organización, los supuestos invasores “retuvieron y amenazaron” al cuidador del refugio, Javier, a quien “le robaron dinero, su pantalla de televisión y su celular”, además de que “lo sometieron, amenazaron e intimidaron mientras lo obligaban a recorrer todo el predio”.

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Esto último, mientras un grupo de los agresores comenzaron a demoler parte del albergue que ya había sido reparado por la sociedad civil, usando “mazos, sierras y cortadoras eléctricas, equipo de gasolina y marrosque”.

El refugio afirmó que la intervención de elementos policiales evitó que los daños fueran mayores.

Sin embargo, acusó que los invasores son personas ligadas a la Fundación Haghenbeck, quienes incluso, según la organización, “pretendían quedarse a la fuerza”.

“Hubieran demolido todo nuestro albergue de no ser porque la policía llegó al lugar y eso motivó que salieran con prisa.

“Dejaron atrás equipo, marros, mazos, lentes para protección de ojos mientras se usa la herramienta, alimentos empacados y varias bolsas de dormir. Es decir, es evidente que pretendían quedarse a la fuerza y con violencia con nuestro albergue”, denunciaron.

Explicaron que acusan directamente a la Fundación Haghenbeck, al asegurar que “ellos mismos dejaron la evidencia” para intimidarlos, entre los cuales resaltaron: “una caja con bolsas para dormir, que fue comprada у remitida a Derek Luciano Gutiérrez Órdorica, a quien la Fundación Haghenbeck le transfirió más de 20 millones de pesos, ”tal y como ha quedado documentado”.

En este sentido, el refugio aseveró que recibió “el mensaje” y acusó que “claramente” la Fundación Haghenbeck “es capaz de todo, de cometer delitos, de utilizar golpeadores armados, de dar dinero para cometer violencia y destruir” el albergue.

Por ello, pidió la intervención inmediata de las autoridades para investigar lo ocurrido, deslindar responsabilidades y garantizar la seguridad de sus voluntarios, trabajadores y de los animales que permanecen bajo su resguardo.

“Es momento de que las autoridades ya tomen cartas en el asunto; por mucho tiempo, la Fundación Haghenbeck ha actuado de manera impune, cometiendo delitos, haciendo montajes que destruyen vidas de seres sintientes, financiando violencia en contra del Refugio Franciscano.

“¡Exigimos la inmediata intervención de las autoridades y que se haga justicia ya! ¡Todos somos Franciscanos!“, concluyó.

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