Secretario de Seguridad de Zacatecas advierte que encontrarán a los responsables del asesinato de 10 personas: “Son unos cobardes”

El general Arturo Medina Mayoral aseguró que buscarán sin descansar a los responsables del multihomicidio. Video: Gobierno de Zacatecas

El general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, advirtió que localizarán a los responsables del asesinato de 10 personas, entre los que se encontraban empresarios y funcionarios municipales.

Durante una conferencia de prensa, el mando del Ejército Mexicano fue contundente en sus declaraciones sobre los recientes hechos de violencia que afectaron a la entidad, acusando que los responsables del multihomicidio son “nefastos” y “cobardes”.

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En compañía del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el general Arturo Medina aseguró que encontrarán a los integrantes del grupo delictivo aunque huyan del estado, y destacó que será posible con el reciente despliegue de 400 militares.

“Son unos cobardes que privaron de la vida a gente sin ninguna defensa. Son unos cobardes porque se enconden ante la autoridad, pero los vamos a encontrar aunque para muchos de ustedes les parezca que son palabras (…) Yo soy un general del Ejército y jamás voy a dar un paso para atrás, trátese de quien se trate, se van a enfrentar con las fuerzas del estado”, sentenció.

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Despliegue de seguridad permitirá localizarlos aunque huyan, dijo

Foto: SSP Zacatecas

El secretario de Seguridad Pública detalló que como parte de las acciones que realizan para localizar a los agresores, se solicitó el despliegue de militares a la entidad, quienes ya se encuentran en distintos puntos.

Como parte de las labores, un total de 280 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), 120 de la Guardia Nacional (GN) y 80 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas se encuentran en dos puntos estratégicos del estado y acompañados de tres helicópteros que realizan sobrevuelos.

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Despliegue de seguridad en Zacatecas como parte de las acciones para localizar a los responsables del multihomicidio. Foto: Captura de pantalla / Gobierno de Zacatecas

“A ver si esos cobardes se enfrentan, a ver de dónde los vamos a sacar, pero aquí no hay impunidad”, dijo el general. Al mismo tiempo, comentó que este operativo, denominado “Rastrillo”, permitirá ubicar a criminales y será modificado de manera diaria.

“En ningún momento van a encontrar miedo en las autoridades, en ningún momento vamos a dar un paso atrás”, expresó. Asimismo, el Medina Mayoral hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier movilización de criminales que identifiquen en la entidad, ya que esto permitirá el despliegue de las corporaciones de seguridad.

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Entre las víctimas se encuentran cinco empresarios y tres funcionarios municipales: gobernador promete que no habrá impunidad

A la Izquierda el gobernador Monreal y en el micrófono el secretario de gobierno. Crédito: Gobierno de Zacatecas

El hallazgo de los diez cuerpos se registró el pasado sábado 18 de julio en distintos hechos de los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

Entre las víctimas se encontraba Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete que estuvo en el cargo entre 2016 y 2018, y también fundador del Grupo CAVI, empresa con presencia en los sectores minero y construcción.

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Además, fueron hallados Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal; cinco del resto de las víctimas eran empresarios vinculados a la construcción y minería.

Durante la conferencia, el gobierno de Zacatecas confirmó la presencia tanto del Cártel de Sinaloa como del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, por lo que anunciaron que se encuentran investigando cuál de estos grupos es el responsable del multihomicidio como parte de dos líneas de investigación con las que cuentan: una posible colusión de servidores públicos locales y una red de extorsión.

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David Monreal expresó sus condolencias a los familias de las víctimas y afirmó: “Quien haya ordenado o quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”.

El secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la presencia del CJNG y el Cártel de Sinaloa en la entidad. Crédito: Gobierno de Zacatecas

En las últimas horas fue difundido en redes sociales un video en el que un grupo de presuntos integrantes de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa se adjudican el multihomicidio, además de que lanzaron amenazas contra el gobernador de Zacatecas “si no cumple los acuerdos” que tendrían con su gabinete.

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Al respecto, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que la información se emitía con el objetivo de “engañar y confundir a la población” al desacreditar a las corporaciones de seguridad.

Las acciones continúan luego de que las autoridades lograron detener a Manuel “N”, de 22 años de edad, el aseguramiento de vehículos y la obtención de elementos que estarían relacionados con el multihomicidio.

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