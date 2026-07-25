Así fue la protesta de Mineros y Correcaminos por el fin del ascenso y descenso

Ambos equipos protestaron por ascenso y descenso (captura de pantalla)

Antes de que comenzara formalmente el encuentro entre Mineros de Zacatecas y Correcaminos, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, ambos equipos protagonizaron una protesta inédita para manifestar su rechazo a la eliminación definitiva del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

La acción, realizada durante el primer minuto del partido, se convirtió en una de las imágenes más comentadas del inicio del torneo, al trasladar la inconformidad de los clubes desde los comunicados oficiales hasta la cancha.

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¿Cómo fue la protesta de Mineros y Correcaminos?

El silbatazo inicial marcó el comienzo de una escena poco habitual en el futbol profesional. Mineros puso el balón en movimiento, pero sus jugadores únicamente intercambiaron pases en su propio campo sin intentar avanzar hacia la portería rival.

Del otro lado, los futbolistas de Correcaminos permanecieron prácticamente inmóviles, sin ejercer presión ni buscar recuperar la posesión.

Los equipos solo dieron pases entre ellos. (captura de pantalla)

La acción se prolongó durante aproximadamente un minuto, tiempo en el que ninguno de los dos equipos disputó el balón con normalidad.

Una vez concluido ese lapso, el encuentro continuó bajo las reglas habituales, dejando claro que se trataba de una protesta previamente acordada entre ambas instituciones.

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El gesto llamó la atención de aficionados, analistas y comentaristas, quienes rápidamente interpretaron la acción como una manifestación conjunta contra la decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de mantener cerrado el sistema de competencia entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX.

La protesta representó un hecho poco común dentro del futbol mexicano, ya que la inconformidad dejó de expresarse únicamente mediante comunicados oficiales para hacerse visible durante un partido oficial.

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La escena se viralizó en redes sociales y fue ampliamente compartida por distintos medios deportivos, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del arranque del campeonato.

El fin del ascenso y descenso desata la inconformidad

La protesta ocurrió apenas unos días después de que se diera a conocer el Reglamento de Competencia 2026-2027, en el que quedó establecido que los clubes de la Liga MX no descenderán y que los equipos de la Liga de Expansión MX tampoco podrán obtener el ascenso por la vía deportiva.

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La decisión generó molestia entre diversas instituciones de la categoría de plata, debido a que la suspensión del ascenso y descenso, anunciada originalmente en 2020, había sido presentada como una medida temporal con una duración de seis temporadas.

Al concluir la campaña 2025-2026, varios clubes esperaban el regreso del sistema que premia el rendimiento deportivo.

Mikel Arriola nunca avanzó en la gestión. (X / Liga BBVA MX)

Mineros fue uno de los equipos que previamente expresó su desacuerdo mediante un comunicado oficial, al igual que otras instituciones como Leones Negros, Atlético Morelia, Cancún FC y Atlético La Paz, las cuales han defendido públicamente el regreso del ascenso y descenso como un elemento esencial para la competitividad del futbol mexicano.

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Además, varios clubes de la categoría analizan impulsar una nueva estrategia jurídica para buscar que el sistema sea restablecido, luego de los intentos realizados anteriormente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Mientras ese proceso toma forma, la protesta protagonizada por Mineros y Correcaminos dejó un mensaje contundente: para buena parte de la Liga de Expansión MX, competir pierde parte de su sentido cuando desaparece la posibilidad de alcanzar la máxima categoría mediante los resultados obtenidos en la cancha.

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