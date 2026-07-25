Ley Pompo: la dolorosa historia de amor de un “Payasónico” que promueve la creación de una nueva reforma

“Ley Pompo” la iniciativa busca proteger los derechos a familias en concubinato tras el caso del comediante de Los Payasónicos. Captura de pantalla: IG/lospayasonicosoficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el congreso de Nuevo León fue presentada la iniciativa conocida como “Ley Pompo” en honor al caso del comediante e integrante de Los Payasónicos, Luis Alfonso Campa mejor conocido como “Pompo”.

Esta iniciativa se sustenta en los detalles legales que le impidieron casarse con su pareja Sofía Reyes, con la que compartió más de 15 años de relación, un hijo y quién lamentablemente falleció.

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Tras su fallecimiento y por situaciones legales impidieron que tanto él como su hijo pudieran despedirla en su último momento y de forma digna.

La “Ley Pompo” busca proteger los derechos de las familias que viven en concubinato, buscando que el concubinato sea reconocido legalmente desde el primer momento en que exista un hijo en común, sin exigir un tiempo mínimo de convivencia.

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El integrante de Los Payasónicos sufrió la perdida de su esposa (Captura de pantalla: IG/pompocampa)

La propuesta surge tras un vació legal que afectó a Pompo y a su hijo

A pesar de ser pareja por 15 años y tener un hijo de 12 años llamado Derek, el caso de Pompo exhibió un vacío legal que impidió que tanto él como su hijo pudieran despedirse de ella en condiciones de igualdad jurídica.

Pompo sostuvo que sí pudo acreditar legalmente su concubinato con distintos documentos, pero eso no evitó los problemas que enfrentó tras su fallecimiento.

El integrante de Los Payasónicos dijo que la imposibilidad de casarse no dependió de él. Explicó que conoció a su pareja cuando ella ya llevaba años separada de su anterior esposo y que ambos tenían la intención de formalizar su relación, pero el divorcio nunca se concretó.

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“Yo la conocí, tenía años separados y fue que empezamos a hacer vida juntos, siempre con la idea de que se podía divorciar, pero nunca se pudo”, compartió Pompo.

Campa afirmó que, más allá de cualquier documento, ambos formaron una familia y compartieron una vida juntos.

Pompo Campa de Los Payasónicos sufrió la perdida de su pareja Sofía Reyes (Captura de pantalla: IG/pompocampa)

El comediante agregó que el padre de su pareja, quien era abogado, habría intervenido para impedir que el proceso avanzara, aunque reconoció que no sabe con exactitud qué ocurrió.

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“Su papá es abogado y no sé de qué manera lo impedía”, señaló.

Esa versión fue parte de la explicación que dio después de las críticas y preguntas que recibió por no haber regularizado la situación legal.

Las críticas hacía Pompo

Durante el proceso y tras su perdida muchos comentarios en redes sociales cuestionaban al comediante por unca haber arreglado la situación.

“Muchos me critican a mí, que tú no lo arreglaste, tú tienes la culpa, tú esto, tú lo otro. No, yo no tuve la culpa”, comentó.

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Señalando que la imposibilidad de concretar el divorcio fue una situación que escapó totalmente de su control.

Pompo busca evitar que otra familia pase por lo mismo

Campa sostuvo que su principal objetivo al respaldar la reforma es que ninguna otra familia viva una experiencia similar y cuidar a los hijos de parejas en concubinato.

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También habló del momento personal que atraviesa, contó que seguir trabajando no ha sido sencillo y que durante sus presentaciones el respaldo del público suele quebrarlo cuando escucha frases como: “Pompo, no estás solo” y “Viva la güerita”.

El artista dijo que ha decidido continuar con su vida y recordar a su pareja desde el amor. Añadió que su casa sigue llena de recuerdos, fotografías, flores y rechazó sentir miedo por permanecer en el lugar donde ella falleció.

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Pompo Campa, integrante de Los Payasónicos (Captura de pantalla: IG/pompocampa)

Pompo agradeció las muestras de cariño que ha recibido junto con Derek y el resto de su familia. Sobre los parientes de su pareja, expresó: “Que Dios los bendiga”.

En el mismo mensaje dejó clara su postura sobre el futuro de su hijo: “Nada más no me toquen a mi hijo, por favor”.

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El comediante espera que su historia sirva para cuidar a otras parejas que vivan en concubinato, protegiendo a las familias y a los hijos fruto de estas relaciones.

Hasta el momento el proceso legislativo continúa, la iniciativa será analizada por la Comisión de Legislación para ser sometida a votación en el Pleno.