El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de sus momentos más icónicos en Mundiales y Liga MX

El emblemático estadio conmemora seis décadas como escenario de gestas inolvidables, modernizado y listo para recibir el Mundial 2026, consolidando su estatus como referente histórico y cultural mundial. (Composición Raúl A. González/Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Azteca cumple 60 años como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial y el máximo referente del deporte en México.

Desde su apertura el 29 de mayo de 1966, el Coloso de Santa Úrsula ha sido testigo de hazañas deportivas, transformaciones tecnológicas y grandes capítulos de la historia nacional. Hoy, a 13 días del Mundial 2026, se prepara para vivir una vez más la máxima fiesta del futbol, reafirmando su condición de leyenda viva.

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Desde su inauguración en 1966, el Coloso de Santa Úrsula ha presenciado un sinfín de momentos históricos del futbol mexicano e internacional. REUTERS/Luis Cortes

A lo largo de seis décadas, el Azteca ha sido escenario de festejos de Liga MX, gestas memorables en los Mundiales y momentos culturales de enorme impacto. Su historia refleja la evolución de la afición mexicana y su proyección internacional.

60 momentos emblemáticos del Estadio Azteca en sus seis décadas de vida

El Estadio Azteca ha reunido un sinfín de hazañas deportivas y culturales que han dado forma a su legado único.

1. Inauguración (1966): América y Torino empataron 2-2 en el primer partido oficial; el brasileño Arlindo Dos Santos anotó el primer gol.

2. Primer gol mexicano en el Azteca: Roberto Martínez “El Loco” marcó el primer tanto de un nacional en el estadio jugando para Necaxa.

3. El nombre “Azteca” es elegido por concurso: Antonio Vázquez Torres propuso el nombre ganador, símbolo de identidad mexicana.

4. México, sede olímpica (1968): El Azteca fue escenario central del torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos.

5. Primer Mundial en México (1970): El estadio se convirtió en el epicentro de la Copa del Mundo y la atención global.

6. Final del Mundial 1970: Brasil venció a Italia 4-1 y Pelé levantó su tercera Copa del Mundo en este campo.

7. El partido del siglo (1970): Italia superó a Alemania 4-3 en una semifinal considerada la mejor de la historia.

8. Primer gol olímpico en el Azteca: Durante el torneo olímpico de 1968 se marcó el primer gol de ese tipo en el estadio.

9. Mundial Femenil 1971: El Azteca fue anfitrión de la final, con más de 100 mil asistentes en un hito para el fútbol femenino.

10. Primer clásico universitario de fútbol americano (1970): UNAM venció a IPN, abriendo el estadio a otras disciplinas.

11. Copa Mundial Juvenil 1983: El estadio fue sede de la final en la que Brasil se coronó campeón ante Argentina.

12. Mundial 1986: El Azteca volvió a ser sede del máximo torneo internacional y el foco del fútbol mundial.

13. Mano de Dios (1986): Diego Maradona anotó su gol más polémico ante Inglaterra en cuartos de final.

14. Gol del Siglo (1986): Maradona firmó su segundo tanto ante Inglaterra, considerado el mejor de la historia de los Mundiales.

15. Final del Mundial 1986: Argentina venció a Alemania y levantó la Copa en el Azteca.

El Gol del Siglo y la Mano de Dios, protagonizados por Diego Maradona en el Mundial 1986, son parte de los momentos más icónicos vividos en el Azteca. (REUTERS/Gary Hershorn)

16. Gol de tijera de Negrete: Manuel Negrete anotó uno de los goles más espectaculares del Mundial frente a Bulgaria.

17. Copa Confederaciones 1999: México superó 4-3 a Brasil en una final llena de goles y emoción.

18. Final Sub-17 de 2011: México fue anfitrión y campeón al vencer a Uruguay en el Azteca.

19. Récord de partidos mundialistas: El Azteca sumará 24 partidos de Copa del Mundo tras el torneo de 2026, la mayor cifra global.

20. Primer partido femenino con más de 100 mil asistentes (1971): El estadio rompió récords de aforo en la final del Mundial Femenil.

21. Final de oro compartida en Panamericanos (1975): México y Brasil empataron y ambos recibieron la medalla de oro.

22. Mundial Sub-20 1983: Brasil y Argentina disputaron la final juvenil en el Azteca.

23. Copa Oro 1993: México goleó 4-0 a Estados Unidos en la final ante un estadio lleno.

24. México vs España (2010): El Tri enfrentó a los campeones del mundo en el partido del Bicentenario.

25. Primer partido oficial FIFA con tarjetas (1970): Debutaron la tarjeta amarilla y roja en el Azteca.

26. Primer partido con cambios permitidos en Mundial (1970): Se inició la era de los cambios en partidos oficiales.

27. Primer partido con transmisión satelital a color (1970): El mundo vio la final en directo y en color desde el Azteca.

28. Primer Mundial con árbitros de diferentes continentes: El estadio fue pionero en internacionalizar el arbitraje.

29. Italia y Alemania usan todas sus sustituciones (1970): La semifinal fue récord de desgaste físico y estrategia.

30. Tres inauguraciones de Mundial: El Azteca será el primero en albergar tres partidos inaugurales mundialistas: 1970, 1986 y 2026.

El gol más bello de los Mundiales se le atribuye a Manuel Negrete, con una espectacular media tijera o que le marcó a la Selección de Bulgaria el 15 de junio de 1986. (Foto: Twitter@ferbelaunzaran)

31. Nace el “Clásico Joven” (1972): Cruz Azul y América protagonizan por primera vez esta histórica rivalidad.

32. Primer título de Pumas en el Azteca (1977): Universidad Nacional celebra su primer campeonato de Liga en el recinto.

33. América logra su primer título internacional en el Azteca (1978): El club gana la Copa Interamericana ante Boca Juniors.

34. Final América vs Chivas 1984: Las Águilas vencen en la única final directa entre ambos en el estadio.

35. “El Chanfle” se filma en el estadio (1978): Chespirito inmortaliza el Azteca en el cine mexicano.

36. Primer concierto masivo (Menudo, 1983): El grupo puertorriqueño reúne a más de 100 mil asistentes.

37. Homenaje a Chespirito (2014): Miles despiden a Roberto Gómez Bolaños en una ceremonia multitudinaria.

38. Vicente Fernández se despide (2016): El “Charro de Huentitán” da su último concierto en el Azteca.

39. América y el “Ódiame más” (2013): El club acuña uno de los lemas más famosos del fútbol nacional.

40. América Femenil campeona (2023): El equipo femenil se corona ante el público del estadio.

41. Gol 10,000 en el estadio (2019): Milton Caraglio marca la cifra histórica en partido de Liga MX.

42. Cruz Azul rompe la sequía (2021): La Máquina se corona campeón tras más de 20 años de espera.

43. América logra tricampeonato (2024): La afición celebra el hito en el estacionamiento del estadio.

44. Primer Teletón nacional (1997): El Azteca es sede del evento solidario más grande del país.

45. Récord de asistencia en boxeo (1993): Julio César Chávez pelea ante más de 130 mil personas.

Michael Jackson se presentó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México durante su Dangerous World Tour. El Rey del Pop ofreció cinco conciertos históricos los días 29 y 31 de octubre, así como el 7, 9 y 11 de noviembre de 1993. (AP Photo/Damian Dovarganes)

46. Michael Jackson en el Azteca (1993): El Rey del Pop brinda cinco conciertos con medio millón de asistentes.

47. U2 y el tour 360° (2011): La banda irlandesa revoluciona el espectáculo musical en el estadio.

48. Primer Monday Night Football fuera de EEUU (2016): El estadio recibe el primer partido de NFL en lunes por la noche fuera de Estados Unidos.

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49. Instalación de césped híbrido (2019): El Azteca innova previo al Mundial con tecnología de punta en su cancha.

50. Remodelación para el Mundial 2026: El estadio se moderniza completamente para recibir la Copa del Mundo.

51. Nueva imagen y nombre temporal (2026): El Azteca es rebautizado como Estadio Ciudad de México para la FIFA.

52. Visita del Papa Juan Pablo II (1999): El pontífice reúne multitudes en un evento histórico.

53. Primer América-Cruz Azul en la Liga MX Femenil: Rivalidad histórica también en la rama femenil.

54. Final América-Tigres varonil (2023): América suma un nuevo título en casa ante su afición.

55. Golazo de Raúl Jiménez (2013): El delantero rescata a México en eliminatorias mundialistas con una chilena inolvidable.

56. América se corona en la Copa Interamericana (1978): El club suma un logro internacional más ante Boca Juniors.

57. El estadio cierra para remodelación (2024): Inicia la transformación total de cara al Mundial 2026.

58. El Azteca recibe a Bad Bunny (2022): Dos noches con llenos totales en la gira mundial del artista.

59. El estadio reabre con México vs Portugal (2026): Tras 20 meses de obras, el Azteca estrena imagen, tecnología y hospitalidad de primer nivel.

60. El Azteca será el corazón del Mundial 2026: A 13 días del torneo, el estadio está listo para hacer historia como el único con tres partidos inaugurales y una modernización sin precedentes.

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Triunfos legendarios del América, como el tricampeonato de 2024 y títulos internacionales, y de Cruz Azul, como el fin de su sequía en 2021, forman parte del legado deportivo del Azteca. (REUTERS/Raquel Cunha)

De esta manera, con cada década, el Coloso de Santa Úrsula ha sumado historias de pasión, récords y transformación, renovando su vínculo con la afición y la cultura nacional.

Reapertura y legado rumbo al Mundial 2026

El 28 de marzo de 2026, el recinto reabrió sus puertas con el partido entre México y Portugal, después de 20 meses de trabajos.

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El recinto hoy, 29 de mayo, presenta la imagen oficial de la FIFA y el nombre temporal Estadio Ciudad de México, eliminando toda referencia comercial no autorizada por el organismo internacional.

Tras ser renombrado como Estadio Ciudad de México, el histórico recinto consolidará su papel como símbolo del deporte en México y epicentro para la pasión futbolística internacional durante el Mundial 2026. (Crédito especial: X/@ar2_mx)

A 13 días del inicio de la Copa del Mundo, el Azteca hará historia como el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas.

El Mundial 2026 será así una nueva página en su historia, reafirmando su estatus como símbolo indiscutible del deporte en México y punto de encuentro de la pasión colectiva mundial.

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