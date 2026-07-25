El Bogueto lanza dardo contra la oposición tras críticas por su presentación en Palacio Nacional

El Bogueto y la presidenta de México se reunieron en Palacio Nacional para hablar de México Canta (ig/elbogueto)

El cantante Armando Toledo Rosas, conocido como El Bogueto, respondió este 23 de julio a sus detractores después de aparecer en La Mañanera del Pueblo ante la presidenta Claudia Sheinbaum. Su participación fue como embajador de México Canta 2026, un concurso binacional de la Secretaría de Cultura dirigido a jóvenes de 18 a 34 años en México y Estados Unidos.

La final del certamen está programada para el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, y los ganadores tendrán una presentación especial el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

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“Pinche oposición, ¿qué tan dañada tiene que estar?”: El Bogueto

El Bogueto explota contra la oposición (ig/elbogueto)

Horas después de su aparición en Palacio Nacional, El Bogueto publicó en sus redes sociales un texto directo contra quienes lo criticaron: “Pinche oposición, ¿qué tan dañada tiene que estar para que hoy su enemigo fuera El Bogueto, un morro de 28 años que decidió ayudar a las juventudes?”

Su defensa no es nueva. El mismo día que visitó Palacio Nacional, una usuaria le escribió: “Triste que te hayas subido al circo de la 4T”. El cantante respondió sin rodeos: “¿Circo de qué? Fuimos a hablar de un proyecto musical. Infórmate”.

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En sus historias de Instagram también apuntó contra quienes lo señalaron con burlas: “Los que empiezan a hablar mama***. Cabrón, tú eres de los que pasaba a exponer y tartamudeabas. Sean ejemplo para criticar”.

El discurso frente a Sheinbaum y las raíces de Neza

El Bogueto habló de sus raíces y los sueños (ig/elbogueto)

En La Mañanera, Toledo Rosas habló ante la presidenta y los semifinalistas del concurso. Su mensaje centró en el origen: “Yo vengo de Nezahualcóyotl, Estado de México. Soy de un lugar donde la música, el esfuerzo y los sueños nacen en las calles, en las colonias y en los barrios. Por eso entiendo perfectamente lo que significa luchar por una oportunidad".

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Para cerrar su intervención, interpretó un fragmento de Mi Barrio, canción que habla de su crianza en uno de los municipios más marginados del Edomex.

México Canta 2026: regional mexicano sin apología de la violencia

El Bogueto (ig/elbogueto)

México Canta 2026 convoca a solistas, duetos y agrupaciones en géneros como mariachi, norteño, banda, sierreño, tropical, duranguense y bolero. Las composiciones pueden interpretarse en español, lenguas originarias o espanglish, con una condición: no deben contener apología de la violencia.

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La convocatoria estuvo abierta del 11 de mayo al 10 de junio. Los interesados enviaron un video o audio de máximo tres minutos a través de la plataforma oficial del concurso.

Las semifinales, en agosto

El Bogueto encaró los señalamientos luego de visitar Palacio Nacional (Ig/elbogueto)

El calendario del certamen marca las semifinales para el 23 de agosto en Estados Unidos y el 30 de agosto en México. La gran final nacional se celebra el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

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El programa forma parte de la agenda de la Secretaría de Cultura en materia de paz y prevención de adicciones entre jóvenes. Toledo Rosas agradeció a Sheinbaum “por impulsar iniciativas que abren puertas a las nuevas generaciones y por apoyar el talento que existe tanto en México como nuestros paisanos que viven en Estados Unidos”.