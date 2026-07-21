Denuncian ante la FGR omisión en protección del periodista Alex Serna: “El Estado mexicano lo dejó morir”

El colectivo DEFENSORXS presentó una denuncia formal en contra del Titular del mecanismo de protección para personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por no dar protección al periodista y activista Alex Serna, quien fue asesinado tras denunciar amenazas en su contra.

El colectivo DEFENSORXS presentó el miércoles 15 de julio de 2026 una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, señalando omisión del Estado mexicano en la protección del activista ambiental Alex Serna, asesinado en Guerrero. La acción legal va dirigida tanto al titular del Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como a su contraparte estatal en Guerrero.

La organización sostuvo que ambos mecanismos conocían las amenazas públicas que Serna había recibido desde marzo de 2026. A pesar de ello, ninguna de las dos instancias activó medida de protección alguna antes de la desaparición del activista el 20 de junio.

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La denuncia de DEFENSORXS ante la FGR

Roberto Juárez, activista climático que encabezó la presentación de la denuncia, sostuvo que la muerte de Serna no es un hecho aislado sino el resultado directo de la inacción institucional. “Es debido a la omisión del Estado mexicano que hoy nuestro compañero ha muerto”, afirmó Juárez durante la diligencia en las instalaciones de la FGR.

La denuncia señala que Serna denunció públicamente, a través de sus redes sociales, el vínculo entre autoridades ambientales, funcionarios de gobierno y el crimen organizado en la Costa Grande de Guerrero. Esas publicaciones fueron retomadas por medios de comunicación, lo que hace imposible para las autoridades alegar desconocimiento de las amenazas.

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El periodista compartía denuncias sobre el municipio donde residía y analizaba el contexto del país hasta antes de desaparecer. Crédito: Facebook - Alex Serna

Un segundo integrante del colectivo detalló que el activista recibió mensajes intimidatorios directos en los que se le advertía que ya tenían su ubicación. Pese a que esas amenazas circularon de forma pública, ni el mecanismo federal ni el estatal tomaron acción alguna para salvaguardar su integridad.

La denuncia exige que la FGR esclarezca los hechos y determine las responsabilidades de las autoridades encargadas de la protección de personas defensoras. El colectivo subrayó que el objetivo es evitar que el caso quede en impunidad y que se establezca un precedente de rendición de cuentas institucional.

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La omisión confirmada por el propio Mecanismo federal

Un funcionario del Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas confirmó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) el 10 de julio que Serna no fue incorporado a ningún programa de protección de esa dependencia. El funcionario pidió no ser identificado para poder referirse al caso.

Esa declaración refuerza el argumento central de la denuncia: las instituciones creadas para proteger a activistas y periodistas en riesgo no actuaron, a pesar de que las amenazas contra Serna eran de conocimiento público. El colectivo DEFENSORXS señaló que esa omisión tiene consecuencias penales que deben ser investigadas.

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Alex Serna

La desaparición y muerte de Alex Serna el 20 de junio de 2026

Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido públicamente como Alex Serna, desapareció el 20 de junio de 2026 en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el mismo día en que difundió un video en redes sociales con denuncias sobre una empresa deshidratadora de mango en La Saladita. Su cuerpo fue localizado dos días después, el 22 de junio, en el municipio de Petatlán, cerca de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, entre las localidades de Coyuquilla Norte y Arroyo Seco. El cadáver presentaba señales de tortura y fue hallado dentro de un tambo azul cubierto con bolsas de plástico.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) confirmó la muerte el 3 de julio y exhortó a las autoridades competentes a investigar con debida diligencia. La Fiscalía General del Estado de Guerrero indicó que el cuerpo permaneció en calidad de no identificado en el Servicio Médico Forense de Zihuatanejo hasta que los familiares realizaron el reconocimiento oficial.

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Las amenazas previas que el activista documentó desde febrero

Desde el 26 de febrero de 2026, Serna reportó en su cuenta de Facebook que su página recibía múltiples intentos de inhabilitación. “Alguien poderoso se enojó”, escribió entonces.

El 4 de marzo, el activista difundió capturas de mensajes intimidatorios enviados desde un perfil identificado como “Animo Animo”. Uno de los mensajes advertía: “Ya te traemos en la mira mejor bájale de huevos”; horas después, el mismo usuario le escribió: “No estamos jugando ya tenemos tu ubicación y todo”.

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Alex Serna, cuya desaparición culminó en su localización sin vida el 20 de junio, aparece sonriente en esta fotografía tomada en Zihuatanejo de Azueta. (Facebook: Alex Serna)

Serna vinculó esas amenazas con personas y empresas a las que había señalado por presuntas afectaciones ambientales en la región. Sus denuncias abarcaban la presunta colusión entre desarrolladores inmobiliarios, autoridades de gobierno y crimen organizado en la Costa Grande de Guerrero.

El contexto de violencia contra periodistas en México en 2026

El asesinato de Serna es el cuarto caso de periodista o comunicador privado de la vida en México durante 2026. Los casos anteriores son los de Carlos Leonardo Ramírez Castro, el 8 de enero en Veracruz; Luis Ángel López Valdés, el 11 de junio también en Veracruz; y Roxana Berenice Guzmán Ramírez, el 3 de julio. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió que el patrón evidencia una crisis de violencia contra la prensa en el país.

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La organización Artículo 19 condenó el asesinato de Serna y exigió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la FGR el esclarecimiento inmediato del caso. Además, llamó al Mecanismo federal a brindar medidas de seguridad a la familia del activista para salvaguardar su integridad.