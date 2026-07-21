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Los tres escenarios para los jóvenes que entran al narco, según El Mayo Zambada

En su última aparición pública al dictarle sentencia, el capo leyó una carta haciendo eco pacifista y señaló que “nadie ganará la guerra” dentro de la lucha entre cárteles

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Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)
Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)

Tras ser condenado a cadena perpetua y al decomiso de USD 15 mil millones, IsmaelEl MayoZambada el capo leyó una carta con mensaje pacifista que contrasta con el rastro de miles de muertos y desparecidos en los últimos sexenios que deja la pugna entre cárteles en México.

En el narcotráfico no hay ganadores. Destruye vidas, separa a las familias y, al final, conduce a la cárcel, la violencia o la muerte”, dijo respecto a los tres escenarios que le depararían a los jóvenes que quieran involucrarse el fundador del Cártel de Sinaloa que llegó a tener presencia en loscinco continentes.

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Frank Pérez, su abogado, dijo que este mensaje es una lección que deja el caso de “El Mayo” en la que destaca que el narcotráfico no trae cosas buenas a quienes se involucran en él.

Zambada podría pasar el resto de su vida en una prisión con asistencia médica por los padecimientos físicos y mentales que, según su defensa, enfrenta a los 76 años, después de aceptar su culpabilidad ante la Corte del Distrito Este de Nueva York.

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Jóvenes con gorras y sudaderas, algunos con fusiles, posan frente a una camioneta. Hay cruces blancas, velas encendidas, flores y un cartel en una pared.
Un informe de International Crisis Group documentó que más del 40 % de los muertos en el conflicto son menores de 28 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La admisión de responsabilidad también incluyó la renuncia a impugnar la sentencia. De acuerdo con Frank A. Pérez, abogado del cofundador del Cártel de Sinaloa, su cliente tomó esa decisión por cuenta propia y buscó asumir las consecuencias de sus actos.

Según Pie de Nota, el litigante sostuvo que el caso sería el primero en el que un líder criminal de ese nivel acepta su culpabilidad por los delitos que se le imputan. Al medio lo dijo al explicar que Zambada quiso convertir su audiencia en un mensaje dirigido a los jóvenes.

La defensa asegura que Zambada quiso dejar una advertencia a los jóvenes

Pérez afirmó que su cliente pretendía que las nuevas generaciones vieran su caso como una señal de alerta y no como un modelo a seguir. Citado por el medio, el abogado dijo: “El señor Zambada espera que los jóvenes vean este caso como una advertencia, y no como algo digno de admiración”.

(Foto: Especial)
(Foto: Especial)

El defensor también expuso que la lección central del proceso es que el narcotráfico no ofrece un desenlace favorable para quienes entran en él. En esa misma línea, añadió: “En el narcotráfico no hay ganadores. Destruye vidas, separa a las familias y, al final, conduce a la cárcel, la violencia o la muerte”.

Durante la audiencia de este lunes 20 de julio, Zambada pidió perdón por sus crímenes y llamó a las próximas generaciones a elegir una ruta distinta a la violencia, según relató la publicación. Esa postura coincidió con la explicación posterior de su abogado sobre el sentido que quiso dar a su declaración ante la corte.

La sentencia cierra con una audiencia en la que apareció con uniforme carcelario

En la sesión celebrada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el exlíder criminal fue presentado con un mono naranja de manga larga y encima una camisa caqui de manga corta. La imagen del acusado en el tribunal acompañó el momento en que escuchó la condena que, según el texto fuente, lo dejaría sus últimos días bajo custodia penitenciaria y con atención médica.

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Cuatro generadores de violencia detenidos (Foto: SSP Zacatecas)

La versión de Frank Pérez, retomada por Pie de Nota, también marca un giro frente a otras etapas del caso: de plantear la posibilidad de solicitar su extradición a México, Zambada terminó por aceptar su culpabilidad, pedir perdón en audiencia pública y desistirse de cualquier intento de apelar la sentencia.

“Asumo la responsabilidad por mi papel en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o han sido afectados por mis acciones”, fue una de las frases dichas por el narco mexicano, de acuerdo con reportes del periodista Arturo Ángel.

Además, dijo aceptar la responsabilidad de sus actos debido a que: “No hay justificación para lo que hice. Acepto el castigo que voy a recibir. No hay compensación por ello. Lamento mucho el daño causado”.

“El Mayo” también advirtió que “la violencia debe acabar en México. Se pierden demasiadas vidas, se destrozan familias, se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro”, comentó.

Como parte de su discurso, mencionó que “nadie ganará esta guerra”, en un contexto en el que su captura, ocurrida el 25 de julio de 2024, provocó el quiebre del Cártel de Sinaloa.

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