Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Los casos independientes representaron un avance de la fiscalía capitalina contra los grupos delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso de cinco personas por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y narcomenudeo, en el marco de dos investigaciones independientes contra las células criminales La Glendisa y UJ-40, esta última vinculada a La Unión Tepito.

Los cinco imputados enfrentan prisión preventiva y plazos de investigación complementaria que van de uno a dos meses, según determinó la autoridad judicial en distintas audiencias celebradas entre el 13 y el 24 de julio de 2026.

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Cuatro integrantes del UJ-40 fueron vinculados a proceso

El caso contra esta célula criminal arrancó el 23 de mayo de 2026, cuando varios sujetos armados presuntamente se presentaron en el negocio de un comerciante de la alcaldía Magdalena Contreras. Según las indagatorias, uno de ellos se habría identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y, mediante amenazas y agresiones físicas, el grupo exigió el pago de 5 mil pesos semanales para permitirle continuar operando su negocio. También le advirtió que si no entregaba el dinero atentarían contra él y su familia.

Ante las amenazas, la víctima habría cedido y realizado cinco pagos consecutivos por un total de 25 mil pesos. No fue sino hasta el pasado 5 de julio de 2026 que presentó la denuncia ante la Fiscalía capitalina, donde recibió acompañamiento integral y asesoría jurídica.

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Detenidos por extorsión ligados a los UJ-40. Crédito: FGJCDMX

Cinco días después de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) montaron un operativo de entrega vigilada en el negocio. El mecanismo consistió en simular un nuevo pago para atrapar a los supuestos cobradores al momento de recibir el dinero. Ángel “N” y José “N” cayeron en flagrancia cuando acudieron al lugar a recoger la cantidad exigida. El 13 de julio, ambos fueron vinculados a proceso por extorsión agravada.

La investigación no se detuvo ahí. A partir del reconocimiento realizado por la víctima, el análisis de videograbaciones y labores de seguimiento, el agente del Ministerio Público estableció la probable participación de Víctor “N”, alias “El Yus”, y Aarón “N”, alias “El Pecas”, en los hechos.

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Las indagatorias los identificaron como probables integrantes de la célula UJ-40, vinculada con La Unión Tepito, y señalaron a Víctor “N” como el probable líder del grupo que acudió al negocio de la víctima.

Con esos datos de prueba, el agente del Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión en contra de ambos y el 15 de julio, en el marco de otra investigación por narcomenudeo, detectives de la PDI en coordinación con la Guardia Nacional ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Álvaro Obregón.

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En el lugar detuvieron a Víctor “N” y Aarón “N”, y aseguraron diversas dosis de narcóticos, un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

El 17 de julio, ambos fueron vinculados a proceso por narcomenudeo y permanecieron en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Fue desde ese mismo reclusorio que la PDI ejecutó las órdenes de aprehensión por extorsión el 20 de julio. Al día siguiente, el juez los vinculó a proceso por ese delito, les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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Daniel “La Esfera”, presunto integrante de La Glendisa, fue detenido en Tláhuac con droga y seis celulares

La segunda investigación tuvo origen en una denuncia ciudadana que señalaba un inmueble en la alcaldía Tláhuac como posible punto de venta de droga. Agentes de la PDI realizaron labores de vigilancia en el lugar y recabaron datos de prueba suficientes para solicitar y obtener una orden de cateo ante la autoridad judicial.

La diligencia se ejecutó el 22 de julio, con la participación de agentes de la PDI en coordinación con la Guardia Nacional. En operativos efectuados por autoridades capitalinas, las fuerzas federales suelen dar apoyo perimetral en la zona.

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En el inmueble detuvieron a Daniel “N”, alias “La Esfera”, y aseguraron diversas dosis de droga y seis teléfonos celulares.

El sujeto identificado con el alias de "La Esfera" fue vinculado a proceso por un juez. Crédito: FGJCDMX

Las indagatorias identificaron a Daniel “N” como presunto integrante del grupo delictivo La Glendisa, al que se atribuyen actividades de narcomenudeo, extorsión y otros hechos violentos, con presencia principalmente en la alcaldía Iztapalapa.

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Durante su audiencia, celebrada el 24 de julio, la FGJCDMX presentó ante el juez los datos de prueba recabados durante la investigación. Con base en ellos, la autoridad judicial vinculó a proceso a Daniel “N” por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de la Ciudad de México reveló ambos casos en sus canales oficiales, reafirmando que las indagatorias continúan abiertas con el objetivo de identificar y llevar ante la justicia a otras personas que pudieran estar involucradas.

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La institución señaló que el combate a los generadores de violencia es una prioridad, y que concentra sus capacidades de investigación e inteligencia en desarticular redes criminales, reducir su capacidad de operación y proteger el patrimonio y la seguridad de las comunidades.