Guillermo del Toro celebra 20 aniversario de “El Laberinto del Fauno” en la Comic-Con y da detalles de su reestreno 3D en cines

Guillermo del Toro presentó en Comic-Con una de sus películas más emblemáticas de su carrera. REUTERS/Daniel Cole

El cineasta mexicano Guillermo del Toro encabezó este 24 de julio un panel en la San Diego Comic-Con para conmemorar los 20 años de El Laberinto del Fauno. En el escenario anunció el relanzamiento de la película en formato 3D y aprovechó la tribuna para rechazar de forma contundente el uso de inteligencia artificial en el proceso de conversión.

La versión remasterizada llegará a cines después de que la cinta original, estrenada en 2006, conquistara la taquilla mundial y acumulara múltiples galardones internacionales, entre ellos tres premios Oscar.

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El elenco original se reúne 20 años después

(REUTERS/Warner Bros.)

El panel reunió en San Diego a las figuras centrales de la producción. Doug Jones, quien interpretó al Fauno y al Hombre Pálido, subió al escenario junto al director. Ivana Baquero, la actriz española que dio vida a Ofelia cuando tenía 11 años, también estuvo presente. El director de fotografía Guillermo Navarro completó el grupo de invitados.

Durante el conversatorio, los panelistas compartieron anécdotas de los meses de rodaje y desglosaron la construcción visual del universo ambientado en la posguerra española. Recordaron las dificultades técnicas para materializar a los monstruos y los escenarios de época, y describieron la dedicación del equipo técnico detrás de cada plano.

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La audiencia escuchó los detalles sobre cómo una producción de habla hispana logró posicionarse como referente del cine fantástico a nivel internacional. El reencuentro desató una ovación sostenida entre los miles de fanáticos presentes en el recinto.

“Absolutamente ninguna maldita IA”: Del Toro y el reestreno en 3D

El laberinto del fauno

El anuncio del relanzamiento trajo consigo una declaración que arrancó aplausos en la sala. Del Toro confirmó que en la conversión tridimensional de El Laberinto del Fauno no se utilizó “absolutamente ninguna maldita IA”. Cada decisión del proceso, dijo, fue tomada por personas.

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El director detalló su postura sobre el debate que rodea a la inteligencia artificial en Hollywood: “Lo que estamos protegiendo es la belleza y el poder redentor del arte”. Para él, la discusión va más allá de defender empleos: se trata de preservar un linaje artístico completo.

Advirtió sobre las consecuencias de apartar a las nuevas generaciones del aprendizaje manual del oficio. Según Del Toro, impedir que los jóvenes dominen las herramientas artesanales equivale a borrar la historia del medio audiovisual. “Elegí lo bueno. Tienes que invertir tiempo. Tienes que hacer cada elemento a mano”, sentenció ante el auditorio.

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La conversión al formato 3D de El Laberinto del Fauno se realizó de forma artesanal, en línea con la filosofía que Del Toro ha defendido a lo largo de su carrera. El director reiteró su preferencia histórica por los efectos prácticos y el trabajo manual por encima de la automatización digital.

El cineasta tapatío subrayó que la profundidad visual del reestreno es resultado exclusivo de decisiones humanas, tomadas fotograma a fotograma. No dio una fecha precisa de estreno en cines durante el panel, pero confirmó que el lanzamiento está en marcha.

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Veinte años de una película que nació difícil

Un collage estilo scrapbook muestra al director Guillermo del Toro con su estatuilla Óscar, rodeado de elementos gráficos y personajes de su película El Laberinto del Fauno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Laberinto del Fauno se filmó en España y se estrenó en 2006 con una inversión modesta para los estándares de Hollywood. La historia de Ofelia, una niña que escapa de la brutalidad de la posguerra franquista a través de un mundo de fantasía, fue escrita y dirigida íntegramente por Del Toro.

La película ganó los Oscar a Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje, y compitió por Mejor Película de Habla No Inglesa. En años recientes, Del Toro ha admitido que el rodaje fue una de las experiencias más agotadoras de su carrera, aunque también la que más lo define como autor.

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