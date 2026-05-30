Magnicharters se resiste a pagar liquidaciones, acusan empleados de la aerolínea

Trabajadores de la aerolínea Magnicharters acusan falta de pago de indemnizaciones y liquidaciones.

Trabajadores de la aerolínea Magnicharters y su sindicato han asegurado que “llegarán hasta las últimas consecuencias” tras la falta de pago correspondientes a la liquidación o indemnización conforme a derecho, ya que han sido los resultado afectados luego de que se declarara el cese de operaciones ante su situación económica y financiera.

A través de un comunicado, los empleados de la aerolínea acusaron a los fundadores de llevarla “a su destrucción intencionalmente”, además agregaron que el pasado 28 de mayo se presentaron en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos e instaron a los demandantes a “huelga” de tal forma que mediante otro procedimiento puedan cobrar sus liquidaciones.

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Dieron a conocer que las audiencias continuarán el próximo 3 y 4 de junio, ante la negativa de pago solicitaron una prorroga para la huelga, la cual se extendió hasta el 30 de junio.

¿Qué pasó con la aerolínea Magnicharters?

La AFAC suspendió el certificado de Magnicharters tras cancelaciones de vuelos y problemas financieros; la SICT advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita solvencia y condiciones para operar. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

El pasado 11 de abril la aerolínea mexicana anunció a través de un comunicado en todas sus redes sociales, la cancelación de todos los vuelos programados -hasta ese momento- solo por las próximas dos semanas, dejando en limbo a pasajeros y trabajadores.

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En el documento se detalla que la decisión se debió a “problemas logísticos” sin mayor explicación de la situación real por la que ya estaba atravesando. La cancelación de operaciones se extendió a rutas de Monterrey, Cancún y Ciudad de México.

Paralización operativa se agrava

La crisis que ha afectado a pasajeros y trabajadores, también impacta en agencias de viajes tras una deuda mayor a 150 millones de pesos, según datos de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur).

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Jorge Hernández, presidente de Fematur, precisó que el adeudo se debe a la cancelación de paquetes vacacionales, donde se incluían vuelos y hospedaje:

“Hasta ahora calculamos que les deben a las agencias de viajes hasta 150 millones de pesos por viajes que estaban pagados y no se realizaron. Todas las empresas del sector están siendo afectadas”.

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Rechazan concurso mercantil de la aerolínea

El jueves se dio a conocer la decisión de rechazo de una jueza federal sobre la solicitud de concurso mercantil promovida por Grupo Aéreo de Monterrey, quien es propietaria de Magnicharters.

Tras la decisión podría avecinarse la quiebra definitiva ya que deja sin protección a la aerolínea mexicana frente a los acreedores.

CANCÚN, QUINTANA ROO, 14ABRIL2026.- Las oficinas de la aerolínea Magnicharters en Cancún quedaron en silencio. Ubicadas en la esquina de avenida Náder con Cobá, en pleno centro, hoy lucen completamente abandonadas. No se observa personal; hace un par de días solo emitió un comunicado en el que dejarían de prestar servicio y los clientes que tuvieran vuelos contratados con ellos que marcaran a Profeco. Iván Escalante, titular de la Procuraduría del Consumidor, señaló que ellos desconocían el motivo del paro de sus actividades. El domingo, cientos de pasajeros quedaron en la incertidumbre total tras la cancelación repentina de operaciones de la aerolínea, que dejó vuelos suspendidos de un momento a otro, incluso con viajeros ya en sala de espera. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

Sectur instala mesa para alternativas

El pasado 9 de mayo la Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer la instalación de una mesa de coordinación con representantes de distintos sectores con la finalidad de analizar las opciones viables para dar respuesta y solución a los problemas derivados de la aerolínea.

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Las agencias de viajes tienen respaldo oficial para informar a sus clientes que el incumplimiento en los paquetes turísticos obedece a una decisión unilateral de la aerolínea, documentada ante la autoridad federal, y que pueden presentar quejas y reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).