México

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

El comunicador fue atacado físicamente cuando estaba acompañado de su familia; posteriormente reportó tener lesiones pero estar fuera de peligro

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Medios de comunicación de Colima condenaron los hechos. Crédito: Facebook - Juan Pablo Ávila Martínez
Medios de comunicación de Colima condenaron los hechos. Crédito: Facebook - Juan Pablo Ávila Martínez

El periodista Juan Pablo Ávila Martínez fue agredido físicamente la mañana de este viernes 24 de julio al salir de su domicilio en Tecomán, Colima, acompañado de su familia. El comunicador reportó lesiones físicas, aunque confirmó que tanto él como sus familiares se encuentran con vida.

Ávila Martínez es director de un medio que lleva su mismo nombre, con presencia en redes sociales como Facebook. En un mensaje publicado en su perfil a las 10:46 horas del centro, señaló desconocer el origen de la agresión y afirmó no tener interés en saberlo.

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“Siempre me he conducido con responsabilidad y respeto y sobre todo sin hacerle daño a nadie”, escribió. El periodista, quien se describe como comentarista, comunicador, emisor de opiniones político-sociales, altruista, gestor social y padre de familia, lamentó que “la inseguridad hoy llegue hasta los medios de comunicación”.

Ávila Martínez reconoció que las lesiones más profundas no son las físicas. “Las emocionales, psicológicas y más aún a mi propia familia que tanto he cuidado”, escribió en su mensaje. El comunicador agradeció a quienes se preocuparon por su salud y anunció una pausa a entrevistas.

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Según reportes de Milenio, Ávila Martínez reveló en entrevista que los agresores le indicaron que el ataque era “un mensaje por lo que estaba publicando”. El periodista detalló al medio que fueron dos personas, quienes portaban un arma de fuego y un palo de aproximadamente 40 centímetros.

“No estás solo”: Colima Informa condena la agresión y exige investigación

El medio Colima Informa emitió un pronunciamiento en el que condenó el ataque. Arturo Olivares, director general del medio, calificó los hechos como “lamentables” y llamó a las autoridades a investigar a fondo y garantizar justicia. “Ningún comunicador debe ser intimidado, amenazado o agredido por cumplir con el compromiso de mantener informada a la sociedad”, señaló Olivares en el comunicado.

Colima Informa destacó que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico deben ser protegidos en todo momento. El medio expresó su solidaridad con Ávila Martínez y con su familia, y subrayó que el periodista no está solo. “Cuentas con todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo”, se lee en el mensaje.

Tras el pronunciamiento de Colima Informa, el periodista reposteó el mensaje y confirmó su estado de salud con sus propias palabras. “Gracias a Dios estamos bien y con vida”, escribió.

Ávila Martínez señaló que su labor siempre ha sido informar a la sociedad “sin afectar a nadie” y que su medio ha sido uno que “coadyuva con la sociedad y con el gobierno”. Pese a la agresión, el comunicador pidió a Dios que bendiga a quienes lo atacaron y agradeció a las múltiples personas que se comunicaron para preguntar por su salud.

El Partido Acción Nacional también condenó la agresión mediante un posicionamiento de su Comité Directivo Estatal. El partido exigió a las autoridades “una investigación pronta, profesional y transparente” que permita esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables. El PAN advirtió que la violencia en Colima es consecuencia de “una estrategia de seguridad que ha sido incapaz de devolver la paz y la tranquilidad” al estado.

Posicionamiento del PAN Colima tras la denuncia de agresión. Crédito: PAN
Posicionamiento del PAN Colima tras la denuncia de agresión. Crédito: PAN

Hasta el momento el comunicador no ha informado si ya presentó la denuncia correspondiente tras la agresión o qué medidas piensa tomar luego de los hechos.

La violencia contra periodistas en México, sin freno en este mes

La agresión a Ávila Martínez se registró en un mes en que la violencia contra comunicadores no ha dado tregua. El pasado 16 de julio, Josué Martínez Contreras, maestro, abogado y director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a balazos por dos hombres en motocicleta cuando se encontraba a metros de su domicilio en San Lucas Atoyatenco, Puebla. Su hijo de 13 años fue quien llamó al 911 para pedir auxilio.

Seis días después, el 22 de julio, Alejandro Leyva Aguilar fue ejecutado mientras desayunaba en un puesto de comida en San Pablo Etla, Oaxaca. La Fiscalía del estado reveló que los atacantes rondaron la zona durante una hora y 40 minutos antes del crimen, portaban un arma calibre 9mm y huyeron en un Peugeot sin placas tras abandonar la motocicleta y cambiarse de ropa. La FGR atrajo el caso.

Semanas antes, el este 4 de julio se confirmó la muerte de Alex Serna, periodista ambiental de 39 años desaparecido desde el 20 de junio en Zihuatanejo, Guerrero. Su cuerpo fue hallado dentro de un tambo azul cubierto con bolsas de plástico cerca de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Había denunciado amenazas en redes sociales meses antes de su desaparición.

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