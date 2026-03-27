México

Estaciones del Tren Ligero en CDMX: recorrido completo y costo actualizado 2026

El Tren Ligero conecta el sur de la Ciudad de México y ofrece acceso directo a zonas como Xochimilco y el Estadio Azteca

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El anuncio fue dado a conocer por una tarjeta informativa de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
El Tren Ligero conecta el sur de la Ciudad de México y ofrece acceso directo a zonas como Xochimilco y el Estadio Azteca. (Crédito: Cuartoscuro)

El Tren Ligero de la Ciudad de México constituye una alternativa de transporte eficiente que conecta la zona sur de la capital, atravesando Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Su trayecto cubre aproximadamente 13 kilómetros y une dos terminales: Tasqueña y Xochimilco, permitiendo la movilidad de miles de usuarios diariamente.

En total, el recorrido consta de 18 estaciones. El sistema conecta con otros medios de transporte, como la línea 2 del Metro en Tasqueña y diversas rutas de trolebús, ampliando las opciones de traslado en la zona sur de la ciudad. Entre sus estaciones se ubican algunos puntos clave, como el Estadio Azteca (Estadio Banorte), uno de los recintos deportivos y de espectáculos más importantes de México.

Horarios y frecuencia del servicio

El horario de operación del Tren Ligero es amplio:

  • De lunes a viernes circula de 5:00 a 00:00 horas
  • Sábados de 6:00 a 00:00 horas y los domingos de 7:00 a 00:00 horas.

El último tren parte de cada terminal a las 23:30 horas. Esta cobertura horaria responde a la demanda de usuarios que requieren movilidad en distintos momentos del día, incluyendo eventos especiales y actividades nocturnas.

Tren Ligero
El precio del viaje en el Tren Ligero en 2026 es de $3 pesos y se paga con la tarjeta de Movilidad Integrada. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Cuánto cuesta viajar en el Tren Ligero en la CDMX

En 2026, el costo del pasaje en el Tren Ligero es de 3 pesos. El pago se realiza exclusivamente con la tarjeta electrónica recargable de Movilidad Integrada, cuyo precio es de 20 pesos e incluye un viaje. Las máquinas para comprar y recargar la tarjeta se encuentran en todas las estaciones del sistema, facilitando el acceso a los usuarios y permitiendo su uso en otros medios de transporte de la ciudad.

Estaciones del Tren Ligero

  1. Tasqueña
  2. Las Torres
  3. Ciudad Jardín
  4. La Virgen
  5. Xotepingo
  6. Nezahualpilli
  7. Registro Federal
  8. Textitlán
  9. El Vergel
  10. Estadio Azteca
  11. Huipulco
  12. Xomali
  13. Periférico
  14. Tepepan
  15. La Noria
  16. Huichapan
  17. Francisco Goitia
  18. Xochimilco
La estación Estadio Azteca facilita el traslado a eventos deportivos y conciertos, ubicándose a pocos pasos del recinto. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM
La estación Estadio Azteca facilita el traslado a eventos deportivos y conciertos, ubicándose a pocos pasos del recinto. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Cómo llegar al Estadio Banorte en Tren Ligero

La estación Estadio Azteca se encuentra cerca del acceso principal al Estadio Banorte. Desde ahí, los usuarios pueden caminar hasta el inmueble, lo que resulta especialmente útil durante partidos de fútbol, conciertos y otros eventos masivos. Esta estación también dispone de correspondencia con otros servicios de transporte y paraderos, lo que facilita la llegada y salida del público.

Esta estación se localiza en las inmediaciones del estadio deportivo, sobre Calzada de Tlalpan. La dirección oficial del recinto actualmente denominado Estadio Banorte es Calzada de Tlalpan número 3465, Colonia Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán. Se ubica al sur de la ciudad, cerca del cruce con Calzada Acoxpa.

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