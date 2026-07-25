Chivas eleva el valor de la Hormiga González para dejarlo ir a Europa

Armando González, campeón goleador de la Liga MX, entró al radar internacional tras participar en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. (X/ @Chivas)

La directiva de Chivas estaría preparando el terreno para una posible transferencia de Armando “la Hormiga” González hacia el futbol europeo, pero únicamente bajo condiciones económicas muy claras.

Según el periodista José María Garrido de Claro Sports, la cifra establecida por el club responde al interés que ha despertado el delantero tras el Mundial 2026.

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Armando González habría rechazado una propuesta de Rusia, priorizando mantenerse en México mientras Chivas espera una oferta concreta. (X/ @Chivas)

La versión ha fortalecido la expectativa en torno al futuro del goleador. El movimiento podría marcar un precedente en la Liga MX si alguna oferta cumple con los parámetros fijados por la directiva rojiblanca.

Chivas fija cifra millonaria para negociar por la Hormiga

La estrategia del Rebaño para negociar por su delantero contemplaría requisitos específicos que buscan proteger los intereses de la institución.

De acuerdo con la actualización de valores de Transfermkt , el club habría puesto como mínimo 15 millones de euros para aceptar una transferencia a Europa.

Si la oferta llega desde ligas consideradas exóticas, como la Saudi Pro League , la cifra subiría a 18 millones de euros .

El objetivo sería privilegiar el desarrollo futbolístico de Armando en el Viejo Continente, sin descartar un beneficio económico mayor.

Chivas habría establecido un mínimo de 15 millones de euros para negociar la transferencia de la Hormiga González a Europa. (Gemini)

La directiva renovó el contrato del delantero hasta 2029, lo cual fortalece su posición en cualquier negociación y le brinda margen para esperar la oferta adecuada.

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Escenario de mercado tras el Mundial 2026

El impacto de la Hormiga González en la Liga MX y su participación en la Copa del Mundo habrían generado interés de diferentes equipos.

Tras el Mundial 2026 , González estaría en la mira de clubes como el Feyenoord , FC Barcelona y West Ham .

El jugador habría rechazado una propuesta de Rusia , priorizando su objetivo de mantener nivel en México .

La decisión de Chivas apunta a no precipitarse y esperar un movimiento que justifique la cifra establecida.

Chivas renovó el contrato de Armando Gozález hasta 2029, reforzando su postura de esperar una oferta que sea congruente con el valor del jugador. (X/@Chivas)

En este sentido, mientras no haya una oferta concreta, la directiva mantendrá la expectativa de que el valor del atacante pueda incrementarse aún más en el corto plazo.

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Armando González, entre la Selección Mexicana y la Liga MX

El paso de Armando González por el Mundial 2026 marcó un antes y un después en su carrera, tanto por su presencia con la Selección como por el debate que generó su escasa participación.

González solo disputó 14 minutos durante la Copa Mundial , participando únicamente en el debut ante Sudáfrica .

El técnico priorizó a otros delanteros, lo que provocó críticas por dejar en la banca al campeón de goleo de la Liga MX .

Tras la eliminación ante Inglaterra, el delantero fue consolado por Javier “Chicharito” Hernández y recibió cientos de muestras de apoyo.

En el Mundial 2026, Armando González jugó14 minutos y recibió apoyo tras la eliminación ante Inglaterra, antes de volver a Chivas para el Apertura 2026. REUTERS/Henry Romero

La atención mediática y el respaldo de la afición lo mantienen como uno de los futbolistas con mayor proyección de la Liga MX. Hoy, la Hormiga González se reincorpora a Chivas con la mira puesta en el Apertura 2026.

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