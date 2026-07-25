México

¿Tu WhatsApp podría quedar inhabilitado si no registras tu línea con la CURP?

Esto es lo que podría pasar con tu cuenta en caso de que no hagas el procedimiento

Guardar
Google icon
Dos manos sostienen un teléfono móvil con pantalla negra que muestra un triángulo rojo de advertencia y los logotipos de TikTok y WhatsApp.
El futuro de WhatsApp sin línea es incierto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta que circula en redes sociales tiene una respuesta corta: WhatsApp no dejará de funcionar por no vincular tu línea telefónica con la CURP, al menos no de forma directa ni inmediata. Pero la aclaración viene con una advertencia que cambia el panorama.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ya negocia con Meta, empresa propietaria de WhatsApp, un convenio para que la plataforma se alinee con la estrategia nacional de seguridad. Abán Román, director general de Planeación de la CRT, lo confirmó para Milenio.

PUBLICIDAD

Qué sí ocurrirá si no registras tu línea antes del 30 de junio

Estas son las fechas límites para registrar tu línea.
Estas son las fechas límites para registrar tu línea.

Quienes no completen la vinculación antes del plazo enfrentarán tres restricciones sobre su línea celular: suspensión de llamadas y mensajes SMS, corte del acceso a internet a través de la red de la operadora, y uso limitado exclusivamente a llamadas de emergencia, alertas gubernamentales o contacto con la propia compañía para concluir el registro.

Ahí está el nudo del asunto. WhatsApp necesita conexión a internet para funcionar. Si la línea queda suspendida y el usuario no tiene acceso a una red Wi-Fi, la aplicación dejará de operar en la práctica, aunque técnicamente no sea la plataforma quien la bloquee.

PUBLICIDAD

Especialistas en ciberseguridad coinciden en que la app seguirá activa para quien mantenga acceso a internet por cualquier vía, ya que solo requiere un número telefónico en el momento de la activación inicial.

La magnitud del problema que busca resolver la medida

La CRT promociona el registro obligatorio de líneas celulares en México. Crédito: X/ @CRTGobMX
La CRT promociona el registro obligatorio de líneas celulares. Crédito: X/ @CRTGobMX

La CRT sustenta la obligatoriedad del registro en una cifra que explica la urgencia: el 85% de las 158 millones de líneas móviles en México son anónimas. Esa condición facilita delitos como la extorsión y el secuestro virtual, que se cometen desde números sin identidad verificable.

El registro apunta precisamente a ese vacío. Al vincular cada línea a una persona real, las autoridades tendrían trazabilidad sobre quién opera cada número, lo que en teoría dificulta el anonimato que aprovechan los delincuentes.

AT&amp;T ya contabiliza el costo: más de 1.2 millones de líneas perdidas en el año

AT&T perdió más de 600 mil usuarios de prepago por el registro obligatorio de líneas telefónicas. Crédito: X/ @CRTGobMX
La compañía AT&T perdió más de 600 mil usuarios de prepago por el registro obligatorio de líneas telefónicas. Crédito: X/ @CRTGobMX

Las consecuencias del registro obligatorio no son solo teóricas. AT&T reveló en su reporte financiero del segundo trimestre de 2026 que perdió 668 mil usuarios de prepago entre abril y junio, una caída que la propia empresa atribuyó directamente al proceso de vinculación con la CURP. Sumada a los 541 mil clientes que se fueron en el primer trimestre, la pérdida acumulada del año supera 1.2 millones de líneas.

El segmento de prepago es el más afectado porque históricamente era posible adquirir un chip sin presentar identificación. Con la nueva norma vigente desde el 9 de enero, esa opción desapareció, y una parte de esos usuarios optó por no completar el trámite.

Al 13 de julio, la operadora había registrado 9.3 millones de líneas —el 34.7% de sus 24.1 millones de clientes en México—, con mayor avance en el segmento de pospago, donde la mayoría ya había acreditado su identidad al contratar un plan. Entre abril y junio, ese segmento sumó 369 mil nuevos usuarios, un crecimiento interanual de 20.7%, lo que amortiguó parte del golpe.

El panorama nacional tampoco es alentador para la CRT. Al 25 de junio, solo 63 millones de líneas habían completado el trámite: el 39.1% del universo estimado, con cerca de 98 millones de números aún pendientes. Ante ese rezago, el organismo anunció una prórroga para las líneas de prepago, con un nuevo calendario que extiende el proceso hasta diciembre de 2026 según el último dígito del número telefónico.

Temas Relacionados

WhatsAppCURPmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Las cinco personas involucradas en las investigaciones enfrentan prisión preventiva tras ser capturados en operativos de la PDI en coordinación con la Guardia Nacional

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

La abogada del fotógrafo confirmó que la actriz cubrió sola el pago de la condena; Mariano Martínez no realizó ningún pago

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa

Tras la novela vivida por la salida del delantero, los felinos ya habrían fijado tres perfiles para ocupar su puesto y mantenerse competitivos en la Liga MX

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal

El exgobernador de Baja California fue vinculado a proceso tras ser acusado por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal

Reportan amenazas contra el periodista Pedro Matías en Oaxaca

La amenaza ocurrió solo unos días después de que asesinaron al periodista Alejandro Leyva, también en Oaxaca

Reportan amenazas contra el periodista Pedro Matías en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Vinculan a proceso a “El Geisler” de Los Vallarta, célula del CJNG que opera en el Edomex

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Guillermo del Toro celebra 20 aniversario de “El Laberinto del Fauno” en la Comic-Con y da detalles de su reestreno 3D en cines

El Bogueto lanza dardo contra la oposición tras críticas por su presentación en Palacio Nacional

En redes piden que Masad Altamimi sea el primer nominado de La Casa de lo Famosos México 2026

Ley Pompo: la dolorosa historia de amor de un “Payasónico” que promueve la creación de una nueva reforma

DEPORTES

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Así fue la protesta de Mineros y Correcaminos por el fin del ascenso y descenso

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir al delantero Ángel Correa

Toluca vs Cruz Azul: cuánto dinero recibirá el Campeón de Campeones

Chivas eleva el valor de la Hormiga González para dejarlo ir a Europa