Vinculan a proceso a “El Geisler” de Los Vallarta, célula del CJNG que opera en el Edomex

Presuntamente se dedicaba a seguir las órdenes del "Lic. Vallarta", líder de la célula preso en un penal del Edomex. Crédito: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Geisler “N”, quien lleva por apodo su mismo nombre, debido a su probable responsabilidad en un homicidio perpetrado el municipio de La Paz.

El sujeto fue detenido en el municipio de Los Reyes tras un reporte ciudadano al 911, según informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch el pasado 22 de julio en conferencia mañanera. De acuerdo con reportes extraoficiales, también se le conoce bajo el apodo de “El Polar”.

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Era considerado un objetivo prioritario y generador de violencia en la zona norte del Estado de México. Autoridades lo identifican como integrante de la célula autodenominada “Los Vallarta”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en los municipios de La Paz y Ecatepec.

Tras su detención, quedó ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde un juez le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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“El Geisler” habría disparado tras una disputa por dinero

Según las indagatorias oficiales, los hechos ocurrieron el 2 de junio de 2026 en la avenida El Canal, colonia El Salado, municipio de La Paz. La víctima, de quien no se conoce su nombre, se encontraba con “El Geisler”, una mujer y otro hombre, cuando recibió una cartulina y entregó dinero en efectivo, al parecer producto de una deuda.

En ese momento señaló que “sí la entregaría, pero que ya lo dejaran en paz”.

“El Geisler” presuntamente indicó que el monto no estaba completo. La mujer habría sacado de sus pertenencias un arma de fuego y se la entregó al otro hombre involucrado, quien agredió a la víctima. Cuando esta intentó huir, “El Geisler” presuntamente tomó la pistola y disparó en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte, para después huir del lugar junto con sus acompañantes.

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Es señalado como responsable del homicidio de un hombre en el Edomex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público de la fiscalía mexiquense inició las averiguaciones correspondientes al tener conocimiento de los hechos, identificó al probable responsable y solicitó una orden de aprehensión por el delito de homicidio. La FGJEM señaló mediante un comunicado que un juez la concedió y fue cumplimentada; sin embargo, la versión de Harfuch indicó que la detención se realizó en el municipio de Los Reyes tras un reporte ciudadano al 911, sin mencionar la orden judicial.

Hasta el momento no se ha aclarado cuál de las dos versiones describe las circunstancias exactas de la captura o si fue una orden cumplimentada en reclusión.

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“Los Vallarta”, célula del CJNG investigada por homicidio y narcóticos en Edomex

De acuerdo con autoridades mexiquenses, “Los Vallarta” estarían relacionados con el CJNG y son investigados por homicidios, además de la venta y distribución de narcóticos, con zona de operación en los municipios de La Paz y Ecatepec.

La célula también está vinculada con un atentado registrado el 14 de febrero en los juzgados adscritos al penal estatal Neza-Bordo. Esa madrugada, un artefacto explosivo fue lanzado al interior de las instalaciones y dejó dos personas lesionadas: un guardia de seguridad y una empleada de la FGJEM. La onda expansiva quebró ventanales, puertas de cristal y dañó parte del mobiliario. En el lugar quedó un mensaje intimidatorio firmado por “Lic. Vallarta”.

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Fotografía del presunto criminal identificado como "Lic. Vallarta". (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Geisler” presuntamente se encargaba de ejecutar operaciones fuera del penal para Fernando “N”, alias “El F1”, también identificado como “El Negro” y “Lic. Vallarta”, líder de la célula y principal enlace entre los centros penitenciarios y el exterior. “Lic. Vallarta” se encuentra recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el homicidio de dos policías municipales.