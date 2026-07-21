México

Ambulantes cargan a usuarios del Metro Acatitla tras inundación y les cobran 10 pesos

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México dejaron una escena insólita en la estación de la Línea A, donde comerciantes improvisaron una solución para ayudar a decenas de pasajeros

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La grabación generó miles de reacciones en redes sociales, donde algunos aplaudieron la iniciativa y otros exigieron mejores obras de drenaje.

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del lunes 21 de julio provocaron múltiples afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, especialmente en la zona oriente de la capital. Entre vialidades anegadas, tránsito detenido y complicaciones en el transporte público, una escena ocurrida en la estación Acatitla de la Línea A del Metro terminó robándose la atención de miles de usuarios en redes sociales.

La intensa precipitación ocasionó severas inundaciones sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, una de las vialidades con mayores afectaciones. El agua acumulada también alcanzó los accesos de la estación Acatitla, donde cientos de pasajeros encontraron dificultades para abandonar las instalaciones debido al nivel que alcanzó la inundación.

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En medio del caos, un grupo de comerciantes ambulantes decidió actuar para ayudar a quienes no podían cruzar el enorme encharcamiento sin terminar completamente empapados.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Un video difundido en TikTok captó el momento en que varios vendedores comenzaron a cargar sobre sus hombros y espalda a los usuarios para trasladarlos de un extremo al otro de la salida inundada, permitiéndoles llegar a una zona seca.

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Mientras realizaban esta improvisada labor, uno de los comerciantes animaba a las personas con un tono que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

“¡Súbale banda, de a $10 pesos!”, se escucha decir al vendedor mientras sus compañeros ayudan a transportar a los pasajeros afectados por la inundación.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. En cuestión de horas, la publicación acumuló más de un millón de reproducciones y fue compartida miles de veces por usuarios que reaccionaron tanto con humor como con sorpresa ante la creatividad mostrada por los comerciantes.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Entre los comentarios más populares destacaron frases como “México es bien subrealista jajaja” e “imagínate vivir en otro país y perderte este servicio premium”, mensajes que hicieron referencia a lo inusual de la escena registrada en el Metro capitalino.

Sin embargo, también hubo quienes reconocieron la actitud de los ambulantes al encontrar una solución inmediata para apoyar a los pasajeros en medio de la emergencia.

Comentarios como “se nota cuando uno quiere chambear” fueron compartidos por numerosos usuarios, quienes señalaron que, más allá del cobro simbólico por el servicio, los vendedores respondieron rápidamente ante una situación que dificultaba la movilidad de decenas de personas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El video volvió a poner sobre la mesa una realidad que cada temporada de lluvias enfrenta la Ciudad de México: las inundaciones continúan afectando el funcionamiento del transporte público y complicando los traslados diarios de miles de capitalinos.

Aunque la escena fue tomada con humor por gran parte de los internautas, otros aprovecharon la difusión del video para señalar las deficiencias en la infraestructura hidráulica y exigir soluciones de fondo.

Diversos usuarios consideraron que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de mejorar los sistemas de drenaje, así como reforzar el mantenimiento en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, especialmente en aquellas ubicadas en zonas donde históricamente se presentan inundaciones durante las lluvias más intensas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las imágenes de Acatitla también reavivaron el debate sobre las condiciones en las que opera la Línea A, una de las más vulnerables cuando se presentan precipitaciones de gran intensidad debido a su ubicación y características del terreno.

Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en una de las publicaciones virales más compartidas de las últimas horas. Para muchos, representa una muestra de la capacidad de los ciudadanos para improvisar soluciones frente a las dificultades cotidianas; para otros, es un recordatorio de los problemas de infraestructura que aún persisten en la capital del país.

Lo cierto es que, entre risas, críticas y muestras de solidaridad, la escena protagonizada por los ambulantes y los usuarios del Metro volvió a demostrar cómo un momento inesperado puede convertirse en uno de los fenómenos virales más comentados en redes sociales, mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la movilidad en la Ciudad de México.

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