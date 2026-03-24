Confirmado: estas son las rutas oficiales para llegar al Estadio Ciudad de México en transporte público

El Gobierno CDMX dio a conocer las rutas de transporte público para llegar al Estadio Banorte ( REUTERS/Luis Cortes - Cuartoscuro.com)

El próximo sábado 28 de marzo el Estadio Ciudad de México —antes Estadio Azteca— reabrirá sus puertas y recibirá a la Selección Mexicana para el partido ante Portugal. Luego de un año y 10 meses de obras, el recinto tendrá un ensayo de lo que se espera en el Mundial 2026.

A tan solo cuatro días de su apertura, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el operativo de movilidad para brindar opciones de transporte público. Y es que, luego de que anunciaron que no habrá estacionamiento público, las autoridades pidieron a los aficionados considerar opciones de traslado.

Entre los principales servicios que extenderán su horario para ese día será el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Metrobús y Tren Ligero. Además, suspenderán las intervenciones que se están realizando en la Línea 2 del Metro CDMX.

Rutas de transporte público para llegar al Estadio Ciudad de México

El Gobierno de la CDMX compartió detalles de los operativos de movilidad para la inauguración del Estadio Azteca (Jefatura Gobierno CDMX)

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, compartió detalles de cómo operará la red de transporte público para llegar al inmueble. Cabe recordar que se hará un perímetro en las inmediaciones del recinto para el paso peatonal, y solo podrán acceder: personas con boletos, residentes de la zona y aquellas personas que se dirijan a los hospitales.

Metro CDMX

La red del STC iniciará operaciones en horario regular (06:00 hrs) y solo tres líneas ampliarán su horario hasta las 01:00 hrs del 29 de marzo

Línea 1 Pantitlán - Observatorio

Línea 2 Cuatro Caminos - Tasqueña

Línea 9 Tacubaya - Pantitlán

Metrobús

Línea 1 Indios Verdes - El Caminero operará hasta las 01:00 hrs

Tren Ligero

Se ofrecerá un servicio directo personas con boleto para el juego de Tasqueña a Estadio Azteca, operará con intervalos de paso de 5 minutos, con el objetivo de evitar la saturación del acceso al recinto. Funcionará hasta las 01:00 hrs

Servicio Ordinario con paradas en todas las estaciones a excepción de Estadio Azteca, con horario hasta las 01:00 hrs.

Taxis por aplicación

En colaboración con la aplicación Uber, el Gobierno CDMX instaló bahías de ascenso y descenso ubicadas en:

Viaducto Tlalpan

Renato Leduc (Por Periférico)

Paseo Acoxpa

Servicio Park and Ride con RTP y Trolebús

Aquellas personas que decidan viajar en su vehículo, podrán estacionarse en zonas remotas al Estadio Banorte y abordar gratuitamente unidades de RTP y Trolebús que los llevarán hasta el CETRAM Huipulco para continuar el trayecto a pie. Serán cinco rutas distintas las cuales estarán operando en:

Auditorio

Santa Fe

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Plaza Carso

Iniciarán servicio 4 hrs antes del partido, es decir a las 15:00 horas del 28 de marzo.

Servicio Ride RTP

Habrá rutas de RTP directas que llegarán al Estadio Ciudad de México y partirán de diferentes puntos:

Bellas Artes

Estadio Olímpico Universitario

Chapultepec

Polanco

Reforma

Hidalgo

Izazaga