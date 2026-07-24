Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

En el video afirmó que seguirá trabajando por las familias del municipio. Crédito: Facebook - Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, del partido Movimiento Ciudadano, rompió el silencio este 24 de julio mediante un video difundido en redes sociales, días después de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitara al Congreso local su desafuero por su presunta vinculación con el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora del Pulso Informativo del Sureste.

El funcionario confirmó que fue notificado del procedimiento el martes 21 de julio y anunció que ejercerá su derecho de defensa dentro de los plazos establecidos.

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González Martínez afirmó que el ayuntamiento continúa operando con normalidad y pidió a la ciudadanía “evitar emitir juicios anticipados”. En ningún momento de su mensaje hizo referencia directa a las acusaciones de la Fiscalía, a la periodista asesinada ni a los elementos del expediente que apuntan en su contra.

Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas y vinculadas a proceso penal por el crimen ocurrido el pasado 2 de junio, entre ellas integrantes del Grupo Sombra y elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste.

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El alcalde invocó la presunción de inocencia y no mencionó a Roxana Guzmán

En el video, González Martínez confirmó que acudió al Congreso del Estado el martes 21 de julio, donde fue notificado formalmente del procedimiento. Anunció que presentará alegatos “por las vías legales” dentro de los plazos establecidos e invocó la presunción de inocencia y el debido proceso como principios que deben regir el caso.

El momento en que los criminales entran a la fuerza a su casa quedó grabado. (Redes sociales/Captura de pantalla)

El alcalde afirmó que el ayuntamiento opera con normalidad y que todos los servicios públicos continúan prestándose. Pidió a la ciudadanía “permitir que las autoridades correspondientes realicen su trabajo” y evitar emitir juicios anticipados.

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En ningún momento hizo referencia directa a las acusaciones de la Fiscalía, a la periodista asesinada ni a los elementos del expediente que apuntan en su contra.

La presidenta de la Mesa Directiva del congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó previamente que el alcalde dispone hasta el 28 de julio para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.

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Por otra parte, la diputada de Movimiento Ciudadano Elena Córdova Molina advirtió que su partido no aceptará que “se fabriquen delitos” y pidió que el procedimiento se conduzca con respeto a la presunción de inocencia.

Esto se conoce sobre las acusaciones con contra el alcalde

De acuerdo con información reportada por el medio Reforma con base en documentos ministeriales a los que tuvo acceso, el alcalde González Martínez habría ordenado el crimen tras enterarse de que Guzmán Ramírez tenía en su poder una fotografía en la que él aparecía portando un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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Según testimonios también reportados, el alcalde se comunicó con un presunto integrante del Grupo Sombra, conocido como “Shelby” o “Tommy”, para ordenar el plagio y asesinato de la comunicadora.

La periodista fue secuestrada el 2 de junio en su domicilio de Nanchital. Presuntamente los agresores la trasladaron al predio “El Limonar”, en el Ejido Emiliano Zapata de Ixhuatlán del Sureste, donde habría sido interrogada, golpeada, asesinada, desmembrada e incinerada.

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Sus restos fueron localizados tras un despliegue coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno que duró un mes, y su identidad confirmada el 3 de julio.

El secuestro quedó grabado y el video dio la vuelta al país

La mañana del 2 de junio, al menos tres hombres armados irrumpieron en el domicilio de Guzmán Ramírez en la colonia Primero de Mayo de Nanchital.

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Los agresores rompieron los vidrios de la entrada, apuntaron con armas largas hacia el interior y sometieron a golpes al padre de la periodista, quien intentó interponerse y tuvo que ser hospitalizado. El secuestro quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales, lo que detonó la atención nacional.

La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

ARTICLE 19, organización defensora de la libertad de expresión, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) exigieron de inmediato acciones efectivas de búsqueda y pidieron que la labor periodística de Guzmán Ramírez fuera considerada línea prioritaria de investigación. CIMAC activó la Alerta Mujeres Periodistas y señaló que en el caso de una mujer periodista convergen un doble factor de vulnerabilidad: su trabajo informativo y la violencia de género.

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Según reportes, Roxana había regresado a Veracruz en 2025 para fundar Pulso Informativo del Sureste, luego de que en 2017 el asesinato de su esposo, Carlos Fernández Escalante, la obligó a abandonar el estado.

Caso Roxana Guzmán: Fiscalía logra vincular a proceso a los 8 detenidos por el secuestro y asesinato. Crédito: Fiscalía de Veracruz

Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por el crimen:

Javier Iván “N”, alias “Delta 1”

José del Carmen “N”, alias “Delta 7″

Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”

Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”

Julio César “N”

Luis Enrique “N”

Juan Carlos “N”

Ismael “N”

Entre ellos, los cuatro últimos eran elementos activos de la corporación de Ixhuatlán del Sureste, el municipio que encabeza el alcalde señalado como presunto autor intelectual del crimen.