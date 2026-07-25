La SEP no autoriza escuelas militarizadas en México y lamenta muerte de Dafne

El caso de la muerte de Dafne Zapata llegó a los escritorios de la SEP. Crédito: Facebook

Este viernes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) desconoció a las escuelas y academias militarizadas, pues –según su normativa– no están autorizadas para la prestación de dicho servicio educativo. Y lamentó la muerte de la joven Dafne Zapata en un plantel de Tamaulipas.

“La SEP reitera a la población en general y a las autoridades educativas de los Estados y la Ciudad de México que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación y/o modalidad ‘militarizada’, ‘militar’, ‘castrense’ o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar. El titular de esta Secretaría, Mario Delgado Carrillo, emitirá el comunicado correspondiente para reiterar esta disposición constitucional y legal vigente”, destacó la secretaría.

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SEP no asume responsabilidad por escuela militarizada

A través de un comunicado, la SEP explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que la educación militar se limita al personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y que su impartición corresponde exclusivamente a la propia dependencia.

La dependencia educativa también detalló que de acuerdo con Sedena, no hay disposición constitucional o legal, ni criterio institucional o marco regulatorio, que prevea, autorice o regule la enseñanza militar en instituciones de educación básica.

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Mario Delgado desconoció a las escuelas militarizadas. | Presidencia

Además, la SEP sostuvo que tampoco existe alguna escuela de ese nivel que pueda contar con autorización, reconocimiento o alguna figura equivalente para impartir educación militar.

“Por lo que hace a la institución involucrada en los actos violatorios de derechos humanos, la autoridad educativa del Estado de Tamaulipas ha informado que tomará las medidas conducentes para hacer valer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes frente a la autorización de impartición del servicio educativo bajo la denominación ‘militarizada’, otorgado en 2005 y actualizado en 2013”, agregó la SEP.

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Mario Delgado condena maltrato a menores

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado condenó cualquier tipo de maltrato que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Delgado también lamentó el fallecimiento de Dafne Zapata Quintos, una menor que asistió a un campamento de verano en Tamaulipas.

En su posicionamiento, el funcionario rechazó el trato inhumano, cruel o degradante contra menores de edad y reiteró su condena a cualquier acción que afecte sus derechos.

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“Resulta inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”, expresó Delgado Carrillo.

Añadió que “este tipo de conductas, de ninguna manera, pueden ser catalogadas como un método o modalidad de educación, instrucción, formación o disciplina que pueda ejercerse dentro o fuera del ámbito educativo. Por el contrario, constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez”.

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Destaca origen de “Nueva Escuela Mexicana”

En la nota informativa, Mario Delgado destacó que la educación en México se rediseñó bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, lo que dio paso a la Nueva Escuela Mexicana.

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

“El derecho a la educación se rediseñó bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, dando origen a la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Bajo esta visión, las niñas, los niños y los adolescentes son reconocidos como sujetos activos de la educación, capaces de ejercer su derecho a transformar su realidad mediante una formación integral que trasciende el aula y desarrolla sus potencialidades de forma activa, autónoma y transformadora. En consonancia con ello, los planes y programas de estudio se construyeron desde una visión humanística, científica, artística, lúdica y crítica, orientada a formar personas participativas que impulsen procesos de innovación y mejoramiento social, cultural y político mediante el pensamiento crítico y la argumentación fundada”, enfatizó.

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Educación militar es incompatible con la básica: Delgado

También denunció que la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo.

“Ello obedece a que la educación militar responde a una finalidad distinta, orientada a la formación, adiestramiento y preparación del personal destinado al cumplimiento de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y de la GN, por lo que no constituye una modalidad educativa prevista para las niñas, los niños y los adolescentes que cursan la educación básica”, concluyó.

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Solo hay una detenida por muerte de Dafne

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvo a Danna Yanina “N” por el delito de feminicidio, tras una orden de aprehensión cumplimentada cuando la joven acudió a declarar de manera voluntaria. La investigación se relaciona con la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, una menor de 13 años, ocurrida el 16 de julio en un campamento de verano.

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

El hecho ocurrió en la escuela militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. De acuerdo con el informe forense, la adolescente presentaba golpes en el rostro y falleció por asfixia.

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Tras su detención el miércoles, Danna Yanina “N” quedó a disposición de la autoridad judicial para el desarrollo de la audiencia inicial, según la Fiscalía. En paralelo, la madre de Dafne sostiene públicamente que el día de los hechos había cinco adultos en el plantel y exige que también se proceda penalmente contra otras personas que, a su juicio, estuvieron presentes cuando ocurrió el crimen.