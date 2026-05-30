México

Magnicharters se resiste a pagar liquidaciones, acusan empleados de la aerolínea

Los trabajadores han señalado que Luis Bojórquez se niega a pagar las indemnizaciones y liquidaciones conforme a derecho

Guardar
Google icon
Trabajadores de la aerolínea Magnicharters acusan falta de pago de indemnizaciones y liquidaciones.
Trabajadores de la aerolínea Magnicharters acusan falta de pago de indemnizaciones y liquidaciones.

Trabajadores de la aerolínea Magnicharters y su sindicato han asegurado que “llegarán hasta las últimas consecuencias” tras la falta de pago correspondientes a la liquidación o indemnización conforme a derecho, ya que han sido los resultado afectados luego de que se declarara el cese de operaciones ante su situación económica y financiera.

A través de un comunicado, los empleados de la aerolínea acusaron a los fundadores de llevarla “a su destrucción intencionalmente”, además agregaron que el pasado 28 de mayo se presentaron en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos e instaron a los demandantes a “huelga” de tal forma que mediante otro procedimiento puedan cobrar sus liquidaciones.

PUBLICIDAD

Dieron a conocer que las audiencias continuarán el próximo 3 y 4 de junio, ante la negativa de pago solicitaron una prorroga para la huelga, la cual se extendió hasta el 30 de junio.

¿Qué pasó con la aerolínea Magnicharters?

La AFAC suspendió el certificado de Magnicharters tras cancelaciones de vuelos y problemas financieros; la SICT advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita solvencia y condiciones para operar. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM
La AFAC suspendió el certificado de Magnicharters tras cancelaciones de vuelos y problemas financieros; la SICT advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita solvencia y condiciones para operar. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

El pasado 11 de abril la aerolínea mexicana anunció a través de un comunicado en todas sus redes sociales, la cancelación de todos los vuelos programados -hasta ese momento- solo por las próximas dos semanas, dejando en limbo a pasajeros y trabajadores.

PUBLICIDAD

En el documento se detalla que la decisión se debió a “problemas logísticos” sin mayor explicación de la situación real por la que ya estaba atravesando. La cancelación de operaciones se extendió a rutas de Monterrey, Cancún y Ciudad de México.

Paralización operativa se agrava

La crisis que ha afectado a pasajeros y trabajadores, también impacta en agencias de viajes tras una deuda mayor a 150 millones de pesos, según datos de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur).

Jorge Hernández, presidente de Fematur, precisó que el adeudo se debe a la cancelación de paquetes vacacionales, donde se incluían vuelos y hospedaje:

“Hasta ahora calculamos que les deben a las agencias de viajes hasta 150 millones de pesos por viajes que estaban pagados y no se realizaron. Todas las empresas del sector están siendo afectadas”.

Rechazan concurso mercantil de la aerolínea

El jueves se dio a conocer la decisión de rechazo de una jueza federal sobre la solicitud de concurso mercantil promovida por Grupo Aéreo de Monterrey, quien es propietaria de Magnicharters.

Tras la decisión podría avecinarse la quiebra definitiva ya que deja sin protección a la aerolínea mexicana frente a los acreedores.

CANCÚN, QUINTANA ROO, 14ABRIL2026.- Las oficinas de la aerolínea Magnicharters en Cancún quedaron en silencio. Ubicadas en la esquina de avenida Náder con Cobá, en pleno centro, hoy lucen completamente abandonadas. No se observa personal; hace un par de días solo emitió un comunicado en el que dejarían de prestar servicio y los clientes que tuvieran vuelos contratados con ellos que marcaran a Profeco. Iván Escalante, titular de la Procuraduría del Consumidor, señaló que ellos desconocían el motivo del paro de sus actividades. El domingo, cientos de pasajeros quedaron en la incertidumbre total tras la cancelación repentina de operaciones de la aerolínea, que dejó vuelos suspendidos de un momento a otro, incluso con viajeros ya en sala de espera. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM
CANCÚN, QUINTANA ROO, 14ABRIL2026.- Las oficinas de la aerolínea Magnicharters en Cancún quedaron en silencio. Ubicadas en la esquina de avenida Náder con Cobá, en pleno centro, hoy lucen completamente abandonadas. No se observa personal; hace un par de días solo emitió un comunicado en el que dejarían de prestar servicio y los clientes que tuvieran vuelos contratados con ellos que marcaran a Profeco. Iván Escalante, titular de la Procuraduría del Consumidor, señaló que ellos desconocían el motivo del paro de sus actividades. El domingo, cientos de pasajeros quedaron en la incertidumbre total tras la cancelación repentina de operaciones de la aerolínea, que dejó vuelos suspendidos de un momento a otro, incluso con viajeros ya en sala de espera. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

Sectur instala mesa para alternativas

El pasado 9 de mayo la Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer la instalación de una mesa de coordinación con representantes de distintos sectores con la finalidad de analizar las opciones viables para dar respuesta y solución a los problemas derivados de la aerolínea.

Las agencias de viajes tienen respaldo oficial para informar a sus clientes que el incumplimiento en los paquetes turísticos obedece a una decisión unilateral de la aerolínea, documentada ante la autoridad federal, y que pueden presentar quejas y reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Temas Relacionados

MagnichartersSECTURProfecoAerolíneaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Los Bafana Bafana dominaron el juego en Johannesburgo pero su falta de contundencia y el penal fallado por Lyle Foster preocupan de cara al debut mundialista

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Secretaría de Bienestar niega haber sufrido un hackeo y afirma normalidad en sus sistemas

Asegura que se detectó un ingreso no autorizado, pero los protocolos de ciberseguridad permitieron identificar y frenar la vulnerabilidad

Secretaría de Bienestar niega haber sufrido un hackeo y afirma normalidad en sus sistemas

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

El cineasta considera una victoria nacional la llegada de la primera presidenta

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

AICM implementa más filtros de seguridad por el Mundial: esto es lo qué debes saber

A dos semanas de la Copa del Mundo 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México implementó nuevos filtros de seguridad para atender el aumento de pasajeros y reforzar la vigilancia durante el torneo

AICM implementa más filtros de seguridad por el Mundial: esto es lo qué debes saber

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas “Del Caballito”: hay 8 detenidos

Golpe al huachicol: detienen a Jesús “N”, presunto integrante de Los Petrofactureros, tras cateos en Nuevo León

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

Esto se sabe sobre “El Kenny”, principal operador del Cártel de San Luis Rey, detenido en Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

DEPORTES

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Brugada asegura que el ajolote será reinstalado en el Estadio Ciudad de México

Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1: Cadillac descarta salida del mexicano tras supuestos rumores

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados