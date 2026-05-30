México

Secretaría de Bienestar niega haber sufrido un hackeo y afirma normalidad en sus sistemas

Asegura que se detectó un ingreso no autorizado, pero los protocolos de ciberseguridad permitieron identificar y frenar la vulnerabilidad

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Primer plano de una pantalla de ordenador mostrando 'ACCESO DENEGADO' en rojo, con código en verde. Al fondo, un programador trabaja en un entorno oscuro con múltiples monitores.
. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Bienestar, a través de la Agencia de Transformación Digital, compartió un reporte de prensa para desmentir toda información acerca de un posible hackeo en sus respectivos sistemas.

“En relación con la información que circula en medios de comunicación sobre la vulneración a las bases de datos de los Programas del Bienestar se informa lo siguiente: No se trata de un hackeo o vulneración a la plataforma de los Programas del Bienestar".

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De acuerdo con la propia dependencia, se trató “de un ingreso no autorizado, mediante credenciales con usuario y contraseñas comprometidas, lo cual permitió tener acceso a información de algunos comités escolares de la Escuela en Nuestra”.

Al detectar tal acceso no identificado, la Agencia de Transformación Digital resaltó que “los protocolos de ciberseguridad permitieron identificar y frenar la vulnerabilidad".

La Agencia de Transformación Digital desmintió robo de información
La Agencia de Transformación Digital desmintió robo de información (X / Agencia de Transformación Digital)

Sin embargo, mencionan que “se trabaja en coordinación con la Secretaría de Bienestar en el monitoreo y en la revisión integral al sistema e implementación de nuevos controles para fortalecer la seguridad" en sus sistemas informáticos.

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Ante la ola de rumores sobre un presunto hackeo, la dependencia revisó sus plataformas digitales y aseguró que no encontró signos de ingresos no permitidos ni de robo de información, subrayando que todos los sistemas operan con normalidad y se mantienen las medidas de seguridad establecidas.

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