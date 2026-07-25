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Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa

Tras la novela vivida por la salida del delantero, los felinos ya habrían fijado tres perfiles para ocupar su puesto y mantenerse competitivos en la Liga MX

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Con Guido Pizarro al frente del proyecto, los Tigres buscarán revertir el panorma actual y sumar al goleador croata del Mundial 2026. (X/ @TigresOficial)
Con Guido Pizarro al frente del proyecto, los Tigres buscarán revertir el panorma actual y sumar al goleador croata del Mundial 2026. (X/ @TigresOficial)

La directiva de los Tigres de la UANL estaría enfocando su estrategia financiera en un delantero con experiencia internacional tras la novela de la salida de Ángel Correa hacia River Plate.

El club, por medio de Guido Pizarro, confirmó que ya están buscando darle la vuelta a la situación. En este sentido, distintos reportes adelantan nombres y perfiles que estarían bajo análisis para el Apertura 2026.

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Después de días de incertidumbre y negociaciones, Tigres se despidió de Correa y ahora se ve obligado a buscar cómo reforzar su línea ofensiva. (X/ @TigresOficial)
Después de días de incertidumbre y negociaciones, Tigres se despidió de Correa y ahora se ve obligado a buscar cómo reforzar su línea ofensiva. (X/ @TigresOficial)

Las versiones sobre los próximos pasos del club universitario en la Liga MX destacan que la prioridad sería sumar a un atacante con recorrido reciente en el Mundial 2026.

Tigres priorizaría el fichaje de un mundialista en el ataque

La posibilidad de sumar a un delantero mundialista ha ganado fuerza en las últimas horas. Según información difundida por ESPN, la directiva felina tendría en la mira a un centrodelantero con gran capacidad de definición y experiencia en escenarios de alto nivel.

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  • Petar Musa, croata del FC Dallas, habría sido identificado como el principal candidato. Musa jugó el Mundial 2026 con su selección, tiene gran presencia física y suma más de 20 goles en la MLS.
  • La terna de opciones se completaría con Dejan Joveljic (Sporting Kansas City) y John Kennedy (Fluminense), aunque Musa sería prioridad por su reciente participación mundialista.
Musa brilló en el Mundial 2026 tras anotarle un golazo a la Selección de Inglaterra. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Musa brilló en el Mundial 2026 tras anotarle un golazo a la Selección de Inglaterra. REUTERS/Kai Pfaffenbach

En este sentido, la intención sería cerrar la contratación antes del fin del mercado para facilitar su adaptación con Pizarro.

Guillermo “Memote” Martínez, alternativa nacional bajo análisis

Otra posibilidad que estaría sobre la mesa es la llegada de un delantero mexicano con experiencia internacional.

El periodista Pello Maldonado reveló que Pumas habría ofrecido a Guillermo “Memote” Martínez como opción para Tigres, aunque la directiva auriazul negó haber recibido una oferta formal.

  • Martínez fue titular ante Chequia y relevó ante Inglaterra con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
  • La posible incorporación de “Memote” dependería de la salida de Rodrigo Aguirre y la disponibilidad de una plaza nacional.
  • El atacante suma 31 goles en 94 partidos con Pumas y busca mayor protagonismo tras perder protagonismo en el esquema de Esteban Solari.
Memote Martínez fue titular ante Chequia bajo la dirección de Javier Aguirre con la Selección Mexicana. REUTERS/Pedro Nunes
Memote Martínez fue titular ante Chequia bajo la dirección de Javier Aguirre con la Selección Mexicana. REUTERS/Pedro Nunes

Así, la opción nacional se mantendría como opción, sujeta a movimientos internos en la plantilla de Tigres.

La llegada de Mauro Lainez no cerraría puertas

Mientras tanto, Mauro Lainez ya fue presentado como refuerzo y entrena con el plantel. Su fichaje responde a la baja de Marcelo Flores por lesión en la banda izquierda.

  • Lainez llegó como agente libre tras la desaparición de Mazatlán FC y compartirá vestidor con su hermano Diego Lainez.
  • La expectativa es que la plantilla quede lista para competir por el título tras la transferencia de Correa a River Plate.
  • Los reportes indican que la decisión sobre el delantero mundialista se tomará en los próximos días.
Mauro Láinez se sumó a Tigres para suplir la ausencia de Marcelo Flores por la lateral izquierda, donde compartirá vestido con su hermano Diego. (X/ @TigresOficial)
Mauro Láinez se sumó a Tigres para suplir la ausencia de Marcelo Flores por la lateral izquierda, donde compartirá vestido con su hermano Diego. (X/ @TigresOficial)

Hasta ahora, todas las versiones sobre refuerzos permanecen en el terreno de la posibilidad, a la espera de una confirmación oficial por parte de los de La U.

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