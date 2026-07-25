¿Tu WhatsApp podría quedar inhabilitado si no registras tu línea con la CURP?

El futuro de WhatsApp sin línea es incierto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta que circula en redes sociales tiene una respuesta corta: WhatsApp no dejará de funcionar por no vincular tu línea telefónica con la CURP, al menos no de forma directa ni inmediata. Pero la aclaración viene con una advertencia que cambia el panorama.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ya negocia con Meta, empresa propietaria de WhatsApp, un convenio para que la plataforma se alinee con la estrategia nacional de seguridad. Abán Román, director general de Planeación de la CRT, lo confirmó para Milenio.

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Qué sí ocurrirá si no registras tu línea antes del 30 de junio

Estas son las fechas límites para registrar tu línea.

Quienes no completen la vinculación antes del plazo enfrentarán tres restricciones sobre su línea celular: suspensión de llamadas y mensajes SMS, corte del acceso a internet a través de la red de la operadora, y uso limitado exclusivamente a llamadas de emergencia, alertas gubernamentales o contacto con la propia compañía para concluir el registro.

Ahí está el nudo del asunto. WhatsApp necesita conexión a internet para funcionar. Si la línea queda suspendida y el usuario no tiene acceso a una red Wi-Fi, la aplicación dejará de operar en la práctica, aunque técnicamente no sea la plataforma quien la bloquee.

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Especialistas en ciberseguridad coinciden en que la app seguirá activa para quien mantenga acceso a internet por cualquier vía, ya que solo requiere un número telefónico en el momento de la activación inicial.

La magnitud del problema que busca resolver la medida

La CRT promociona el registro obligatorio de líneas celulares. Crédito: X/ @CRTGobMX

La CRT sustenta la obligatoriedad del registro en una cifra que explica la urgencia: el 85% de las 158 millones de líneas móviles en México son anónimas. Esa condición facilita delitos como la extorsión y el secuestro virtual, que se cometen desde números sin identidad verificable.

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El registro apunta precisamente a ese vacío. Al vincular cada línea a una persona real, las autoridades tendrían trazabilidad sobre quién opera cada número, lo que en teoría dificulta el anonimato que aprovechan los delincuentes.

AT&T ya contabiliza el costo: más de 1.2 millones de líneas perdidas en el año

La compañía AT&T perdió más de 600 mil usuarios de prepago por el registro obligatorio de líneas telefónicas. Crédito: X/ @CRTGobMX

Las consecuencias del registro obligatorio no son solo teóricas. AT&T reveló en su reporte financiero del segundo trimestre de 2026 que perdió 668 mil usuarios de prepago entre abril y junio, una caída que la propia empresa atribuyó directamente al proceso de vinculación con la CURP. Sumada a los 541 mil clientes que se fueron en el primer trimestre, la pérdida acumulada del año supera 1.2 millones de líneas.

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El segmento de prepago es el más afectado porque históricamente era posible adquirir un chip sin presentar identificación. Con la nueva norma vigente desde el 9 de enero, esa opción desapareció, y una parte de esos usuarios optó por no completar el trámite.

Al 13 de julio, la operadora había registrado 9.3 millones de líneas —el 34.7% de sus 24.1 millones de clientes en México—, con mayor avance en el segmento de pospago, donde la mayoría ya había acreditado su identidad al contratar un plan. Entre abril y junio, ese segmento sumó 369 mil nuevos usuarios, un crecimiento interanual de 20.7%, lo que amortiguó parte del golpe.

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El panorama nacional tampoco es alentador para la CRT. Al 25 de junio, solo 63 millones de líneas habían completado el trámite: el 39.1% del universo estimado, con cerca de 98 millones de números aún pendientes. Ante ese rezago, el organismo anunció una prórroga para las líneas de prepago, con un nuevo calendario que extiende el proceso hasta diciembre de 2026 según el último dígito del número telefónico.