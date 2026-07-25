México

Guillermo del Toro celebra 20 aniversario de “El Laberinto del Fauno” en la Comic-Con y da detalles de su reestreno 3D en cines

El mexicano se reunió con el elenco de su película en San Diego

Guardar
Google icon
Guillermo del Toro presentó en Comic-Con una de sus películas más emblemáticas de su carrera. REUTERS/Daniel Cole
Guillermo del Toro presentó en Comic-Con una de sus películas más emblemáticas de su carrera. REUTERS/Daniel Cole

El cineasta mexicano Guillermo del Toro encabezó este 24 de julio un panel en la San Diego Comic-Con para conmemorar los 20 años de El Laberinto del Fauno. En el escenario anunció el relanzamiento de la película en formato 3D y aprovechó la tribuna para rechazar de forma contundente el uso de inteligencia artificial en el proceso de conversión.

La versión remasterizada llegará a cines después de que la cinta original, estrenada en 2006, conquistara la taquilla mundial y acumulara múltiples galardones internacionales, entre ellos tres premios Oscar.

PUBLICIDAD

El elenco original se reúne 20 años después

Guillermo del Toro y la proeza para filmar ‘El laberinto del fauno’: “Fue la segunda peor experiencia de mi vida”
(REUTERS/Warner Bros.)

El panel reunió en San Diego a las figuras centrales de la producción. Doug Jones, quien interpretó al Fauno y al Hombre Pálido, subió al escenario junto al director. Ivana Baquero, la actriz española que dio vida a Ofelia cuando tenía 11 años, también estuvo presente. El director de fotografía Guillermo Navarro completó el grupo de invitados.

Durante el conversatorio, los panelistas compartieron anécdotas de los meses de rodaje y desglosaron la construcción visual del universo ambientado en la posguerra española. Recordaron las dificultades técnicas para materializar a los monstruos y los escenarios de época, y describieron la dedicación del equipo técnico detrás de cada plano.

PUBLICIDAD

La audiencia escuchó los detalles sobre cómo una producción de habla hispana logró posicionarse como referente del cine fantástico a nivel internacional. El reencuentro desató una ovación sostenida entre los miles de fanáticos presentes en el recinto.

“Absolutamente ninguna maldita IA”: Del Toro y el reestreno en 3D

Guillermo del Toro
El laberinto del fauno

El anuncio del relanzamiento trajo consigo una declaración que arrancó aplausos en la sala. Del Toro confirmó que en la conversión tridimensional de El Laberinto del Fauno no se utilizó “absolutamente ninguna maldita IA”. Cada decisión del proceso, dijo, fue tomada por personas.

El director detalló su postura sobre el debate que rodea a la inteligencia artificial en Hollywood: “Lo que estamos protegiendo es la belleza y el poder redentor del arte”. Para él, la discusión va más allá de defender empleos: se trata de preservar un linaje artístico completo.

Advirtió sobre las consecuencias de apartar a las nuevas generaciones del aprendizaje manual del oficio. Según Del Toro, impedir que los jóvenes dominen las herramientas artesanales equivale a borrar la historia del medio audiovisual. “Elegí lo bueno. Tienes que invertir tiempo. Tienes que hacer cada elemento a mano”, sentenció ante el auditorio.

La conversión al formato 3D de El Laberinto del Fauno se realizó de forma artesanal, en línea con la filosofía que Del Toro ha defendido a lo largo de su carrera. El director reiteró su preferencia histórica por los efectos prácticos y el trabajo manual por encima de la automatización digital.

El cineasta tapatío subrayó que la profundidad visual del reestreno es resultado exclusivo de decisiones humanas, tomadas fotograma a fotograma. No dio una fecha precisa de estreno en cines durante el panel, pero confirmó que el lanzamiento está en marcha.

Veinte años de una película que nació difícil

Collage con Guillermo del Toro sonriente sosteniendo un Óscar, el Fauno, el Hombre Pálido, Ofelia y un laberinto en tonos tierra, azules y verdes.
Un collage estilo scrapbook muestra al director Guillermo del Toro con su estatuilla Óscar, rodeado de elementos gráficos y personajes de su película El Laberinto del Fauno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Laberinto del Fauno se filmó en España y se estrenó en 2006 con una inversión modesta para los estándares de Hollywood. La historia de Ofelia, una niña que escapa de la brutalidad de la posguerra franquista a través de un mundo de fantasía, fue escrita y dirigida íntegramente por Del Toro.

La película ganó los Oscar a Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje, y compitió por Mejor Película de Habla No Inglesa. En años recientes, Del Toro ha admitido que el rodaje fue una de las experiencias más agotadoras de su carrera, aunque también la que más lo define como autor.

Temas Relacionados

Guillermo del ToroEl Laberinto del FaunoComic ConSan Diegomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

La abogada del fotógrafo confirmó que la actriz cubrió sola el pago de la condena; Mariano Martínez no realizó ningún pago

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir al delantero Ángel Correa

Tras la novela vivida por la salida del argentino, los felinos ya habrían fijado tres perfiles para ocupar su puesto y mantenerse competitivos en la Liga MX

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir al delantero Ángel Correa

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal

El exgobernador de Baja California fue vinculado a proceso tras ser acusado por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal

Reportan amenazas contra el periodista Pedro Matías en Oaxaca

La amenaza ocurrió solo unos días después de que asesinaron al periodista Alejandro Leyva, también en Oaxaca

Reportan amenazas contra el periodista Pedro Matías en Oaxaca

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta?

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Vinculan a proceso a “El Geisler” de Los Vallarta, célula del CJNG que opera en el Edomex

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

El Bogueto lanza dardo contra la oposición tras críticas por su presentación en Palacio Nacional

En redes piden que Masad Altamimi sea el primer nominado de La Casa de lo Famosos México 2026

Ley Pompo: la dolorosa historia de amor de un “Payasónico” que promueve la creación de una nueva reforma

Filtran escenario que usará Karol G en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de CDMX

DEPORTES

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir al delantero Ángel Correa

Toluca vs Cruz Azul: cuánto dinero recibirá el Campeón de Campeones

Chivas eleva el valor de la Hormiga González para dejarlo ir a Europa

México vs Antigua y Barbuda Sub-20: ¿Cómo quedó el partido en Puebla?