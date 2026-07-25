Reportan amenazas contra el periodista Pedro Matías en Oaxaca

El corresponsal de Proceso en Oaxaca, Pedro Matías, recibió una amenaza de muerte. Crédito: Proceso

Este viernes, se dio a conocer que el corresponsal de Proceso en Oaxaca, Pedro Matías Arrazola, sufrió una amenaza de muerte. El hecho ocurrió solo unos días después de que asesinaran al comunicador Alejandro Leyva, en la misma entidad.

La amenaza contra Matías Arrazola fue publicada en redes sociales, por medio de una cuenta identificada como “COMANDO LOX”, dentro de un mensaje en el que el periodista condenó el homicidio de su colega y preguntó al gobernador Salomón Jara quien sería el siguiente comunicador atacado.

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Reporteros Sin Fronteras fue la que identificó el comentario y se puso en contacto con Pedro Matías para prevenirlo y recomendarle que se resguardara y evitará permanecer solo, de acuerdo con una entrevista que le dio a Milenio.

Fiscalía de Oaxaca le ofrece protección

De acuerdo con el periodista, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca le proporcionó protección; al tiempo que fue contactado por el Mecanismo federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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También confirmó que representantes de la Organización de las Naciones Unidas dieron seguimiento a su situación, explicó a Milenio.

“Ahora sigue Pedro Matías jajaja”, escribió inicialmente la cuenta. El resto del comentario incluía insultos y una expresión que pedía atacar a los periodistas del estado.

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Esta fue la amenaza que recibió el periodista Pedro Matías en redes. Crédito: X/ @LocutorAlejo

Cabe señalar que la amenaza debe investigarse, sin importar que haya sido publicada desde un perfil que podría ser anónimo, falso o utilizado para intimidar.

Le corresponderá a las autoridades determinar quién creó la cuenta, desde qué dispositivo se publicó el mensaje y si hay registradas comunicaciones anteriores relacionadas con el periodista.

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Salomón Jara se pronuncia sobre la amenaza a periodista

Tras las fuertes críticas contra el gobernador Salomón Jara por el asesinato del periodista Alejandro Leyva, el morenista se pronunció sobre la amenaza contra el corresponsal de Proceso Pedro Arrazola.

“En el caso de Pedro Matías, la Fiscalía está en contacto con él. Vamos a siempre tener el respeto y la atención a las denuncias que se presenten y se pide seguimiento a estas denuncias. Quiero comentarles que mi postura es muy clara en Oaxaca. Nadie está por encima de la ley. Quien agreda a un periodista tendrá que responder ante la justicia, pertenezca a una organización política, sindical o sea algún líder político o un funcionario, un servidor.

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La SIP exige a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca, el séptimo comunicador asesinado en México en 2026. (Redes sociales)

“Quiero comentarte que debe responder ante la justicia, pertenezca, como ya lo he comentado, a la organización o a cualquier organización que sea. No se negocia estos casos ni, ni se va a proteger con instituciones que son serias, como la Fiscalía. Se van a seguir haciendo las investigaciones y cualquier funcionario que esté dentro de esta carpeta o la investigación que se tenga, van a tener que ir a comparecer.

“Nadie va a salir, si es que hay una invitación o un exhorto de parte de la Fiscalía General de la República, estará dando la cara y presentándose ante las autoridades judiciales si así corresponde. Es lo que puedo decir”, sentenció el mandatario estatal.

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Revista Proceso pide proteger a corresponsal

Por su parte, la revista Proceso solicitó a las autoridades de Oaxaca que “asuman para la protección de nuestro colaborador en esa entidad, el periodista Pedro Matías Arrazola, por la amenaza que recibió posterior al asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva, ocurrido el miércoles 22”.

El gobernador Salomón Jara propuso la creación de un catálogo de medios que cuestionan con "odio" a su administración. Crédito: X/ @salomonj

Además, “expresaron sus condolencias a la familia de la periodista nos unimos a la exigencia para el esclarecimiento y justicia por su asesinato, y solicitamos a las autoridades federales y del estado de Oaxaca garantizar la seguridad e integridad de nuestro colaborador ante el entorno de riesgo advertido por diversas organizaciones defensoras de periodistas y libertad de expresión tras esos hechos”.

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Luego del terrible asesinato de periodista Alejandro Leyva, las alarmas se volvieron a encender en Oaxaca, tras la amenaza de muerte que recibió el corresponsal de Proceso Pedro Matías Arrazola.