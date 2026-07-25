México

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

La abogada del fotógrafo confirmó que la actriz cubrió sola el pago de la condena; Mariano Martínez no realizó ningún pago

Guardar
Google icon
Livia Brito explota contra reporteros en el aeropuerto y los graba con su celular
La actriz aseguró que seguirá su proceso y no piensa evadir sus responsabilidades. (YouTube)

Tras darse a conocer que el fotógrafo Ernesto Zepeda ganó la demanda civil y debía recibir el pago de más de un millón de pesos, su abogada compartió quién asumió el pago competo de la indemnización.

Señalando que fue la actriz, Livia Brito quien cargó con el pago total de dicha deuda, aunque la responsabilidad también caía en su pareja en ese entonces, Mariano Martínez.

PUBLICIDAD

A pesar de que la responsabilidad legal recaía en ambos, la abogada Ángela Frías confirmó que Martínez no cubrió ninguna parte de la indemnización.

“Se dictó una sentencia de un millón doscientos treinta mil pesos. Esa fue la condena por daño moral, por la lesión del rostro del señor Ernesto. Esa sentencia, se tiene que cumplir el pago por ambas personas. La señorita Livia ya le hizo el pago, pero ella asumió el pago completo de esa cantidad. Es decir, Mariano no hizo ningún pago”, comentó la abogada.

PUBLICIDAD

Tras estas declaraciones Ángela Frías detalló los siguientes pasos en el proceso legal tanto de Brito como de Martínez luego de que les fue negado el amparo interpuesto en contra de su vinculación a proceso en relación a la denuncia por falsedad de declaraciones.

“El siguiente paso es la defensa de ambas personas, son defensas distintas, pueden presentar contra esta sentencia un recurso que se llama de revisión. Este recurso se tiene un término de diez días y si presentan su recurso de revisión, entonces nos mantendríamos como hasta ahora en una suspensión”, señaló Frías.

La abogada de Ernesto Zepeda compartió que si no presentan ese recurso entonces el procedimiento continuara con una audiencia.

Livia Brito y su novio, Mariano Martínez
La abogada de Ernesto Zepeda confirmó que la actriz asumió el pago total de la indemnización. (Foto: Instagram/@yosmimariano)

En este proceso penal, Livia Brito y Mariano Martínez tendrían que responder a las autoridades sobre por qué afirmaron que no se encontraban en Cancún en la fecha que Zepeda resultó agredido.

En caso de ser encontrados culpables tendrían que pagarle una reparación del daño como víctima indirecta del mencionado delito, la cual, según peritajes, es de setenta y seis mil pesos.

“Con motivo del hecho delictivo, que es la falsedad en declaración, las personas también tienen derecho a la reparación del daño cuando son víctimas indirectas de un delito y el señor Ernesto Zepeda cuantifica la reparación del daño en materia penal”, concluyó la abogada.

¿Qué dijo Livia Brito?

Tras darse a conocer que la jueza del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México le negó el amparo con el que su defensa buscaba frenar ese proceso penal. La actriz rompió el silencio.

Con su vinculación a proceso ya establecido Brito mencionó que son procesos, que aún no se cierra el caso.

“Son procesos, todavía es una etapa, falta la segunda etapa, que pasa a un magistrado, que es un estado superior que tiene que revisarlo. Todavía no se cierra el caso. Falta mucho”, mencionó Livia Brito.

El caso pasa ahora a una segunda instancia, donde un magistrado deberá revisarlo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa con las etapas legales del proceso penal, que corre de forma independiente al litigio civil ya resuelto.

(Facebook: Livia Brito)
La actriz continua su proceso legal. (Facebook: Livia Brito)

Un caso que lleva seis años en los tribunales

El altercado entre Livia Brito y Ernesto Zepeda ocurrió en junio de 2020 en una playa pública de Cancún, cuando el fotógrafo tomó imágenes de la actriz y su entonces pareja.

Desde entonces, el caso transitó por distintas instancias. La sentencia civil se dictó en marzo de 2023, fue confirmada por la Suprema Corte en junio de 2025 y el pago se concretó en julio de 2026, seis años después del incidente que detonó la disputa.

Brito dejó en claro que afronta el proceso con calma y sin intención de evadir sus responsabilidades.

Ernesto Zepeda vs Livia Brito: un proceso que aún sigue después de más de seis años. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Ernesto Zepeda vs Livia Brito: un proceso que aún sigue después de más de seis años. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“Confío en la justicia. Estoy tranquila, es un proceso. Ahorita estamos enfocadas en la novela, me da mucha paz tener trabajo y la mente ocupada”, declaró la actriz durante el claquetazo de su nueva telenovela, Infinito Amor.

Brito continúa vinculada a proceso por presunta falsedad de declaraciones por ahora y tras pagar la indemnización su defensa evalúa los siguientes pasos legales.

Temas Relacionados

Livia BritoErnesto Zepedamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Las cinco personas involucradas en las investigaciones enfrentan prisión preventiva tras ser capturados en operativos de la PDI en coordinación con la Guardia Nacional

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa

Tras la novela vivida por la salida del delantero, los felinos ya habrían fijado tres perfiles para ocupar su puesto y mantenerse competitivos en la Liga MX

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal

El exgobernador de Baja California fue vinculado a proceso tras ser acusado por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal

Reportan amenazas contra el periodista Pedro Matías en Oaxaca

La amenaza ocurrió solo unos días después de que asesinaron al periodista Alejandro Leyva, también en Oaxaca

Reportan amenazas contra el periodista Pedro Matías en Oaxaca

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta?

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Vinculan a proceso a “El Geisler” de Los Vallarta, célula del CJNG que opera en el Edomex

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro celebra 20 aniversario de “El Laberinto del Fauno” en la Comic-Con y da detalles de su reestreno 3D en cines

Guillermo del Toro celebra 20 aniversario de “El Laberinto del Fauno” en la Comic-Con y da detalles de su reestreno 3D en cines

El Bogueto lanza dardo contra la oposición tras críticas por su presentación en Palacio Nacional

En redes piden que Masad Altamimi sea el primer nominado de La Casa de lo Famosos México 2026

Ley Pompo: la dolorosa historia de amor de un “Payasónico” que promueve la creación de una nueva reforma

Filtran escenario que usará Karol G en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de CDMX

DEPORTES

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Así fue la protesta de Mineros y Correcaminos por el fin del ascenso y descenso

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir al delantero Ángel Correa

Toluca vs Cruz Azul: cuánto dinero recibirá el Campeón de Campeones

Chivas eleva el valor de la Hormiga González para dejarlo ir a Europa