Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal. (Foto: redes sociales)

Un día después de que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fuera vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, el expresidente Vicente Fox Quesada y más de una docena de exgobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) firmaron un posicionamiento conjunto en el que cuestionan la legalidad del procedimiento, exigen su traslado a arraigo domiciliario y advierten que el Estado de derecho está en riesgo.

Fox y exgobernadores panistas cuestionan la legitimidad del proceso

El posicionamiento, suscrito por Fox Quesada y trece exgobernadores del blanquiazul centra su reclamo en las condiciones del proceso. Señalan que la defensa de Ruffo Appel enfrenta “serias dificultades para mantener comunicación con él debido a las restricciones impuestas” en el Altiplano, lo que a su juicio vulnera el derecho a una defensa adecuada.

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El documento también cuestiona que un hombre de más de 70 años sea recluido en un penal de máxima seguridad. La legislación mexicana, argumentan, prevé la posibilidad de enfrentar el proceso bajo arraigo domiciliario para personas de esa edad. “No se solicita un privilegio; se exige el respeto a un derecho expresamente reconocido por la ley”, sostiene el texto.

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal. (Foto: redes sociales)

Entre los firmantes figuran exmandatarios estatales de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán, Querétaro, Morelos, San Luis Potosí y Baja California:

Carlos Medina Plascencia , gobernador interino de Guanajuato (1991-1995)

Alberto Cárdenas Jiménez , gobernador de Jalisco (1995-2001)

Fernando Canales Clariond , gobernador de Nuevo León (1997-2003)

Francisco Javier Ramírez Acuña , gobernador de Jalisco (2001-2007)

Juan Carlos Romero Hicks , gobernador de Guanajuato (2000-2006)

Miguel Márquez Márquez , gobernador de Guanajuato (2012-2018)

Marcelo de los Santos Fraga , gobernador de San Luis Potosí (2003-2009)

Marco Antonio Adame Castillo , gobernador de Morelos (2006-2012)

Patricio Patrón Laviada , gobernador de Yucatán (2001-2007)

Ignacio Loyola Vera , gobernador de Querétaro (1997-2003)

Emilio González Márquez , gobernador de Jalisco (2007-2013)

José Guadalupe Osuna Millán , gobernador de Baja California (2007-2013)

Ramón Corral Ávila , senador y diputado federal por Sonora

Vicente Fox Quesada, presidente de México (2000-2006)

El esquema que la FGR tardó años en perseguir

El posicionamiento plantea una pregunta que sus firmantes consideran legítima: por qué, después de años de denuncias sobre redes de contrabando de combustible, la actuación del Estado termina concentrándose en Ruffo Appel “mientras permanecen sin esclarecer plenamente quienes hicieron posible el crecimiento de estas operaciones”.

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El documento reconstruye una línea de tiempo que arranca en noviembre de 2019, cuando se realizó una de las primeras denuncias públicas sobre el llamado huachicol fiscal tras el decomiso de 500 mil litros de combustible en Reynosa.

El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

En 2021, distintos trabajos periodísticos documentaron el crecimiento de esquemas de importación ilegal mediante simulación de mercancías. Ese mismo año fue asesinado en Nuevo León Sergio Carmona Angulo, identificado en investigaciones periodísticas como operador del contrabando de combustibles.

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Durante el proceso electoral de 2024, la entonces candidata Xóchitl Gálvez denunció públicamente la existencia de un esquema nacional de fraude fiscal en combustibles. En 2025, la Secretaría de Marina reconoció redes de contrabando de gran escala con elementos de la propia institución involucrados.

Hija de Ernesto Appel emprende defensa pública

Comunicado de Ernesto Ruffo Appel .

Tras la detención de Ruffo Appel, su hija, Verónica, ha denunciado que su padre es un “preso político”, tras días al centro de los reflectores, la mujer acudió a la Embajada de Estados Unidos en México, donde solicitó “ayuda y protección” del gobierno de Donald Trump, ante la “persecución política” en contra de su padre.

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El pasado 23 de julio, tras visitar a su padre en prisión, dio difusión de un mensaje del que un día hizo historia en la vida política de México, quien dijo estar enfrentando “la injusticia más grande de su vida” y llamó a privilegiar la reflexión y la unidad del país.