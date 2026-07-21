Procesan a presunto integrante del CJNG en Jalisco: fue capturado tras un enfrentamiento con militares

Parte del arsenal asegurado por la Fiscalía General de la República. (Crédito: FGR)

Un juez vinculó a proceso a Salvador “N”, detenido tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba necesarios para que la autoridad judicial determinara iniciar el proceso penal contra el detenido.

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Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que Salvador “N” permanecerá recluido en el Complejo Penitenciario de Puente Grande durante los dos meses establecidos como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La detención ocurrió en las inmediaciones de la localidad Rancho Nuevo, en Jilotlán de los Dolores, luego de un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes de un grupo armado. Tras la intervención, autoridades aseguraron un arsenal y diversos objetos utilizados para cometer actividades ilícitas.

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Las autoridades decomisaron:

18 armas largas

1 arma corta

Más de 120 cargadores de distintos calibres

4 mil 800 cartuchos (aproximadamente)

7 vehículos

12 chalecos tácticos

20 artefactos explosivos

19 cintas eslabonadas

1 casco

Entre el material asegurado se encuentran más de 120 cargadores de distintos calibres y alrededor de 4 mil 800 cartuchos. (Crédito: FGR)

De acuerdo con la FGR, los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales como parte de la carpeta de investigación que continúa para determinar la posible participación del detenido en otros hechos.

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Jilotlán de los Dolores, un corredor estratégico en la disputa entre el CJNG y Cárteles Unidos

Jilotlán de los Dolores se ubica en la región sur de Jalisco, en la frontera con Michoacán, una de las zonas con mayor presión del crimen organizado en el occidente del país. Su cercanía con municipios como Tepalcatepec y Coalcomán la ha convertido en un corredor estratégico para el trasiego de drogas, armas y precursores químicos, además de ser un punto de acceso hacia la región de Tierra Caliente.

En esta franja, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene desde hace varios años una disputa con Cárteles Unidos —alianza integrada por grupos como el Cártel de Tepalcatepec, conocido como el grupo de “El Abuelo” Farías, además de Los Viagras y otras células regionales— por el control de las rutas que conectan Jalisco con Michoacán. Esa confrontación ha derivado en enfrentamientos armados, emboscadas contra fuerzas de seguridad, bloqueos carreteros y el uso de explosivos improvisados y drones en distintos municipios de la región.

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La detención de Salvador “N” ocurrió en las inmediaciones de la localidad Rancho Nuevo, en Jilotlán de los Dolores, luego de un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes de un grupo armado. (Crédito: FGR)

La violencia en esta zona ha persistido durante 2026

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y la posterior reconfiguración interna del CJNG, las autoridades han reforzado los operativos en los límites entre Jalisco y Michoacán ante el riesgo de que grupos rivales intenten ampliar su influencia territorial.

En las últimas semanas, Michoacán registró ataques contra policías estatales en la meseta purépecha y el gobierno estatal reconoció que la disputa entre el CJNG y organizaciones de Tierra Caliente mantiene bajo presión a varias regiones limítrofes.

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