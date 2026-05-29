Quién es Kevin Castañeda, posible nuevo refuerzo de Chivas

Chivas ya tendría prácticamente cerrado a Castañeda. (@kevincv10)

Chivas ya trabaja en la planeación del Apertura 2026 y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en el mercado es el de Kevin Castañeda.

El mediocampista ofensivo de Xolos de Tijuana estaría muy cerca de convertirse en el primer refuerzo del conjunto rojiblanco, luego de que diversos reportes señalaran que las negociaciones entre ambas directivas se encuentran en una etapa avanzada.

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Incluso, algunas versiones apuntan a que ya existe un acuerdo entre clubes y solo faltarían detalles para concretar la operación.

A sus 26 años, Castañeda se ha consolidado como uno de los futbolistas mexicanos más destacados de la Liga MX.

Nacido en Guadalajara, Jalisco, se formó en las fuerzas básicas de Toluca, donde debutó en Primera División y comenzó a mostrar las condiciones que hoy lo colocan como uno de los mediocampistas más cotizados del futbol nacional.

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Su visión de juego, capacidad para generar oportunidades y llegada al área rival lo convirtieron en una pieza importante para los Diablos Rojos y posteriormente para Tijuana.

Castañeda se formó en Toluca. (Liga MX)

América y Rayados también tenían interés en Kevin Castañeda

El interés de Chivas por Kevin Castañeda no surgió de la nada. Durante las últimas semanas, el futbolista también fue vinculado con América y Rayados de Monterrey, dos de los clubes con mayor poder económico de la Liga MX.

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Diversos reportes indicaron que ambas instituciones habían seguido de cerca su desempeño y analizaron la posibilidad de incorporarlo para el próximo torneo.

De hecho, algunos medios señalaron que las Águilas llevaban tiempo monitoreando al mediocampista, mientras que Monterrey incluso habría evaluado presentar una oferta importante para quedarse con sus servicios.

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Sin embargo, Chivas tomó la delantera en las negociaciones y actualmente sería el equipo mejor posicionado para concretar el fichaje.

La posible llegada de Castañeda también responde a la necesidad del Guadalajara de reforzar su zona de creación.

El mediocampista tuvo un destacado Clausura 2026 con Xolos y sus actuaciones incluso le permitieron aparecer en convocatorias de la Selección Mexicana, aumentando todavía más su valor en el mercado.

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Castañeda habría sido petición de Milito para reforzar a los rojiblancos. REUTERS/Cristian De Marchena

La lesión que puso en pausa su crecimiento

Aunque hoy atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, Kevin Castañeda también ha tenido que superar momentos complicados.

Uno de los más difíciles ocurrió en 2023, cuando sufrió una aparatosa lesión durante un partido entre Xolos y Necaxa.

En una jugada accidental, un rival cayó sobre su pierna, provocándole una lesión que obligó a que abandonara el terreno de juego entre gestos de dolor.

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(Captura de pantalla)

Las imágenes dieron la vuelta al futbol mexicano debido a lo impactante de la acción. Durante varias semanas existió preocupación por el alcance de la lesión, ya que el mediocampista apenas comenzaba a ganar protagonismo con el conjunto fronterizo.

Sin embargo, logró recuperarse y regresar a las canchas para retomar el nivel que había mostrado anteriormente.

Desde entonces, Castañeda se convirtió en una pieza clave para Xolos y ahora podría dar el salto más importante de su trayectoria al llegar a Chivas.

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